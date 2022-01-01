Пневмофитинги служат для соединения труб при прокладывании пневмомагистрали. Изготавливаются из металла (чаще латуни) и применяются для внутренних и наружных типов соединений. Можно подобрать быстроразъемные соединительные элементы для пневмотрубок с разным размером и типом соединения.

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