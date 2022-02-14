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Набор инструментов Berger BG095-1214 универсальный, 95 предметов
5.0
3
12 460 ₽
Наборы автоинструмента
    Набор инструментов Berger BG095-1214 универсальный, 95 предметов
    Арт. Х1302356163
    5.0
    3
    Набор инструментов Berger BG095-1214 универсальный, 95 предметов
    Набор инструментов Berger BG095-1214 универсальный, 95 предметов
    Набор инструментов Berger BG095-1214 универсальный, 95 предметов
      Набор инструментов Berger BG095-1214 универсальный, 95 предметов
      Набор инструментов Berger BG095-1214 универсальный, 95 предметов
      Набор инструментов Berger BG095-1214 универсальный, 95 предметов

      Набор инструментов Berger BG095-1214 универсальный, 95 предметов

      12 460 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1302356163
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		7.33
      Габариты, мм
      		451x315x95
      Все характеристики
      12 460 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Универсальный набор инструментов 95 предметов Berger BG BG095-1214 подходит для ремонтных и монтажных работ любой сложности. В состав набора входят профессиональные инструменты, которые изготовлены из качественной хромванадиевой стали. Благодаря уникальной технологии закаливания и гальванизации изделия обладают высокой прочностью и износостойкостью. Для удобства и безопасности хранения набор поставляется в специальном кейсе. 

        Преимущества

        • Набор профессионального слесарно-монтажного инструмента
        • В наборе 95 предметов
        • Все инструменты изготовлены из высокопрочной хромованадиевой стали с покрытием "сатин"
        • Благодаря уникальной технологии закаливания и гальванизации инструменты обладают высокой прочностью и износостойкостью
        • Приспособления проходят двойной контроль коррозионной устойчивости
        • Крепёж инструментов в кейсе разработан таким образом, чтобы каждый инструмент четко фиксировался на своих местах и одновременно легко вынимался из пазов
        • Кейс закрывается  на металлические замки, которые, в отличие от пластиковых, не трескаются и не ломаются
        • Торцевые головки имеют профиль "Super Lock", такой вид профиля позволяет работать как с метрическим, так и с дюймовым крепежом
        • Радиусные грани головки образуют "карманы", которые позволяют легко надевать головку на гайку или болт с сорванными гранями и успешно её отворачивать
        • Торцевая головка имеет специальные фрикционные насечки с внешней стороны, предотвращающие ее выскальзывание из руки
        • Трещоточный ключ имеет 45 зубов
        • Трещотка выдерживает серьёзные нагрузки благодаря усиленному механизму