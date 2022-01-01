Поддержки и подставки используются для фиксации машины или ее деталей на высоте для выполнения ремонта. Предназначены для машин определенных габаритов и обладают разной грузоподъемностью. В наличии парные подъемники для подхвата авто, металлические поддержки китайского производства для двигателя.

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