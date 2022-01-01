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Патрон быстрозажимной Практика 030-108, 13 мм, 1/2"-20UNF
410 ₽
Патроны
    Патрон быстрозажимной Практика 030-108, 13 мм, 1/2"-20UNF
    Арт. О00000024371
    Патрон быстрозажимной Практика 030-108, 13 мм, 1/2"-20UNF
    Патрон быстрозажимной Практика 030-108, 13 мм, 1/2"-20UNF
      Патрон быстрозажимной Практика 030-108, 13 мм, 1/2"-20UNF
      Патрон быстрозажимной Практика 030-108, 13 мм, 1/2"-20UNF

      Патрон быстрозажимной Практика 030-108, 13 мм, 1/2"-20UNF

      410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024371

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип посадки патрона
      		20UNF
      Размер посадки
      		1/2 дюйма
      Все характеристики
      410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Патрон Практика 030-108 обеспечивает надежную фиксацию различных насадок при диаметре зажима в пределах 2-13 мм. Изделие Практика 030-108 крепится к инструменту благодаря резьбе 1/2". Быстрозажимная конструкция позволяет за секунды сменить нужное сверло. В упакованном виде патрон весит 0.28 кг и обладает размерами 5x5x8 см.

        Преимущества

        • Изделие производится из прочного стального сплава, гарантирующего длительный срок службы при ежедневной эксплуатации
        • Этот материал отличается устойчивостью к деформированию и быстрому износу