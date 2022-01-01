Патрон быстрозажимной Практика 030-108, 13 мм, 1/2"-20UNF
Арт. О00000024371
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип посадки патрона
|20UNF
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Размер посадки
|1/2 дюйма
- Патрон Практика 030-108 обеспечивает надежную фиксацию различных насадок при диаметре зажима в пределах 2-13 мм. Изделие Практика 030-108 крепится к инструменту благодаря резьбе 1/2". Быстрозажимная конструкция позволяет за секунды сменить нужное сверло. В упакованном виде патрон весит 0.28 кг и обладает размерами 5x5x8 см.
Преимущества
- Изделие производится из прочного стального сплава, гарантирующего длительный срок службы при ежедневной эксплуатации
- Этот материал отличается устойчивостью к деформированию и быстрому износу