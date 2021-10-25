Набор ручных инструментов Berger Bg151-1214 универсальный, 151 предмет
Арт. Х1302356164
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Тайвань
|
Родина бренда
|Россия
|
Вес, кг
|12.5
|
Габариты, мм
|570x392x95
С этим товаром смотрят
- Набор инструментов универсальный BERGER BG151 1214 включает в себя 151 предмет и используется в работах по ремонту и монтажу дома, в гараже, автомастерских и на строительных объектах. Все элементы изготовлены из прочной хромованадиевой стали с сатиновым покрытием. Набор поставляется в фирменном кейсе с ячейками. Каждый инструмент прочно закреплен на своем месте и легко вынимается.
Преимущества
- Устойчивость к коррозии
- Профиль Super Lock в торцевых головках позволяет работать с дюймовым и метрическим крепежом
- Усиленный механизм в трещотках позволяет выдерживать серьезные нагрузки
- Магнитные наконечники у головок свечей позволяют избежать выскальзывания при работе
- Эргономичные обрезиненные ручки фирменного черно-желтого цвета
- Кейс выполнен из прочного пластика с удобной для переноски ручкой и крепкими металлическими защелками
- Узкий корпус кейса и его компактные размеры