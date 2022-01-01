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Патрон ключевой Практика 030-184, 13 мм, M12x1.25
345 ₽
Патроны
    Патрон ключевой Практика 030-184, 13 мм, M12x1.25
    Арт. О00000024367
    Патрон ключевой Практика 030-184, 13 мм, M12x1.25

      Патрон ключевой Практика 030-184, 13 мм, M12x1.25

      345 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024367

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип посадки патрона
      		M12
      Тип патрона
      		ключевой
      Все характеристики
      345 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Патрон Практика 030-184 устанавливается на шпиндель электродрели при помощи резьбового соединения M12x1.25 и решает задачу подключения к инструменту сверлильной оснастки разного размера и назначения. Патрон является ключевым, поэтому зажим хвостовика сверла в этой модели осуществляется при помощи внешнего ключа, приводящего в действие кулачковый механизм. Ключ представлен в комплекте с рабочим приспособлением.

        Преимущества

        • Патрон Практика 030-184 обеспечивает надежную фиксацию сверлильной оснастки с диаметром хвостовика от 1.5 до 13 мм
        • Габариты сверлильного патрона в упаковке составляют 50x50x80 мм, а вес равняется 350 граммам