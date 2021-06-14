Набор ручных инструментов Ombra OMT82S универсальный, 82 Предмета
Арт. Х1302356151
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|5.8
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Габариты, мм
|290х380х85
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- Набор инструментов Ombra универсальный из 82 предметов предназначен для обслуживания автомобилей. Подойдет профессиональным автомеханикам, работникам СТО и шиномонтажей. Весь инструмент изготовлен из прочной легированной стали. Каждый предмет имеет устойчивую к механическим воздействиям глянцевую поверхность благодаря трехслойному хромо-никелевому покрытию.
Преимущества
- Эргономичный дизайн предметов, удобные пластиковые рукоятки
- Удобство транспортировки и хранения - под каждый предмет в компактном пластиковом кейсе предусмотрено отдельное место
- Высокое качество изготовления и долговечность набора
- Простота ухода за инструментами - загрязнения легко удаляются с глянцевой поверхности