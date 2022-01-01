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Набор оснастки для дрели Deko DKMT99 (99 шт.) 065-0226
1 440 ₽
1 600 ₽
Наборы бит и сверл для шуруповертов
    Набор оснастки для дрели Deko DKMT99 (99 шт.) 065-0226
    Арт. О00000041846
    Набор оснастки для дрели Deko DKMT99 (99 шт.) 065-0226

      Набор оснастки для дрели Deko DKMT99 (99 шт.) 065-0226

      • -160 ₽
      1 440 ₽
      1 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000041846

      Характеристики

      Производитель
      		Deko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Малайзия
      Количество предметов, шт
      		99
      Ударное
      		Нет
      Все характеристики
      • -160 ₽
      1 440 ₽
      1 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор оснастки для дрели DEKO DKMT99 состоит из 99 предметов. Универсален в применении, позволяет подобрать любую оснастку с шестигранным хвостовиком к дрели или шуруповерту для выполнения разных операций. Все составляющие набора изготовлены из высококачественной быстрорежущей стали.

        Преимущества

        • Надежность
        • Высокая износостойкость