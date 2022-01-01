Патрон ключевой Практика 030-184, 13 мм, M12x1.25

Преимущества

Патрон Практика 030-184 обеспечивает надежную фиксацию сверлильной оснастки с диаметром хвостовика от 1.5 до 13 мм

Габариты сверлильного патрона в упаковке составляют 50x50x80 мм, а вес равняется 350 граммам

Патрон Практика 030-184 устанавливается на шпиндель электродрели при помощи резьбового соединения M12x1.25 и решает задачу подключения к инструменту сверлильной оснастки разного размера и назначения. Патрон является ключевым, поэтому зажим хвостовика сверла в этой модели осуществляется при помощи внешнего ключа, приводящего в действие кулачковый механизм. Ключ представлен в комплекте с рабочим приспособлением.