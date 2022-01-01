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Набор инструмента универсальный Ombra OMT82S12, 1/4", 1/2"DR с головками торцевыми 12-гранными 1/2"DR, 82 предмета
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Наборы автоинструмента
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT82S12, 1/4", 1/2"DR с головками торцевыми 12-гранными 1/2"DR, 82 предмета
    Арт. ombratools_2313
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT82S12, 1/4", 1/2"DR с головками торцевыми 12-гранными 1/2"DR, 82 предмета
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT82S12, 1/4", 1/2"DR с головками торцевыми 12-гранными 1/2"DR, 82 предмета
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT82S12, 1/4", 1/2"DR с головками торцевыми 12-гранными 1/2"DR, 82 предмета
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT82S12, 1/4", 1/2"DR с головками торцевыми 12-гранными 1/2"DR, 82 предмета
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT82S12, 1/4", 1/2"DR с головками торцевыми 12-гранными 1/2"DR, 82 предмета
    Набор инструмента универсальный Ombra OMT82S12, 1/4", 1/2"DR с головками торцевыми 12-гранными 1/2"DR, 82 предмета
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT82S12, 1/4", 1/2"DR с головками торцевыми 12-гранными 1/2"DR, 82 предмета
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT82S12, 1/4", 1/2"DR с головками торцевыми 12-гранными 1/2"DR, 82 предмета
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT82S12, 1/4", 1/2"DR с головками торцевыми 12-гранными 1/2"DR, 82 предмета
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT82S12, 1/4", 1/2"DR с головками торцевыми 12-гранными 1/2"DR, 82 предмета
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT82S12, 1/4", 1/2"DR с головками торцевыми 12-гранными 1/2"DR, 82 предмета
      Набор инструмента универсальный Ombra OMT82S12, 1/4", 1/2"DR с головками торцевыми 12-гранными 1/2"DR, 82 предмета

      Набор инструмента универсальный Ombra OMT82S12, 1/4", 1/2"DR с головками торцевыми 12-гранными 1/2"DR, 82 предмета

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. ombratools_2313

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		5.83
      Габариты, мм
      		290х380х85
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальный набор инструмента с 12-гр. головками 1/2"DR и 1/4"DR Ombra OMT82S12 используется в автомастерских для работ с различными видами крепежа. 

        Преимущества

        • На поверхность всех инструментов нанесено трехслойное зеркальное хромоникелевое покрытие, которое легко очищается от грязи и обладает высокой коррозионной стойкостью
        • Для надежного хвата и комфортной работы приводы и отвертка оснащены эргономичными двухкомпонентными рукоятками
        • Набор поставляется в кейс из ударопрочного пластика, что гарантирует безопасное хранение и транспортировку
        • Богатая комплектация
        • Пожизненная гарантия от производителя (при правильном использовании)
        • Кейс из ударопрочного пластика