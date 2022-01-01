Головки – специальные изделия, благодаря которым упрощается работа с крепежными элементами. С их помощью можно упростить процесс закручивания гаек или болтов, использовать для этого специализированный инструмент. Представлены головки для метизов различных диаметров и конфигураций.

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