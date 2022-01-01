Чтобы расширить сферу эксплуатации шуруповертов и дрелей, выполнять с их помощью максимум различных задач, рекомендуется приобрести специальные дополнительные элементы. Мы предлагаем их в широком ассортименте. С помощью этих аксессуаров можно замешивать строительные растворы, зачищать металлические изделия и выполнять другие задачи.

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