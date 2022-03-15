Набор инструментов универсальный Berger BG-045-14, 45 предметов
Арт. Х1302356161
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|1.92
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Габариты, мм
|292x203x63
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- Универсальный набор инструментов Berger BG 045-14 предназначен для профессионального использования – для монтажников, автослесарей, наладчиков промышленного оборудования. В комплекте есть все необходимое для ремонта и монтажных работ. Пригодится BG 045-14 и для решения бытовых задач – сборка/починка мебели, ремонта личного авто.
Преимущества
- Длительный срок эксплуатации благодаря прочной хромванадиевой стали с матовым защитным покрытием
- Надежность и износоустойчивость – предметы изготовлены по технологии заливки и гальванизации
- Двойной контроль коррозийной устойчивости
- Эргономичные прорезиненные рукоятки, стойкие к воздействию масла или бензина
- Удобство хранения, транспортировки - пластиковый кейс с выемками под инструменты и надежными замками