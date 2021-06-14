Набор ручных инструментов Ombra OMT82S универсальный, 82 Предмета

Набор инструментов Ombra универсальный из 82 предметов предназначен для обслуживания автомобилей. Подойдет профессиональным автомеханикам, работникам СТО и шиномонтажей. Весь инструмент изготовлен из прочной легированной стали. Каждый предмет имеет устойчивую к механическим воздействиям глянцевую поверхность благодаря трехслойному хромо-никелевому покрытию.

Преимущества