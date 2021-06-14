Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор ручных инструментов Ombra OMT82S универсальный, 82 Предмета
4.8
5
8 240 ₽
Наборы автоинструмента
    Набор ручных инструментов Ombra OMT82S универсальный, 82 Предмета
    Арт. Х1302356151
    4.8
    5
    Набор ручных инструментов Ombra OMT82S универсальный, 82 Предмета
    Набор ручных инструментов Ombra OMT82S универсальный, 82 Предмета
    Набор ручных инструментов Ombra OMT82S универсальный, 82 Предмета
    Набор ручных инструментов Ombra OMT82S универсальный, 82 Предмета
    Набор ручных инструментов Ombra OMT82S универсальный, 82 Предмета
    Набор ручных инструментов Ombra OMT82S универсальный, 82 Предмета
      Набор ручных инструментов Ombra OMT82S универсальный, 82 Предмета
      Набор ручных инструментов Ombra OMT82S универсальный, 82 Предмета
      Набор ручных инструментов Ombra OMT82S универсальный, 82 Предмета
      Набор ручных инструментов Ombra OMT82S универсальный, 82 Предмета
      Набор ручных инструментов Ombra OMT82S универсальный, 82 Предмета
      Набор ручных инструментов Ombra OMT82S универсальный, 82 Предмета

      Набор ручных инструментов Ombra OMT82S универсальный, 82 Предмета

      8 240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1302356151
      4.8
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		5.8
      Габариты, мм
      		290х380х85
      Все характеристики
      8 240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14806 (13 мм, CrV, зеркальный хром)
      440 ₽
      5.0
      Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14806 (13 мм, CrV, зеркальный хром)
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Масло полусинтетическое Patriot Super Active 2T 850030596, 0.946 л
      750 ₽
      Масло полусинтетическое Patriot Super Active 2T 850030596, 0.946 л
      Отвертка Лакра 3101003 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, SL5x100 мм
      120 ₽
      5.0
      Отвертка Лакра 3101003 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, SL5x100 мм
      Отвертка Лакра 3101013 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, PH2x100 мм
      135 ₽
      5.0
      Отвертка Лакра 3101013 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, PH2x100 мм
      Масло для смазки цепей и шин Champion 952824,1 л
      426 ₽
      550 ₽
      Масло для смазки цепей и шин Champion 952824,1 л
      • -124 ₽
      Леска для триммеров Patriot Duoline 805401161, витой квадрат, 2,4 мм, 15 м
      250 ₽
      5.0
      Леска для триммеров Patriot Duoline 805401161, витой квадрат, 2,4 мм, 15 м
      Корд для триммера Champion Round С5004, круг, 2,4 мм, 15 м
      110 ₽
      Корд для триммера Champion Round С5004, круг, 2,4 мм, 15 м
      Набор комбинированных ключей Matrix 15426 (12 предметов, 6-22 мм, зеркальная полировка)
      1 350 ₽
      5.0
      Набор комбинированных ключей Matrix 15426 (12 предметов, 6-22 мм, зеркальная полировка)
      Масло моторное полусинтетическое Echo 1:50 JASO FD 6454107G для 2-такт. двигателей, 1 л
      Нет в наличии
      Масло моторное полусинтетическое Echo 1:50 JASO FD 6454107G для 2-такт. двигателей, 1 л
      Смотреть
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Нет в наличии
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Смотреть
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Нет в наличии
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор инструментов Ombra универсальный из 82 предметов предназначен для обслуживания автомобилей. Подойдет профессиональным автомеханикам, работникам СТО и шиномонтажей. Весь инструмент изготовлен из прочной легированной стали. Каждый предмет имеет устойчивую к механическим воздействиям глянцевую поверхность благодаря трехслойному хромо-никелевому покрытию.

        Преимущества

        • Эргономичный дизайн предметов, удобные пластиковые рукоятки
        • Удобство транспортировки и хранения - под каждый предмет в компактном пластиковом кейсе предусмотрено отдельное место
        • Высокое качество изготовления и долговечность набора
        • Простота ухода за инструментами - загрязнения легко удаляются с глянцевой поверхности