Патрон быстрозажимной Практика 030-108, 13 мм, 1/2"-20UNF

Преимущества

Изделие производится из прочного стального сплава, гарантирующего длительный срок службы при ежедневной эксплуатации

Этот материал отличается устойчивостью к деформированию и быстрому износу

Патрон Практика 030-108 обеспечивает надежную фиксацию различных насадок при диаметре зажима в пределах 2-13 мм. Изделие Практика 030-108 крепится к инструменту благодаря резьбе 1/2". Быстрозажимная конструкция позволяет за секунды сменить нужное сверло. В упакованном виде патрон весит 0.28 кг и обладает размерами 5x5x8 см.