Стойки трансмиссионные - гидравлическое оборудование для подъема деталей автомобиля, их перевозки и установки. Трансмиссионная стойка пригодится в шиномонтажной мастерской, автосервисе для технического обслуживания машин. Можно выбрать вытяжной инструмент с разной высотой подхвата и грузоподъемностью.

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