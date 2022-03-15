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Патрон Атака 10-3/8 БЗП №13
4.5
2
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Патроны
    Патрон Атака 10-3/8 БЗП №13
    Арт. Х106503
    4.5
    2
    Патрон Атака 10-3/8 БЗП №13

      Патрон Атака 10-3/8 БЗП №13

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х106503
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Родина бренда
      		Россия
      Тип посадки патрона
      		24UMF
      Размер посадки
      		3/8 дюйма
      Тип патрона
      		быстрозажимной
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Патроны для дрелей и сверлильных станков являются важным расходным инструментом. Наибольшее применение они находят в производственных предприятиях, однако достаточно популярны и в быту. Патроны Атака подходят для любых марок дрелей и станков. Их отличает повышенный ресурс работы, надежность крепления сверл и минимальный уровень децентровки.

        Преимущества

        • Долговечность
        • Износостойкость
        • Надежная фиксация