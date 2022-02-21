Набор инструмента – это полезная в хозяйстве вещь. Он облегчает обслуживание техники, мелкие ремонтные работы, сборку мебели. Без него сложно починить машину или сделать что-то в домашней мастерской. На рынке представлено столько наборов ручного инструмента, что выбор становится непростой задачей: нужно учитывать качество исполнения, комплектацию, сферу эксплуатации. Мы составили рейтинг наборов инструмента на 2022 год, в который вошли универсальные, автомобильные, слесарные сборки. Нашлось место домашним и профессиональным моделям.

Что входит в наборы инструментов

Первым делом, решая, какой хороший набор инструментов купить, стоит задаться вопросом, какие предметы скрываются под красивым брендированным кейсом. Мы рассмотрим основные виды объектов, входящих в комплекты. Когда вы поймете, для чего они используются, сделать выбор станет значительно проще.

Ключи. Активно используются в слесарных работах для завинчивания болтов, гаек и прочего крепежа. Значительно облегчают разборку автомобилей и прочих механизмов. Представлены как обычными накидными ключами, так и торцевыми головками. Последние надеваются на трещотки – ручные приспособления, которые зачастую также идут в комплекте.

Трещотки. Эти устройства применяются, чтобы работать с быстросъемными торцевыми головками. Последние устанавливаются на них как насадки, что позволяет работать с различными болтовыми соединениями. Лучшие трещотки имеют хромированное покрытие.

Карданные шарниры. Дополнительные аксессуары, которые бывают полезны при работе трещоткой. Они соединяют последнюю с торцевой головкой, при этом имеют гибкую структуру. Используются, когда требуется обслуживать болтовые соединения в труднодоступных местах.

Отвертки. Если вы выбираете комплект для работы с электроникой, обязательно стоит остановить выбор на вариантах, комплектующихся отвертками. Бывают предложения как с отдельными крестовыми и шлицевыми, так и приспособления, на которые надеваются съемные насадки (биты). Последние хороши тем, что позволяют обслуживать большее число соединений. Кроме того, биты можно использовать с шуруповертом.

Пассатижи. Приспособления для слесарно-монтажных работ, с помощью которых удобно зажимать и захватывать различные предметы. Могут использоваться, чтобы обжимать клеммы на проводах или удерживать элементы, разогретые до высокой температуры.

Молотки. Если вы выбираете, какой набор инструментов лучше купить для столярных работ, без хорошего молотка не обойтись. Таких комплектов не так много (отчасти потому, что молотки занимают достаточно места в кейсе), но без них не обойтись, если по долгу службы приходится забивать гвозди.

Воротки. Слесарное приспособление, необходимое для фиксации и вращения торцевых головок, плашек, метчиков и т.д. Воротки различаются по толщине и габаритам: самые узкие подходят для мелкой оснастки, крупные – для массивной.



Какой набор инструмента выбрать

Самые хорошие наборы инструментов – это те, которые подходят именно вам. Модели разделены на несколько категорий, каждая из которых предназначена для своей сферы эксплуатации. Мы рассмотрим основные виды наборов инструментов в кейсах.

Универсальный

Как самая неопределенная группа, универсальные наборы инструментов содержат всего понемногу: в них есть и биты, и торцевые головки, и молотки, и напильники с рулетками – иными словами, всё, на что хватит фантазии у компании-производителя. Если вы не знаете, какой набор инструментов для дома лучше, это наиболее удачный выбор. В таких комплектах есть предметы для разнообразных условий – никогда не знаешь, что пригодится в тот или иной момент.

Слесарный

Если сомневаетесь, какой набор инструментов лучше купить для профессиональных работ в автосервисе, слесарные комплекты станут удачным выбором. В них содержится множество торцевых головок для разбора всевозможных соединений. Также присутствуют трещотки, обычные отвертки, пассатижи. Встречаются комплекты с молотками.





Столярный

В таких кейсах скрываются различные приспособления для деревообрабатывающих работ: сверла, коронки, напильники, надфили. Хороший выбор, если требуется оборудование для занятий в домашней столярной мастерской.

Автомобильный

Если вы являетесь заядлым автомобилистом и любите проводить часы в гараже за перебиранием движка любимой «ласточки», наборы для автомобиля – хороший выбор. Лучшие наборы инструментов для автомобиля во многом схожи со слесарными, потому как сфера эксплуатации у них примерно одинакова. В кейсе содержатся трещотки, головки, воротки, реже – отвертки и пассатижи. В нашем рейтинге отдельная категория посвящена комплектам для автолюбителей.





Электромонтажный

Очевидной спецификой работы электрика можно назвать необходимость иметь дело с высоким напряжением. В том же и заключается отличие между обычными и диэлектрическими наборами: последние оснащены изолированными ручками, которые приспособлены для обслуживания цепей с напряжением до 1 000 Вольт. Большинство электромонтажных комплектов в кейсе полностью состоит из отверток и дополняется отвертками-индикаторами. В то же время, существуют диэлектрические гаечные ключи, плоскогубцы и пассатижи.

Резьбонарезной

Необходим, чтобы создавать глухие и сквозные отверстия под резьбу. Состоит из метчиков и плашек. Первые нужны для внутренней резьбы (например, в металлических трубах), вторые – для внешней (на стержнях). Помимо самой оснастки, хороший комплект будет поставляться с метчикодержателями и плашкодержателями – приспособлениями, необходимыми для ее фиксации. Если вы выбираете, какой выбрать набор инструментов для нарезания резьбы, обращайте внимание на количество метчиков и плашек, их диаметры, наличие держателей и качество кейсов.

Набор инструментов какой фирмы лучше купить

В вопросе, какой набор инструментов для дома выбрать, важным критерием является цена. Мы составили подборку из трех производителей, поставляющих доступные комплекты с адекватным уровнем качества. Выбор продукции любой из этих марок можно рассмотреть, если вы ограничены в бюджете.

AUTOVIRAZH. Компания, выпускающая недорогие автомобильные товары: компрессорное оборудование, насосы, домкраты, щетки и прочее. Если нужно решить, какой выбрать качественный для бюджетной стоимости набор инструментов для обслуживания машины дома, продукция фирмы подойдет безупречно: в каталоге есть как компактные кейсы, так и крупные наборы с трещотками, воротками, большим количеством головок. DEKO. Производитель, ориентированный на выпуск оборудования бытового сегмента. В ассортименте есть электроинструмент, сварочная и измерительная техника, многое другое. Наборы инструмента хороши своей универсальностью: в большинстве из них можно найти предметы для самых разнообразных задач. KOLNER. Фирма выпускает аккумуляторный и электроинструмент, компрессоры, бензиновые генераторы и прочее оборудование. Комплекты относятся к бюджетному сегменту, несмотря на количество предметов. Сильной стороной продукции компании является доступная цена, однако использовать комплекты KOLNER рекомендуется только в бытовых целях.

Какие производители дают пожизненную гарантию

Когда компании дают пожизненную гарантию на свою продукцию, это говорит о том, что они уверены в качестве своего товара. Купив такое приспособление, вы сделаете инвестицию в будущее, так как будете уверены, что оно прослужит вам десятилетиями. Лучшие производители наборов инструмента предоставляют пожизненную гарантию на свои модели. Рассмотрим такие бренды, вошедшие в сегодняшний рейтинг.

STELS. Компания, выпускающая китайские наборы инструментов. Продукция фирмы ориентирована на бытовое использование и сервисные центры по обслуживанию авто. Кроме того, комплектности хватит, чтобы ремонтировать технически сложные устройства. JONNESWAY. Спрашивая у опытных слесарей и автолюбителей, какая фирма наборов инструментов лучшая, наверняка вы услышите это название. Бренд выпускает широкий ассортимент ручного инструмента – от торцевых головок до молотков. Наборы инструментов производятся в Тайвани. GROSS. Компания с немецкими корнями, специализирующаяся на производстве разнообразных ручных приспособлений: длинногубцев, зубил, ключей, кувалд, лобзиков, стамесок и т.д. Есть инвентарь для слесарных, столярных, автомобильных, садовых работ. Благодаря такому обширному выбору каждый найдет немецкие наборы инструментов под свои нужды. Цена на них достаточно высока, однако полностью оправдана качеством. OMBRA. Фирма, которая полностью сосредоточена на выпуске ручных и пневматических приборов, а также гаражного оборудования и производственной мебели. Предметы для ручной работы изготовлены из легированной стали, а на производстве соблюдается контроль качества. Несмотря на пожизненную гарантию, наборы инструментов рейтинг относятся к среднему ценовому сегменту. BERGER. Задаваясь вопросом, какой фирмы набор инструмента лучше, присмотритесь к ассортименту данной компании. Под брендом выпускаются высококачественные торцевые головки, ключи, отвертки, а также пассатижи, круглогубцы и другие шарнирно-губцевые приспособления. Отдельного внимания заслуживают кейсы: они изготовлены из ударопрочного пластика, оснащены металлическими защелками и имеют надежную фиксацию каждого предмета.

Рейтинг недорогих наборов инструментов

Цена – важный критерий при выборе приборов для дома. Мы составили рейтинг, в который вошли лучшие бюджетные наборы инструментов. Часть из них имеет пожизненную гарантию, что указывает на качество слесарных приспособлений. Представленные модели подойдут для бытовых задач и каждодневного обслуживания автомобиля.

Название набора Количество предметов в наборе, шт. Тип головок Комбинированные ключи в наборе Min—max размер головки, мм Присоединительный размер, дюйм Средняя цена в России, руб. OMBRA OMT94S12 94 6-гранные, 12-гранные Нет 4—32 1/4, 1/2 7 750 STELS 14105 82 6-гранные Да 4—32 1/4, 1/2 7 650 STELS 14106 94 6-гранные Нет 4—32 1/4, 1/2 7 690 AUTOVIRAZH AV-212082 82 6-гранные Да 4—32 1/4, 1/2 4 995 DEKO DKMT46 065-0729 46 6-гранные Нет 4—14 1/4 1 560 KOLNER KTS 107 107 6-гранные, E-тип Нет 4—32 1/4, 1/2 4 520

OMBRA OMT94S12

Открывает рейтинг лучших наборов инструмента бюджетного ценового сегмента универсальный комплект для работы с резьбовыми соединениями.





Преимущества:

Набор включает 94 предмета.

Предметы, входящие в комплект, хороши тем, что выполнены из легированной хромованадиевой стали.

Трещотки и отвертки оснащены двухкомпонентными рукоятками, обеспечивающими надежное удержание.

Недостатки:

Резинки регулярно сползают со свечных головок.

STELS 14105

Лучший набор инструмента для дома будет полезен, чтобы выполнить ремонтные работы или отремонтировать машину. Отвертка с битами пригодится, чтобы обслуживать сантехнику и бытовую технику.





Преимущества:

Набор на 82 предмета.

Комплект хорош хромованадиевыми элементами, устойчивыми к износу.

Обрезиненные накладки на рукоятках трещоток и отверток.

Недостатки:

Некачественные замки на кейсе.

STELS 14106

Хороший комплект слесарных приспособлений, который подойдет домашним мастерам и автомобильным энтузиастам. Оснащен большим количеством торцевых головок и бит.





Преимущества:

Под каждый предмет в кейсе созданы отдельные ниши, в которых инвентарь надежно фиксируется.

Биты изготовлены из стали S2, обеспечивающей долговечность рабочей оснастки.

Трещотки, входящие в комплект, рассчитаны на повышенные нагрузки.

Недостатки:

Трещотки нуждаются в смазывании.

AUTOVIRAZH AV-212082

Содержимое кейса станет хорошим выбором, если требуется выполнять разного рода слесарно-монтажные работы. В комплекте достаточно предметов, чтобы обеспечить нужды большинства автолюбителей.





Преимущества:

Наборы головок и бит с трещоткой размещены в эргономичном кейсе, где каждый предмет находится на своем месте.

Трещотки укомплектованы двухкомпонентными рукоятями.

Недостатки:

Пластиковые замочки на кейсе, обладающие низкой надежностью.

Отсутствие удлиненных головок.

DEKO DKMT46 065-0729

Дешевый комплект от малазийского бренда подойдет для периодических слесарных или ремонтных работ. Малые размеры кейса и дешевизна позволят купить чемоданчик и забросить его в багажник «до востребования».





Преимущества:

Хороший комплект оснащен удлинителями для головок, позволяющими работать с крепежом в труднодоступных участках.

Комплект с битами крайне дешевый: его цена составляет полторы тысячи рублей.

Недостатки:

На кейсе установлены пластиковые защелки, что делает его плохим выбором для интенсивного использования.

KOLNER KTS 107

Если вы не знаете, как выбрать хороший и при этом недорогой набор инструментов для дома, рекомендуем присмотреться к этому стильному кейсу от немецкого бренда. Надежность и удобство делают модель привлекательной для регулярных работ.





Преимущества:

Комплект хорош большим выбором торцевых головок практически под любой тип крепежа.

Среди предметов есть удлинители, свечные головки, карданные шарниры.

Оснастка выполнена из закаленной хромованадиевой стали.

Прорезиненные рукоятки на трещотках и отвертке делают удержание комфортным.

Недостатки:

Присутствует тряска содержимого кейса при транспортировке.

Рейтинг универсальных наборов инструмента

Заранее не угадаешь, при каких обстоятельствах в быту могут пригодиться молоток, рулетка или ножовка. Ценность моделей, попавших в топ универсальных наборов инструментов, в разнообразии собранных в кейсе предметов: есть вещи, которые будут полезны слесарям, столярам, автолюбителям, а также мастерам, которые затеяли небольшой ремонт или сборку мебели.

Название набора Количество предметов в наборе, шт. Тип головок Комбинированные ключи в наборе Min—max размер головки, мм Присоединительный размер, дюйм Средняя цена в России, руб. OMBRA OMT101S 101 6-гранные Да 4—32 1/4, 1/2 14 400 JONNESWAY S04H524127S 127 6-гранные Да 4—32 1/4, 1/2 27 810 BERGER BG128-1214 128 6-гранные, E-тип Да 4—32 1/4, 1/2 15 999 JONNESWAY S04H52460S 60 6-гранные Да 6—24 1/4, 1/2 9 950 BERGER BG095-1214 95 6-гранные, SL-тип Да 5—14 1/4, 1/2 11 330

OMBRA OMT101S

Хороший комплект для широкого спектра задач. Помимо стандартных отверток и ключей, в нем есть ножовка, рулетка, хозяйственный нож, пассатижи.





Преимущества:

Разнообразие предметов позволит подобрать прибор практически под любую задачу.

Прочный материал, защищенный от химических воздействий.

Металлические защелки на чемоданчике, гарантирующие долговечность.

Легированная сталь – лучший материал для ручного инструмента.

Недостатки:

Пилка не рассчитана на интенсивное использование.

JONNESWAY S04H524127S

Комплект профессионального класса, содержимого которого хватит для доброй части слесарных и ремонтных задач. Обширный выбор предметов сделает кейс желанным во многих сферах деятельности.





Преимущества:

Если вы хотите набор инструментов выбрать с максимально широким потенциалом, обратите внимание на данную модель – в ее состав входит 127 объектов.

Комплекта хватает как для домашних работ, так и профессиональной каждодневной эксплуатации.

Удлинители и телескопические рукоятки позволят дотягиваться до труднодоступных участков.

Недостатки:

Высокая цена комплекта делает его доступным далеко не каждому энтузиасту.

Отсутствие воротка для маленьких головок.

BERGER BG128-1214

Лучший набор инструментов оснащен широким выбором приспособлений для работ монтажного и слесарного плана. Хромованадиевая сталь с сатиновым покрытием гарантирует долговечность оснастки.





Преимущества:

Оснастка закалена, что делает ее устойчивой к износу.

Набор бит с трещоткой состоит из 128 объектов: бит, головок, удлинителей, трещоток, отверток, воротков и т.д.

Защелки изготовлены из металла. Сам чемоданчик сделан из ударопрочного пластика.

Недостатки:

Отсутствие переходника под биты.

JONNESWAY S04H52460S

Сравнительно компактный чемоданчик на 60 позиций, который станет хорошим выбором для выездных работ.





Преимущества:

Хороший комплект из разнообразного инвентаря: молотка, плоскогубцев, переставных клещей.

Как и на прочие наборы инструментов от самых лучших производителей и из качественных материалов, на данную модель действует пожизненная гарантия.

Недостатки:

Нет трещотки для фиксации маленьких головок.

BERGER BG095-1214

Завершает рейтинг универсальных комплектов чемоданчик тайваньского производства. Сильной стороной инвентаря является высокое качество материалов, делающее его подходящим вариантом для профессиональной деятельности.





Преимущества:

В комплект входят биты и головки TORX.

Чемоданчик на 95 объектов устойчив к ударам и воздействию низкой температуры.

Прорезиненные рукоятки на трещотках и отвертках, устойчивые к масляному и бензиновому воздействию.

Недостатки:

Биты неустойчивы к влаге.

Маркие рукоятки на трещотках.

Лучшие наборы инструментов для автомобиля

Ключи, трещотки, головки, карданы и удлинители – инвентарь, без которого обслуживание авто не представляется возможным. Мы поставили перед собой цель составить максимально разнообразный рейтинг наборов инструментов для автомобиля в чемодане. Цена варьируется от 8 до 20 тысяч рублей, а различная комплектность позволит подобрать модель, которой точно найдется место в вашем багажнике.

Название набора Количество предметов в наборе, шт. Тип головок Комбинированные ключи в наборе Min—max размер головки, мм Присоединительный размер, дюйм Средняя цена в России, руб. OMBRA OMT94S 94 6-гранные Нет 4—32 1/4, 1/2 7 750 BERGER BG151-1214 151 6-гранные, E-тип, SL-тип Да 4—32 1/4, 1/2 19 980 OMBRA OMT69S 69 6-гранные Нет 4—32 1/4, 1/2 9 290 JONNESWAY S04H52482S 82 6-гранные Да 4—32 1/2 10 730 BERGER BG108-1214 108 6-гранные, E-тип, SL-тип Нет 4—32 1/4, 1/2 8 435

OMBRA OMT94S

Комплект предназначен для обслуживания разнообразных крепежных соединений. Все элементы в кейсе эргономично расположены и надежно закреплены – каждая в своей нише.





Преимущества:

Продуманное расположение оснастки в кейсе.

Надежные замочки изготовлены из металла.

Широкая рукоять, за которую комплект удобно удерживать при переноске.

Недостатки:

Трещотки без стопора переключателя.

Отсутствие накидных и рожковых ключей.

BERGER BG151-1214

Лучший набор инструментов для автомобиля выгодно отличается широким выбором комплектующих: 151 объекта будет достаточно практически для любого типа работ.





Преимущества:

Один из лучших наборов инструментов для автомобиля, вошедший в рейтинг, подойдет для профессиональных работ.

Хромованадиевая сталь с сатиновым покрытием позволит использовать инвентарь долгое время.

Профиль Super Lock, которым оснащены торцевые головки, подойдет для фиксации как дюймовых, так и метрических головок.

Недостатки:

Достаточно высокая цена, особенно если рассматривать модель как комплект для бытовых нужд.

OMBRA OMT69S

Комплект слесарно-монтажного инвентаря занимает мало пространства, при этом обладает всеми необходимыми элементами для профессиональных задач.





Преимущества:

Инструмент для автомобиля, вошедший в набор в чемодане, заслуживает место в рейтинге за счет нестандартной комплектации: помимо головок и бит, в нее входят удлинители, плоскогубцы, шарнирный кардан.

Недостатки:

Если многие лучшие наборы инструментов для ремонта и обслуживания автомобиля обладают богатой подборкой торцевых головок, в этой модели их сравнительно немного.

JONNESWAY S04H52482S

Добротный комплект инвентаря для слесарных работ подойдет как для периодического домашнего, так и регулярного профессионального использования.





Преимущества:

9 комбинированных ключей с диаметром в диапазоне от 8 до 22 миллиметров.

Трещотка, оснащенная функцией быстрого сброса.

Трещотки и отвертка укомплектованы прорезиненными рукоятками.

Карданный шарнир, который будет полезен для работы с крепежом в труднодоступных местах.

Недостатки:

Слабая устойчивость к влажным температурным условиям.

BERGER BG108-1214

Набор на 108 предметов из хромованадиевой стали с закаливанием и гальванизацией подойдет для интенсивного использования.





Преимущества:

Надежная фиксация инвентаря в чемоданчике.

Магнитные свечные головки.

SL-профиль торцевых головок.

Практичный компактный чемодан с эргономичной рукояткой.

Недостатки:

«Из коробки» трещотки плохо смазаны.

Рейтинг наборов слесарного инструмента

Слесарные чемоданчики используются в монтажных и ремонтных мастерских, автосервисах. В данный топ наборов ручного инструмента вошли исключительно модели от лучших производителей, предоставляющих пожизненную гарантию на свою продукцию. Цена варьируется от 4 до 28 тысяч рублей, из-за чего каждый сможет выбрать комплект под свой бюджет.

Название набора Количество предметов в наборе, шт. Тип головок Комбинированные ключи в наборе Min—max размер головки, мм Присоединительный размер, дюйм Средняя цена в России, руб. JONNESWAY S04H52477S 77 1/4, 1/2 Да 14—32 1/4, 1/2 13 660 OMBRA OMT75S 75 1/2 Да 6—24 1/2 9 710 JONNESWAY S04H52494S 94 1/4, 1/2 Нет 4—32 1/4, 1/2 10 270 BERGER BG-045-14 45 1/4 Да 4—14 1/4 4 105 JONNESWAY S04H524128S 128 1/4, 1/2 Да 4—32 1/4, 1/2 27 810

JONNESWAY S04H52477S

Набор бит и головок станет удачным выбором для слесарной мастерской и домашнего использования. Обширная комплектация позволит обслуживать технику и выполнять ремонтные работы.





Преимущества:

Продуманный чемоданчик хорош тем, что каждый объект в нем находится в своей нише.

Резиновые накладки на трещотках и отвертке.

Наличие крестовых и шлицевых отверток, комбинированных ключей.

Недостатки:

Ящичек оснащен пластиковыми защелками, что ощутимо снижает его надежность.

Отсутствие в комплектации длинных головок.

OMBRA OMT75S

Хороший комплект для полупрофессионального применения будет хорош, чтобы выполнять ремонтные и восстановительные работы, решать различные задачи с крепежом.





Преимущества:

Производителю удалось создать универсальную комплектацию, которая будет полезна в различных сферах деятельности.

Компоненты выполнены из качественной и долговечной стали, устойчивой к интенсивным нагрузкам.

Фирма-изготовитель предоставляет пожизненную гарантию на содержимое чемоданчика.

Недостатки:

Присутствуют люфты на местах крепления инвентаря к чемоданчику.

JONNESWAY S04H52494S

Комплект определенно понравится заядлым автомобилистам, потому как в его составе оказалось множество торцевых головок различных размеров. К ним прилагаются две трещотки – большая и маленькая.





Преимущества:

Множество торцевых головок: 13 стандартных и 8 глубоких.

Карданный шарнир, который позволит раскручивать болты в труднодоступных местах.

Отвертка с обрезиненной рукояткой и биты для нее.

Недостатки:

Отсутствие в комплекте комбинированных ключей.

Ненадежное крепление для бит.

BERGER BG-045-14

Компактный комплект хорош тем, что поместится практически где угодно. Он станет идеальным выбором для легкового авто и тесного гаража.





Преимущества:

Доступная цена слесарного чемоданчика.

Наличие 7 комбинированных ключей.

Эргономичные обрезиненные рукоятки на трещотке и отвертке.

Недостатки:

Скромное количество объектов в чемоданчике.

Всего одна трещотка.

На кейсе нет рукояток для удобной переноски.

JONNESWAY S04H524128S

Закрывает рейтинг слесарного инвентаря профессиональный набор инструментов с трещоткой, в котором нашлось место для 128 объектов.





Преимущества:

Хороший комплект, который оптимально подойдет для слесарных и ремонтных работ.

Большое разнообразие размеров, благодаря которому получится использовать инвентарь со всевозможными соединениями.

Чемоданчик изготовлен из ударопрочного пластика.

Недостатки:

Высокая стоимость данного комплекта.

Замочки на ящике выполнены из пластика, ненадежного при интенсивном использовании.

Лучший набор инструментов для дома в чемодане

Затеяли небольшой ремонт или нужно устранить неисправность в сантехнике – без добротного инструмент не обойтись. В топ наборов инструмента вошли недорогие модели, которые сможет позволить себе каждый домашний мастер. На выбор представлены 5 комплектов с количеством предметов от 24 до 100.

Название набора Количество предметов в наборе, шт. Тип головок Комбинированные ключи в наборе Min—max размер головки, мм Присоединительный размер, дюйм Средняя цена в России, руб. BERGER BG100-3814 100 12-гранные Да 6—24 1/4, 1/2 11 420 OMBRA OMT82S 82 6-гранные Да 4—32 1/4, 1/2 8 150 BERGER BG082-1214 82 6-гранные, SL-тип Да 4—32 1/4, 1/2 8 390 STELS 14108 69 6-гранные Нет 4—32 1/4, 1/2 9 450 GROSS 14147 24 6-гранные Нет 10—32 1/2 7 590

BERGER BG100-3814

Комплект хорош в работе со шлицевыми и крестовыми соединениями, потому как в нем есть несколько отверток со сменными насадками.





Преимущества:

Один из лучших комплектов по количеству оснастки.

Комплект заслуживает выбора за счет высококачественных материалов, которые применялись в процессе изготовления оснастки.

Резиновые накладки на рукоятях, обеспечивающие комфортное удержание.

Недостатки:

Изредка случается недокомплект, когда вместо 2 разных головок кладут одинаковые.

OMBRA OMT82S

Комплект, состоящий из торцовых головок, бит, комбинированных ключей. Станет отличным подарком для профессионального слесаря или автолюбителя.





Преимущества:

Рабочие части инвентаря изготовлены из легированной стали.

Не знаете, какой набор инструмента выбрать по качеству исполнения? Поверхность инвентаря обработана хромоникелевым покрытием, облегчающим обслуживание и защищающим от ржавчины.

Металлические крепления на ящичке.

Недостатки:

На свечах остаются резинки от свечных колец.

BERGER BG082-1214

Универсальный комплект оборудования, который поможет справиться с широким спектром ремонтных работ.





Преимущества:

Чемоданчик хорош эргономичной формой: каждый элемент в нем находится в своей нише.

Торцевые головки с профилем Super Lock.

На торцевых головках имеются фрикционные насечки, из-за которых объект надежно держится в руках.

Усиленная конструкция трещоток делает их эффективными в условиях интенсивных нагрузок.

Недостатки:

Головки ржавеют во влажной среде.

STELS 14108

Слесарный комплект будет полезен автолюбителю для обслуживания и ремонта транспортного средства. Компактный чемоданчик удобно разместить в багажнике машины.





Преимущества:

Большинство комплектующих выполнено из стали S2.

Дополнительные элементы: бокорезы, плоскогубцы, адаптеры.

Недостатки:

Пластиковые крепления на ящичке.

GROSS 14147

Мини-комплект для слесарных работ состоит из трещотки и нескольких торцевых головок, а также воротков и кардана.





Преимущества:

Компактный кейс, который не займет много места.

Высокое качество трещотки и оснастки для нее.

Резиновая накладка на рукоятки трещотки.

Недостатки:

Высокая стоимость для комплекта со столь небольшим количеством объектов.

Узкая специализация комплекта.

Лучший набор профессионального инструмента

Профессиональные наборы инструментов характерны своими надежностью и долговечностью. Это предметы для интенсивного каждодневного использования в мастерских и на станциях технического обслуживания. Высокая цена профессиональных комплектов обусловлена не только качеством инвентаря, но и широкой сферой эксплуатации: обширное количество предметов позволит работать с самыми разнообразными соединениями.

Название набора Количество предметов в наборе, шт. Тип головок Комбинированные ключи в наборе Min—max размер головки, мм Присоединительный размер, дюйм Средняя цена в России, руб. BERGER BG131-1214 131 6-гранные, Е-тип, SL-тип Да 6—32 1/4, 1/2 24 499 JONNESWAY S04H624101S 101 6-гранные, Е-тип Да 8—32 1/4, 1/2 18 000 GROSS 14149 82 6-гранные Да 4—32 1/4, 1/2 14 570 OMBRA OMT88S 88 6-гранные Да 4—32 1/4, 1/2 12 060 BERGER BG089-1214 89 6-гранные, SL-тип Да 4—32 1/4, 1/2 11 999

BERGER BG131-1214

Открывает обзор наборов инструмента для профессиональных нужд объемный чемоданчик, в котором найдется инвентарь практически для любых задач.





Преимущества:

Не знаете, какой набор инструмента купить для профессиональных слесарных работ – присмотритесь к этой модели. Широкий размерный диапазон позволит применять комплект со всевозможными соединениями.

Один из лучших кейсов имеет эргономичный разрез под каждый элемент оснастки и надежные металлические замочки.

Рукоятки из резинопластика, удобные в удержании.

Недостатки:

Есть проблемы с круглогубцами и кусачками.

JONNESWAY S04H624101S

Профессиональный набор столярно-слесарного инструмента понравится профессионалам за счет большого выбора приспособлений.





Преимущества:

Комплект заслуживает выбора за счет наличия множества комбинированных ключей и отверток.

Ручки всего инвентаря обрезинены, что делает удержание предельно комфортным.

Надежная оснастка, устойчивая к интенсивной эксплуатации.

Недостатки:

Хлипкий кейс с пластиковыми замочками.

GROSS 14149

Высококачественный слесарный комплект от немецкой компании отличается надежным инвентарем, пользующимся спросом среди профессионалов.





Преимущества:

Прочный и удобный в переноске ящичек.

Трещотки и отвертка с двухкомпонентными рукоятками.

9 комбинированных ключей в комплекте.

Недостатки:

Отсутствие в чемоданчике некоторых ходовых диаметров торцевых ключей.

OMBRA OMT88S

Слесарно-монтажный комплект ручных приспособлений пригодится для регулярного обслуживания технически сложного оборудования. Есть биты и головки под различные размеры.





Преимущества:

Металлические замочки обеспечивают надежность кейса.

Индикаторная отвертка, которую оценят электрики.

Оснастка обработана хромоникелевым покрытием.

Недостатки:

Неплотная фиксация головок в чемоданчике.

Отсутствие в комплектации Torx и длинных головок.

BERGER BG089-1214

Закрывает наш топ профессиональный комплект электромонтажного инструмента. В чемоданчике получится найти несколько отверток (в том числе индикаторную), пассатижи и трещотку с головками.





Преимущества:

Эргономичный кейс, каждый элемент в котором находится на своей позиции.

Надежные металлические защелки на чемоданчике.

Прорезиненные рукоятки, обеспечивающие удобство удержания трещотки и отверток.

Есть отвертка-тестер.

Недостатки: