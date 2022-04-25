Насадка для МФИ по металлу и дереву ПРАКТИКА (34 мм)

Насадка для МФИ ПРАКТИКА режущая пазовая прямая, BiM, по металлу и дереву, 34 мм, мелкий зуб предназначена для обработки стали, цветных металлов, дерева, ДСП, пластиков с помощью многофункционального инструмента (МФИ). Наиболее удобна для выполнения таких работ как: выборка пазов для установки замков и фурнитуры на глубину до 50 мм, обрезка гвоздей, сантехнических труб заподлицо с поверхностью, подрезание облицовки стен и наличников заподлицо при укладке паркетной доски, вырезание различных проемов в листовых материалах под провода, трубы, люки, электро-установочные изделия.