Патроны используются в качестве дополнительных элементов электрооборудования. Подходят для дрелей и перфораторов. Быстрозажимные сверлильные патроны незаменимы при частой смене насадки. Их крепление не требует большого количества времени и дополнительных инструментов.

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