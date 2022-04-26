Патрон ПрофОснастка Мастер №16 (быстрозажимной, 1,5-13 мм)

Преимущества

Долговечность

Износостойкость

Надежная фиксация

Патрон сверлильный БЗП № 16, диаметр зажима инструмента 1,5-13 мм, посадка 1/2 - 20UNF ТМ ПрофОснастка. Патрон быстрозажимной предназначен для бытового и профессионального использования на электрических, аккумуляторных и пневмодрелях иностранного производства. Патрон пластиковый с металлической передней частью корпуса, предназначен для бытового применения. Точность биения патрона – 0,35 мм. Размеры патрона L = 75 мм L1 = 61 мм D = 43 мм (общая длина / длина с закрученными губками / диаметр корпуса патрона)