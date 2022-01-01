В данных наборах есть необходимые приспособления для работы с крепежными элементами, нанесения метрической резьбы и других манипуляций. Покупка набора экономически более выгодна, нежели приобретение инструментария по отдельности, это позволяет получить сразу весь комплекс оборудования для эффективного и производительного труда.

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