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Набор инструментов универсальный Berger BG-045-14, 45 предметов
4.8
13
Найти аналог
Наборы автоинструмента
    Набор инструментов универсальный Berger BG-045-14, 45 предметов
    Арт. Х1302356161
    4.8
    13
    Набор инструментов универсальный Berger BG-045-14, 45 предметов
    Набор инструментов универсальный Berger BG-045-14, 45 предметов
    Набор инструментов универсальный Berger BG-045-14, 45 предметов
    Набор инструментов универсальный Berger BG-045-14, 45 предметов
    Набор инструментов универсальный Berger BG-045-14, 45 предметов
      Набор инструментов универсальный Berger BG-045-14, 45 предметов
      Набор инструментов универсальный Berger BG-045-14, 45 предметов
      Набор инструментов универсальный Berger BG-045-14, 45 предметов
      Набор инструментов универсальный Berger BG-045-14, 45 предметов
      Набор инструментов универсальный Berger BG-045-14, 45 предметов

      Набор инструментов универсальный Berger BG-045-14, 45 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1302356161
      4.8
      13

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1.92
      Габариты, мм
      		292x203x63
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальный набор инструментов Berger BG 045-14 предназначен для профессионального использования – для монтажников, автослесарей, наладчиков промышленного оборудования. В комплекте есть все необходимое для ремонта и монтажных работ. Пригодится BG 045-14 и для решения бытовых задач – сборка/починка мебели, ремонта личного авто.

        Преимущества

        • Длительный срок эксплуатации благодаря прочной хромванадиевой стали с матовым защитным покрытием
        • Надежность и износоустойчивость – предметы изготовлены по технологии заливки и гальванизации
        • Двойной контроль коррозийной устойчивости
        • Эргономичные прорезиненные рукоятки, стойкие к воздействию масла или бензина
        • Удобство хранения, транспортировки - пластиковый кейс с выемками под инструменты и надежными замками