Патрон ключевой Практика 030-184, 13 мм, M12x1.25
Арт. О00000024367
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип посадки патрона
|M12
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Тип патрона
|ключевой
- Патрон Практика 030-184 устанавливается на шпиндель электродрели при помощи резьбового соединения M12x1.25 и решает задачу подключения к инструменту сверлильной оснастки разного размера и назначения. Патрон является ключевым, поэтому зажим хвостовика сверла в этой модели осуществляется при помощи внешнего ключа, приводящего в действие кулачковый механизм. Ключ представлен в комплекте с рабочим приспособлением.
Преимущества
- Патрон Практика 030-184 обеспечивает надежную фиксацию сверлильной оснастки с диаметром хвостовика от 1.5 до 13 мм
- Габариты сверлильного патрона в упаковке составляют 50x50x80 мм, а вес равняется 350 граммам