Набор инструмента универсальный Ombra OMT82S12, 1/4", 1/2"DR с головками торцевыми 12-гранными 1/2"DR, 82 предмета
Арт. ombratools_2313
Набор инструмента универсальный Ombra OMT82S12, 1/4", 1/2"DR с головками торцевыми 12-гранными 1/2"DR, 82 предмета
Арт. ombratools_2313
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|5.83
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Габариты, мм
|290х380х85
- Универсальный набор инструмента с 12-гр. головками 1/2"DR и 1/4"DR Ombra OMT82S12 используется в автомастерских для работ с различными видами крепежа.
Преимущества
- На поверхность всех инструментов нанесено трехслойное зеркальное хромоникелевое покрытие, которое легко очищается от грязи и обладает высокой коррозионной стойкостью
- Для надежного хвата и комфортной работы приводы и отвертка оснащены эргономичными двухкомпонентными рукоятками
- Набор поставляется в кейс из ударопрочного пластика, что гарантирует безопасное хранение и транспортировку
- Богатая комплектация
- Пожизненная гарантия от производителя (при правильном использовании)
- Кейс из ударопрочного пластика