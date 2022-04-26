Насадка для МФИ по металлу и дереву ПРАКТИКА 240-263 (44 мм)
Арт. X1317120525
Характеристики
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Производитель
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Тип комплектующего
|насадка для МФИ
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Назначение по материалу
|дерево, металл
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Ширина, мм
|44
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Длина, мм
|55
Насадка режущая предназначена для обработки стали, цветных металлов, дерева, ДСП, пластиков с помощью многофункционального инструмента (МФИ). Насадка наиболее удобна для выполнения таких работ как: выборка пазов для установки замков и фурнитуры на глубину до 65мм, обрезка гвоздей, труб, заподлицо с поверхностью и в труднодоступных местах, подрезание облицовки стен и наличников заподлицо при укладке паркетной доски, вырезание различных проемов в листовых материалах под провода, трубы, люки, электро-установочные изделия. Биметаллическое полотно насадки изготовлено из высококачественной инструментальной стали с зубьями из быстрорежущей стали.