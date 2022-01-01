Сверла используются для создания отверстий в различных материалах. Изготавливаются они из прочных металлических сплавов, имеют резьбу, идеально подходящую для работы на том или ином основании. В ассортименте нашего магазина представлены сверла по металлу, древесине, бетону, камню и т.д.

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