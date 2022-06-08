Насадка для заклепок на шуруповерт Практика 919-648 (2,4-4,8 мм)
Арт. О00000003873
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип заклепок
|вытяжные
Комплект 919 648 практику купить стоит, если необходимо скрепить детали множеством крепежных изделий. При наличии шуруповерта с функцией реверса и набора насадок-заклепочников это можно будет сделать в один момент. В комплект входят насадки, используемые для установки гаек, вытяжных бонок и заклепок, имеющих резьбу. Каждая насадка выполнена на совесть, из высокопрочного закаленного металла. Набор компактен, поэтому легко поместится в ящик для инструментов или чемодан, в котором хранится шуруповерт.
Преимущества комплекта 919 648:
- Универсальный;
- Прочный;
- Надежный.
Комплектация:
- Набор насадок;
- Упаковка.