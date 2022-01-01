Съемные насадки для электроинструмента могут быть плоскими, круглыми, четырех- или шестигранными – комплектующие для граверов, перфораторов, дрелей и шуруповертов, лобзиков. Длина изделий из стали может достигать 920 мм, например, у бура. Комплектующие позволяют нарезать, сверлить и шлифовать древесину, металлы, камень, бетон, прочный пластик.

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