Набор оснастки для дрели Deko DKMT99 (99 шт.) 065-0226

Преимущества

Надежность

Высокая износостойкость

Набор оснастки для дрели DEKO DKMT99 состоит из 99 предметов. Универсален в применении, позволяет подобрать любую оснастку с шестигранным хвостовиком к дрели или шуруповерту для выполнения разных операций. Все составляющие набора изготовлены из высококачественной быстрорежущей стали.