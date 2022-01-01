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Для электрических пил

Пильные диски

Найдено: 327 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить пильные диски в городе Ярославль по цене от 184 до 19000 рублей. В наличии более 327 наименований. Пильные диски можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Диск для поперечного пиления Атака 8078180 (200x48x30 мм)
1 818 ₽
Диск для поперечного пиления Атака 8078180 (200x48x30 мм)
Пильный диск Атака 8078250, 250x60x32 мм
3 060 ₽
Пильный диск Атака 8078250, 250x60x32 мм
Диск по древесине Stanley STA15320-XJ (160x20x18 мм, быстрый рез)
414 ₽
Диск по древесине Stanley STA15320-XJ (160x20x18 мм, быстрый рез)
Диск для циркулярной пилы Matrix Professional 73296, 230x32 мм
870 ₽
Диск для циркулярной пилы Matrix Professional 73296, 230x32 мм
Пильный диск Matrix Professional 73210, 140x20 мм
210 ₽
Пильный диск Matrix Professional 73210, 140x20 мм
Диск для пилы Matrix Professional 73211 (160x20 мм)
288 ₽
Диск для пилы Matrix Professional 73211 (160x20 мм)
Диск для пилы по фанере Edge by Patriot 810010001 (140x24x12,75 мм)
520 ₽
Диск для пилы по фанере Edge by Patriot 810010001 (140x24x12,75 мм)
Пазовый подрезной диск Dremel 2.615.054.6JB
825 ₽
Пазовый подрезной диск Dremel 2.615.054.6JB
Диск по древесине Bosch ECO WO 2.608.644.373 (160 мм)
1 440 ₽
Диск по древесине Bosch ECO WO 2.608.644.373 (160 мм)
Пильный диск по нержавеющей стали Профоснастка № 539, 355x25,4/30 мм
10 320 ₽
Пильный диск по нержавеющей стали Профоснастка № 539, 355x25,4/30 мм
Диск для пилы Bosch Optiline 2.608.640.623 (210х30 мм; 48T)
2 710 ₽
Диск для пилы Bosch Optiline 2.608.640.623 (210х30 мм; 48T)
Пильный диск по ДСП DeWalt DT1938, 184х16 мм
1 130 ₽
Пильный диск по ДСП DeWalt DT1938, 184х16 мм
Диск для торцовочной пилы DeWalt DT1926-QZ, 355/25.4
14 145 ₽
Диск для торцовочной пилы DeWalt DT1926-QZ, 355/25.4
Специальный диск Sturm TC1312P-999
2 180 ₽
Специальный диск Sturm TC1312P-999
Диск по древесине DeWalt CONSTRUCT DT1939-QZ, 184х16 мм
1 380 ₽
Диск по древесине DeWalt CONSTRUCT DT1939-QZ, 184х16 мм
Диск по древесине DeWalt CONSTRUCT DT1944-QZ, 190/30 мм
1 190 ₽
Диск по древесине DeWalt CONSTRUCT DT1944-QZ, 190/30 мм
Пильный диск DeWalt CONSTRUCT DT1945-QZ, 190/30 мм
979 ₽
Пильный диск DeWalt CONSTRUCT DT1945-QZ, 190/30 мм
Диск для пил и станков DeWalt DT1956-QZ CONSTRUCT 250/30
1 790 ₽
Диск для пил и станков DeWalt DT1956-QZ CONSTRUCT 250/30
Диск по древесине DeWalt DT1959-QZ CONSTRUCT, 305х30 мм
2 530 ₽
Диск по древесине DeWalt DT1959-QZ CONSTRUCT, 305х30 мм
Пильный диск по древесным материалам DeWalt DT20432-QZ, 210x30 мм
1 510 ₽
Пильный диск по древесным материалам DeWalt DT20432-QZ, 210x30 мм
Тонкий пильный диск по ДСП Гранит 516020 (160х20/16, ширина пропила 1,8 мм)
360 ₽
Тонкий пильный диск по ДСП Гранит 516020 (160х20/16, ширина пропила 1,8 мм)
Диск для циркулярной пилы Гранит 516520 (165х30/20, пропил 1,8 мм)
370 ₽
Диск для циркулярной пилы Гранит 516520 (165х30/20, пропил 1,8 мм)
Твердосплавный диск для пилы Гранит 619040, 190х30/20/16
920 ₽
Твердосплавный диск для пилы Гранит 619040, 190х30/20/16
Диск для циркулярной пилы Гранит 516536, 165х30/20
500 ₽
Диск для циркулярной пилы Гранит 516536, 165х30/20
Диск по мягкой и твердой древесине Milwaukee 4932471300, 190x30x1 мм
2 990 ₽
Диск по мягкой и твердой древесине Milwaukee 4932471300, 190x30x1 мм
Диск для продольного пиления Milwaukee 4932471380, 190x30x2 мм
4 040 ₽
Диск для продольного пиления Milwaukee 4932471380, 190x30x2 мм
Диск для пил и станков DeWalt DT10304-QZ Extreme 190/30, 1.65 мм
1 509 ₽
Диск для пил и станков DeWalt DT10304-QZ Extreme 190/30, 1.65 мм
Пильный диск дпо ДСП DeWalt DT1953-QZ, 216/30 мм
1 520 ₽
Пильный диск дпо ДСП DeWalt DT1953-QZ, 216/30 мм
Диск для пилы DeWalt DT1935-QZ (165/20 мм, пропил 2,4 мм)
1 330 ₽
Диск для пилы DeWalt DT1935-QZ (165/20 мм, пропил 2,4 мм)
Режущий диск для инструмента DeWalt CONSTRUCT DT1950-QZ, 165/20 мм
1 370 ₽
Режущий диск для инструмента DeWalt CONSTRUCT DT1950-QZ, 165/20 мм
Пильный диск DeWalt DT1957-QZ CONSTRUCT, 250/30 мм
1 990 ₽
Пильный диск DeWalt DT1957-QZ CONSTRUCT, 250/30 мм
Пильный диск DeWalt DT1960-QZ CONSTRUCT, 305х30 мм
3 230 ₽
Пильный диск DeWalt DT1960-QZ CONSTRUCT, 305х30 мм
Универсальный отрезной круг для болгарки Зубр Мультирез-ВК8 36859-125
722 ₽
Универсальный отрезной круг для болгарки Зубр Мультирез-ВК8 36859-125
Диск для панелей из древесины Bosch ECO WOOD 2.608.644.374 (160x20 мм)
1 069 ₽
Диск для панелей из древесины Bosch ECO WOOD 2.608.644.374 (160x20 мм)
Диск для циркулярной пилы и станка Bosch Optiline 2.608.640.436, 254x30 мм
8 970 ₽
Диск для циркулярной пилы и станка Bosch Optiline 2.608.640.436, 254x30 мм
Диск Bosch ECO ALU/Multi 2.608.644.389 (190 мм)
1 329 ₽
Диск Bosch ECO ALU/Multi 2.608.644.389 (190 мм)
Диск для пилы Вихрь (по древесине, 185x20 мм)
234 ₽
Диск для пилы Вихрь (по древесине, 185x20 мм)