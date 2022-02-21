Содержание:
Набор инструментов какой фирмы лучше купить Какие производители дают пожизненную гарантию Рейтинг недорогих наборов инструментов Рейтинг универсальных наборов инструмента Лучшие наборы инструментов для автомобиля Рейтинг наборов слесарного инструмента Лучший набор инструментов для дома в чемодане Лучший набор профессионального инструмента
Набор инструмента – это полезная в хозяйстве вещь. Он облегчает обслуживание техники, мелкие ремонтные работы, сборку мебели. Без него сложно починить машину или сделать что-то в домашней мастерской. На рынке представлено столько наборов ручного инструмента, что выбор становится непростой задачей: нужно учитывать качество исполнения, комплектацию, сферу эксплуатации. Мы составили рейтинг наборов инструмента на 2022 год, в который вошли универсальные, автомобильные, слесарные сборки. Нашлось место домашним и профессиональным моделям.
Первым делом, решая, какой хороший набор инструментов купить, стоит задаться вопросом, какие предметы скрываются под красивым брендированным кейсом. Мы рассмотрим основные виды объектов, входящих в комплекты. Когда вы поймете, для чего они используются, сделать выбор станет значительно проще.
Самые хорошие наборы инструментов – это те, которые подходят именно вам. Модели разделены на несколько категорий, каждая из которых предназначена для своей сферы эксплуатации. Мы рассмотрим основные виды наборов инструментов в кейсах.
Как самая неопределенная группа, универсальные наборы инструментов содержат всего понемногу: в них есть и биты, и торцевые головки, и молотки, и напильники с рулетками – иными словами, всё, на что хватит фантазии у компании-производителя. Если вы не знаете, какой набор инструментов для дома лучше, это наиболее удачный выбор. В таких комплектах есть предметы для разнообразных условий – никогда не знаешь, что пригодится в тот или иной момент.
Если сомневаетесь, какой набор инструментов лучше купить для профессиональных работ в автосервисе, слесарные комплекты станут удачным выбором. В них содержится множество торцевых головок для разбора всевозможных соединений. Также присутствуют трещотки, обычные отвертки, пассатижи. Встречаются комплекты с молотками.
В таких кейсах скрываются различные приспособления для деревообрабатывающих работ: сверла, коронки, напильники, надфили. Хороший выбор, если требуется оборудование для занятий в домашней столярной мастерской.
Если вы являетесь заядлым автомобилистом и любите проводить часы в гараже за перебиранием движка любимой «ласточки», наборы для автомобиля – хороший выбор. Лучшие наборы инструментов для автомобиля во многом схожи со слесарными, потому как сфера эксплуатации у них примерно одинакова. В кейсе содержатся трещотки, головки, воротки, реже – отвертки и пассатижи. В нашем рейтинге отдельная категория посвящена комплектам для автолюбителей.
Очевидной спецификой работы электрика можно назвать необходимость иметь дело с высоким напряжением. В том же и заключается отличие между обычными и диэлектрическими наборами: последние оснащены изолированными ручками, которые приспособлены для обслуживания цепей с напряжением до 1 000 Вольт. Большинство электромонтажных комплектов в кейсе полностью состоит из отверток и дополняется отвертками-индикаторами. В то же время, существуют диэлектрические гаечные ключи, плоскогубцы и пассатижи.
Необходим, чтобы создавать глухие и сквозные отверстия под резьбу. Состоит из метчиков и плашек. Первые нужны для внутренней резьбы (например, в металлических трубах), вторые – для внешней (на стержнях). Помимо самой оснастки, хороший комплект будет поставляться с метчикодержателями и плашкодержателями – приспособлениями, необходимыми для ее фиксации. Если вы выбираете, какой выбрать набор инструментов для нарезания резьбы, обращайте внимание на количество метчиков и плашек, их диаметры, наличие держателей и качество кейсов.
В вопросе, какой набор инструментов для дома выбрать, важным критерием является цена. Мы составили подборку из трех производителей, поставляющих доступные комплекты с адекватным уровнем качества. Выбор продукции любой из этих марок можно рассмотреть, если вы ограничены в бюджете.
Когда компании дают пожизненную гарантию на свою продукцию, это говорит о том, что они уверены в качестве своего товара. Купив такое приспособление, вы сделаете инвестицию в будущее, так как будете уверены, что оно прослужит вам десятилетиями. Лучшие производители наборов инструмента предоставляют пожизненную гарантию на свои модели. Рассмотрим такие бренды, вошедшие в сегодняшний рейтинг.
Цена – важный критерий при выборе приборов для дома. Мы составили рейтинг, в который вошли лучшие бюджетные наборы инструментов. Часть из них имеет пожизненную гарантию, что указывает на качество слесарных приспособлений. Представленные модели подойдут для бытовых задач и каждодневного обслуживания автомобиля.
|Название набора
|Количество предметов в наборе, шт.
|Тип головок
|Комбинированные ключи в наборе
|Min—max размер головки, мм
|Присоединительный размер, дюйм
|Средняя цена в России, руб.
|OMBRA OMT94S12
|94
|6-гранные, 12-гранные
|Нет
|4—32
|1/4, 1/2
|7 750
|STELS 14105
|82
|6-гранные
|Да
|4—32
|1/4, 1/2
|7 650
|STELS 14106
|94
|6-гранные
|Нет
|4—32
|1/4, 1/2
|7 690
|AUTOVIRAZH AV-212082
|82
|6-гранные
|Да
|4—32
|1/4, 1/2
|4 995
|DEKO DKMT46 065-0729
|46
|6-гранные
|Нет
|4—14
|1/4
|1 560
|KOLNER KTS 107
|107
|6-гранные, E-тип
|Нет
|4—32
|1/4, 1/2
|4 520
Открывает рейтинг лучших наборов инструмента бюджетного ценового сегмента универсальный комплект для работы с резьбовыми соединениями.
Преимущества:
Недостатки:
Лучший набор инструмента для дома будет полезен, чтобы выполнить ремонтные работы или отремонтировать машину. Отвертка с битами пригодится, чтобы обслуживать сантехнику и бытовую технику.
Преимущества:
Недостатки:
Хороший комплект слесарных приспособлений, который подойдет домашним мастерам и автомобильным энтузиастам. Оснащен большим количеством торцевых головок и бит.
Преимущества:
Недостатки:
Содержимое кейса станет хорошим выбором, если требуется выполнять разного рода слесарно-монтажные работы. В комплекте достаточно предметов, чтобы обеспечить нужды большинства автолюбителей.
Преимущества:
Недостатки:
Дешевый комплект от малазийского бренда подойдет для периодических слесарных или ремонтных работ. Малые размеры кейса и дешевизна позволят купить чемоданчик и забросить его в багажник «до востребования».
Преимущества:
Недостатки:
Если вы не знаете, как выбрать хороший и при этом недорогой набор инструментов для дома, рекомендуем присмотреться к этому стильному кейсу от немецкого бренда. Надежность и удобство делают модель привлекательной для регулярных работ.
Преимущества:
Недостатки:
Заранее не угадаешь, при каких обстоятельствах в быту могут пригодиться молоток, рулетка или ножовка. Ценность моделей, попавших в топ универсальных наборов инструментов, в разнообразии собранных в кейсе предметов: есть вещи, которые будут полезны слесарям, столярам, автолюбителям, а также мастерам, которые затеяли небольшой ремонт или сборку мебели.
|Название набора
|Количество предметов в наборе, шт.
|Тип головок
|Комбинированные ключи в наборе
|Min—max размер головки, мм
|Присоединительный размер, дюйм
|Средняя цена в России, руб.
|OMBRA OMT101S
|101
|6-гранные
|Да
|4—32
|1/4, 1/2
|14 400
|JONNESWAY S04H524127S
|127
|6-гранные
|Да
|4—32
|1/4, 1/2
|27 810
|BERGER BG128-1214
|128
|6-гранные, E-тип
|Да
|4—32
|1/4, 1/2
|15 999
|JONNESWAY S04H52460S
|60
|6-гранные
|Да
|6—24
|1/4, 1/2
|9 950
|BERGER BG095-1214
|95
|6-гранные, SL-тип
|Да
|5—14
|1/4, 1/2
|11 330
Хороший комплект для широкого спектра задач. Помимо стандартных отверток и ключей, в нем есть ножовка, рулетка, хозяйственный нож, пассатижи.
Преимущества:
Недостатки:
Комплект профессионального класса, содержимого которого хватит для доброй части слесарных и ремонтных задач. Обширный выбор предметов сделает кейс желанным во многих сферах деятельности.
Преимущества:
Недостатки:
Лучший набор инструментов оснащен широким выбором приспособлений для работ монтажного и слесарного плана. Хромованадиевая сталь с сатиновым покрытием гарантирует долговечность оснастки.
Преимущества:
Недостатки:
Сравнительно компактный чемоданчик на 60 позиций, который станет хорошим выбором для выездных работ.
Преимущества:
Недостатки:
Завершает рейтинг универсальных комплектов чемоданчик тайваньского производства. Сильной стороной инвентаря является высокое качество материалов, делающее его подходящим вариантом для профессиональной деятельности.
Преимущества:
Недостатки:
Ключи, трещотки, головки, карданы и удлинители – инвентарь, без которого обслуживание авто не представляется возможным. Мы поставили перед собой цель составить максимально разнообразный рейтинг наборов инструментов для автомобиля в чемодане. Цена варьируется от 8 до 20 тысяч рублей, а различная комплектность позволит подобрать модель, которой точно найдется место в вашем багажнике.
|Название набора
|Количество предметов в наборе, шт.
|Тип головок
|Комбинированные ключи в наборе
|Min—max размер головки, мм
|Присоединительный размер, дюйм
|Средняя цена в России, руб.
|OMBRA OMT94S
|94
|6-гранные
|Нет
|4—32
|1/4, 1/2
|7 750
|BERGER BG151-1214
|151
|6-гранные, E-тип, SL-тип
|Да
|4—32
|1/4, 1/2
|19 980
|OMBRA OMT69S
|69
|6-гранные
|Нет
|4—32
|1/4, 1/2
|9 290
|JONNESWAY S04H52482S
|82
|6-гранные
|Да
|4—32
|1/2
|10 730
|BERGER BG108-1214
|108
|6-гранные, E-тип, SL-тип
|Нет
|4—32
|1/4, 1/2
|8 435
Комплект предназначен для обслуживания разнообразных крепежных соединений. Все элементы в кейсе эргономично расположены и надежно закреплены – каждая в своей нише.
Преимущества:
Недостатки:
Лучший набор инструментов для автомобиля выгодно отличается широким выбором комплектующих: 151 объекта будет достаточно практически для любого типа работ.
Преимущества:
Недостатки:
Комплект слесарно-монтажного инвентаря занимает мало пространства, при этом обладает всеми необходимыми элементами для профессиональных задач.
Преимущества:
Недостатки:
Добротный комплект инвентаря для слесарных работ подойдет как для периодического домашнего, так и регулярного профессионального использования.
Преимущества:
Недостатки:
Набор на 108 предметов из хромованадиевой стали с закаливанием и гальванизацией подойдет для интенсивного использования.
Преимущества:
Недостатки:
Слесарные чемоданчики используются в монтажных и ремонтных мастерских, автосервисах. В данный топ наборов ручного инструмента вошли исключительно модели от лучших производителей, предоставляющих пожизненную гарантию на свою продукцию. Цена варьируется от 4 до 28 тысяч рублей, из-за чего каждый сможет выбрать комплект под свой бюджет.
|Название набора
|Количество предметов в наборе, шт.
|Тип головок
|Комбинированные ключи в наборе
|Min—max размер головки, мм
|Присоединительный размер, дюйм
|Средняя цена в России, руб.
|JONNESWAY S04H52477S
|77
|1/4, 1/2
|Да
|14—32
|1/4, 1/2
|13 660
|OMBRA OMT75S
|75
|1/2
|Да
|6—24
|1/2
|9 710
|JONNESWAY S04H52494S
|94
|1/4, 1/2
|Нет
|4—32
|1/4, 1/2
|10 270
|BERGER BG-045-14
|45
|1/4
|Да
|4—14
|1/4
|4 105
|JONNESWAY S04H524128S
|128
|1/4, 1/2
|Да
|4—32
|1/4, 1/2
|27 810
Набор бит и головок станет удачным выбором для слесарной мастерской и домашнего использования. Обширная комплектация позволит обслуживать технику и выполнять ремонтные работы.
Преимущества:
Недостатки:
Хороший комплект для полупрофессионального применения будет хорош, чтобы выполнять ремонтные и восстановительные работы, решать различные задачи с крепежом.
Преимущества:
Недостатки:
Комплект определенно понравится заядлым автомобилистам, потому как в его составе оказалось множество торцевых головок различных размеров. К ним прилагаются две трещотки – большая и маленькая.
Преимущества:
Недостатки:
Компактный комплект хорош тем, что поместится практически где угодно. Он станет идеальным выбором для легкового авто и тесного гаража.
Преимущества:
Недостатки:
Закрывает рейтинг слесарного инвентаря профессиональный набор инструментов с трещоткой, в котором нашлось место для 128 объектов.
Преимущества:
Недостатки:
Затеяли небольшой ремонт или нужно устранить неисправность в сантехнике – без добротного инструмент не обойтись. В топ наборов инструмента вошли недорогие модели, которые сможет позволить себе каждый домашний мастер. На выбор представлены 5 комплектов с количеством предметов от 24 до 100.
|Название набора
|Количество предметов в наборе, шт.
|Тип головок
|Комбинированные ключи в наборе
|Min—max размер головки, мм
|Присоединительный размер, дюйм
|Средняя цена в России, руб.
|BERGER BG100-3814
|100
|12-гранные
|Да
|6—24
|1/4, 1/2
|11 420
|OMBRA OMT82S
|82
|6-гранные
|Да
|4—32
|1/4, 1/2
|8 150
|BERGER BG082-1214
|82
|6-гранные, SL-тип
|Да
|4—32
|1/4, 1/2
|8 390
|STELS 14108
|69
|6-гранные
|Нет
|4—32
|1/4, 1/2
|9 450
|GROSS 14147
|24
|6-гранные
|Нет
|10—32
|1/2
|7 590
Комплект хорош в работе со шлицевыми и крестовыми соединениями, потому как в нем есть несколько отверток со сменными насадками.
Преимущества:
Недостатки:
Комплект, состоящий из торцовых головок, бит, комбинированных ключей. Станет отличным подарком для профессионального слесаря или автолюбителя.
Преимущества:
Недостатки:
Универсальный комплект оборудования, который поможет справиться с широким спектром ремонтных работ.
Преимущества:
Недостатки:
Слесарный комплект будет полезен автолюбителю для обслуживания и ремонта транспортного средства. Компактный чемоданчик удобно разместить в багажнике машины.
Преимущества:
Недостатки:
Мини-комплект для слесарных работ состоит из трещотки и нескольких торцевых головок, а также воротков и кардана.
Преимущества:
Недостатки:
Профессиональные наборы инструментов характерны своими надежностью и долговечностью. Это предметы для интенсивного каждодневного использования в мастерских и на станциях технического обслуживания. Высокая цена профессиональных комплектов обусловлена не только качеством инвентаря, но и широкой сферой эксплуатации: обширное количество предметов позволит работать с самыми разнообразными соединениями.
|Название набора
|Количество предметов в наборе, шт.
|Тип головок
|Комбинированные ключи в наборе
|Min—max размер головки, мм
|Присоединительный размер, дюйм
|Средняя цена в России, руб.
|BERGER BG131-1214
|131
|6-гранные, Е-тип, SL-тип
|Да
|6—32
|1/4, 1/2
|24 499
|JONNESWAY S04H624101S
|101
|6-гранные, Е-тип
|Да
|8—32
|1/4, 1/2
|18 000
|GROSS 14149
|82
|6-гранные
|Да
|4—32
|1/4, 1/2
|14 570
|OMBRA OMT88S
|88
|6-гранные
|Да
|4—32
|1/4, 1/2
|12 060
|BERGER BG089-1214
|89
|6-гранные, SL-тип
|Да
|4—32
|1/4, 1/2
|11 999
Открывает обзор наборов инструмента для профессиональных нужд объемный чемоданчик, в котором найдется инвентарь практически для любых задач.
Преимущества:
Недостатки:
Профессиональный набор столярно-слесарного инструмента понравится профессионалам за счет большого выбора приспособлений.
Преимущества:
Недостатки:
Высококачественный слесарный комплект от немецкой компании отличается надежным инвентарем, пользующимся спросом среди профессионалов.
Преимущества:
Недостатки:
Слесарно-монтажный комплект ручных приспособлений пригодится для регулярного обслуживания технически сложного оборудования. Есть биты и головки под различные размеры.
Преимущества:
Недостатки:
Закрывает наш топ профессиональный комплект электромонтажного инструмента. В чемоданчике получится найти несколько отверток (в том числе индикаторную), пассатижи и трещотку с головками.
Преимущества:
Недостатки: