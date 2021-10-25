Набор ручных инструментов Berger Bg151-1214 универсальный, 151 предмет

Набор инструментов универсальный BERGER BG151 1214 включает в себя 151 предмет и используется в работах по ремонту и монтажу дома, в гараже, автомастерских и на строительных объектах. Все элементы изготовлены из прочной хромованадиевой стали с сатиновым покрытием. Набор поставляется в фирменном кейсе с ячейками. Каждый инструмент прочно закреплен на своем месте и легко вынимается.



Преимущества