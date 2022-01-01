Наборы электроинструмента
Найдено: 10 товаров
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- Нет в наличииКол-во: 2 шт, коробкаКоличество инструментов в наборе, шт: 2Упаковка: коробкаВес, кг: 6.3
- Нет в наличииКол-во: 2 шт, коробкаКоличество инструментов в наборе, шт: 2Упаковка: коробкаВес, кг: 5
- Нет в наличииКол-во: 2 шт, сумкаКоличество инструментов в наборе, шт: 2Тип аккумулятора: Li-IonЕмкость аккумулятора, А*ч: 1.5Количество аккумуляторов в комплекте: 2Упаковка: сумка
- Нет в наличииКол-во: 2 шт, коробкаКоличество инструментов в наборе, шт: 2Тип аккумулятора: Li-IonКоличество аккумуляторов в комплекте: 1Упаковка: коробкаВес, кг: 3.6
- Нет в наличииКол-во: 2 шт, коробкаКоличество инструментов в наборе, шт: 2Тип аккумулятора: Li-IonЕмкость аккумулятора, А*ч: 1.5Количество аккумуляторов в комплекте: 2Упаковка: коробка
- Нет в наличииКол-во: 2 шт, сумкаКоличество инструментов в наборе, шт: 2Тип аккумулятора: Li-IonЕмкость аккумулятора, А*ч: 1.3Количество аккумуляторов в комплекте: 2Упаковка: сумка
- Нет в наличииКол-во: 3 шт, сумкаКоличество инструментов в наборе, шт: 3Тип аккумулятора: Li-IonЕмкость аккумулятора, А*ч: 2Количество аккумуляторов в комплекте: 2Упаковка: сумка
- Нет в наличииКол-во: 2 шт, сумкаКоличество инструментов в наборе, шт: 2Тип аккумулятора: Li-IonЕмкость аккумулятора, А*ч: 2Количество аккумуляторов в комплекте: 2Упаковка: сумка
- Нет в наличииКол-во: 2 шт, сумкаКоличество инструментов в наборе, шт: 2Тип аккумулятора: Li-IonЕмкость аккумулятора, А*ч: 2Количество аккумуляторов в комплекте: 2Упаковка: сумка
- Нет в наличииКол-во: 2 шт, сумкаКоличество инструментов в наборе, шт: 2Тип аккумулятора: Li-IonЕмкость аккумулятора, А*ч: 1.3Количество аккумуляторов в комплекте: 2Упаковка: сумка
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить наборы электроинструмента в городе Ярославль по цене от 7090 до 25990 рублей. В наличии более 10 наименований. Наборы электроинструмента можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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