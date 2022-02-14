Набор инструментов Berger BG095-1214 универсальный, 95 предметов
Арт. Х1302356163
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|7.33
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Габариты, мм
|451x315x95
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Универсальный набор инструментов 95 предметов Berger BG BG095-1214 подходит для ремонтных и монтажных работ любой сложности. В состав набора входят профессиональные инструменты, которые изготовлены из качественной хромванадиевой стали. Благодаря уникальной технологии закаливания и гальванизации изделия обладают высокой прочностью и износостойкостью. Для удобства и безопасности хранения набор поставляется в специальном кейсе.
Преимущества
- Набор профессионального слесарно-монтажного инструмента
- В наборе 95 предметов
- Все инструменты изготовлены из высокопрочной хромованадиевой стали с покрытием "сатин"
- Благодаря уникальной технологии закаливания и гальванизации инструменты обладают высокой прочностью и износостойкостью
- Приспособления проходят двойной контроль коррозионной устойчивости
- Крепёж инструментов в кейсе разработан таким образом, чтобы каждый инструмент четко фиксировался на своих местах и одновременно легко вынимался из пазов
- Кейс закрывается на металлические замки, которые, в отличие от пластиковых, не трескаются и не ломаются
- Торцевые головки имеют профиль "Super Lock", такой вид профиля позволяет работать как с метрическим, так и с дюймовым крепежом
- Радиусные грани головки образуют "карманы", которые позволяют легко надевать головку на гайку или болт с сорванными гранями и успешно её отворачивать
- Торцевая головка имеет специальные фрикционные насечки с внешней стороны, предотвращающие ее выскальзывание из руки
- Трещоточный ключ имеет 45 зубов
- Трещотка выдерживает серьёзные нагрузки благодаря усиленному механизму