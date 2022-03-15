Набор инструментов универсальный Berger BG-045-14, 45 предметов

Универсальный набор инструментов Berger BG 045-14 предназначен для профессионального использования – для монтажников, автослесарей, наладчиков промышленного оборудования. В комплекте есть все необходимое для ремонта и монтажных работ. Пригодится BG 045-14 и для решения бытовых задач – сборка/починка мебели, ремонта личного авто.



Преимущества