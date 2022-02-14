Набор инструментов Berger BG095-1214 универсальный, 95 предметов

Преимущества

Набор профессионального слесарно-монтажного инструмента

В наборе 95 предметов

Все инструменты изготовлены из высокопрочной хромованадиевой стали с покрытием "сатин"

Благодаря уникальной технологии закаливания и гальванизации инструменты обладают высокой прочностью и износостойкостью

Приспособления проходят двойной контроль коррозионной устойчивости

Крепёж инструментов в кейсе разработан таким образом, чтобы каждый инструмент четко фиксировался на своих местах и одновременно легко вынимался из пазов

Кейс закрывается на металлические замки, которые, в отличие от пластиковых, не трескаются и не ломаются

Торцевые головки имеют профиль "Super Lock", такой вид профиля позволяет работать как с метрическим, так и с дюймовым крепежом

Радиусные грани головки образуют "карманы", которые позволяют легко надевать головку на гайку или болт с сорванными гранями и успешно её отворачивать

Торцевая головка имеет специальные фрикционные насечки с внешней стороны, предотвращающие ее выскальзывание из руки

Трещоточный ключ имеет 45 зубов

Трещотка выдерживает серьёзные нагрузки благодаря усиленному механизму

Универсальный набор инструментов 95 предметов Berger BG BG095-1214 подходит для ремонтных и монтажных работ любой сложности. В состав набора входят профессиональные инструменты, которые изготовлены из качественной хромванадиевой стали. Благодаря уникальной технологии закаливания и гальванизации изделия обладают высокой прочностью и износостойкостью. Для удобства и безопасности хранения набор поставляется в специальном кейсе.