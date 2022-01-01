Набор оснастки для дрели Deko DKMT99 (99 шт.) 065-0226
Арт. О00000041846
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Малайзия
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Количество предметов, шт
|99
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Ударное
|Нет
- Набор оснастки для дрели DEKO DKMT99 состоит из 99 предметов. Универсален в применении, позволяет подобрать любую оснастку с шестигранным хвостовиком к дрели или шуруповерту для выполнения разных операций. Все составляющие набора изготовлены из высококачественной быстрорежущей стали.
Преимущества
- Надежность
- Высокая износостойкость