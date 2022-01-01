Для реноваторов представлены пилки, которые позволяют выполнять различные работы, требующие максимальной точности. С помощью различных типов пилок можно произвести распил металла, дерева, керамики. Насадка для мультитула обеспечивает аккуратный распил, качественную шлифовку и полировку.

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