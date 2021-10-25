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Набор ручных инструментов Berger Bg151-1214 универсальный, 151 предмет
4.9
15
21 950 ₽
Наборы автоинструмента
    Набор ручных инструментов Berger Bg151-1214 универсальный, 151 предмет
    Арт. Х1302356164
    4.9
    15
    Набор ручных инструментов Berger Bg151-1214 универсальный, 151 предмет
    Набор ручных инструментов Berger Bg151-1214 универсальный, 151 предмет
    Набор ручных инструментов Berger Bg151-1214 универсальный, 151 предмет
    Набор ручных инструментов Berger Bg151-1214 универсальный, 151 предмет
      Набор ручных инструментов Berger Bg151-1214 универсальный, 151 предмет
      Набор ручных инструментов Berger Bg151-1214 универсальный, 151 предмет
      Набор ручных инструментов Berger Bg151-1214 универсальный, 151 предмет
      Набор ручных инструментов Berger Bg151-1214 универсальный, 151 предмет

      Набор ручных инструментов Berger Bg151-1214 универсальный, 151 предмет

      21 950 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1302356164
      4.9
      15

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		12.5
      Габариты, мм
      		570x392x95
      Все характеристики
      21 950 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор инструментов универсальный BERGER BG151 1214 включает в себя 151 предмет и используется в работах по ремонту и монтажу дома, в гараже, автомастерских и на строительных объектах. Все элементы изготовлены из прочной хромованадиевой стали с сатиновым покрытием. Набор поставляется в фирменном кейсе с ячейками. Каждый инструмент прочно закреплен на своем месте и легко вынимается.

        Преимущества

        • Устойчивость к коррозии
        • Профиль Super Lock в торцевых головках позволяет работать с дюймовым и метрическим крепежом
        • Усиленный механизм в трещотках позволяет выдерживать серьезные нагрузки
        • Магнитные наконечники у головок свечей позволяют избежать выскальзывания при работе
        • Эргономичные обрезиненные ручки фирменного черно-желтого цвета
        • Кейс выполнен из прочного пластика с удобной для переноски ручкой и крепкими металлическими защелками
        • Узкий корпус кейса и его компактные размеры