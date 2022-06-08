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Насадка для заклепок на шуруповерт Практика 919-648 (2,4-4,8 мм)
5.0
1
1 449 ₽
1 620 ₽
Насадки-заклепочники на дрель
    Насадка для заклепок на шуруповерт Практика 919-648 (2,4-4,8 мм)
    Арт. О00000003873
    5.0
    1
    Насадка для заклепок на шуруповерт Практика 919-648 (2,4-4,8 мм)
    Насадка для заклепок на шуруповерт Практика 919-648 (2,4-4,8 мм)
    Насадка для заклепок на шуруповерт Практика 919-648 (2,4-4,8 мм)
    Насадка для заклепок на шуруповерт Практика 919-648 (2,4-4,8 мм)
      Насадка для заклепок на шуруповерт Практика 919-648 (2,4-4,8 мм)
      Насадка для заклепок на шуруповерт Практика 919-648 (2,4-4,8 мм)
      Насадка для заклепок на шуруповерт Практика 919-648 (2,4-4,8 мм)
      Насадка для заклепок на шуруповерт Практика 919-648 (2,4-4,8 мм)

      Насадка для заклепок на шуруповерт Практика 919-648 (2,4-4,8 мм)

      • -171 ₽
      1 449 ₽
      1 620 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000003873
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип заклепок
      		вытяжные
      Все характеристики
      • -171 ₽
      1 449 ₽
      1 620 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Комплект 919 648 практику купить стоит, если необходимо скрепить детали множеством крепежных изделий. При наличии шуруповерта с функцией реверса и набора насадок-заклепочников это можно будет сделать в один момент. В комплект входят насадки, используемые для установки гаек, вытяжных бонок и заклепок, имеющих резьбу. Каждая насадка выполнена на совесть, из высокопрочного закаленного металла. Набор компактен, поэтому легко поместится в ящик для инструментов или чемодан, в котором хранится шуруповерт.

        Преимущества комплекта 919 648:

        • Универсальный;
        • Прочный;
        • Надежный.

        Комплектация:

        • Набор насадок;
        • Упаковка.