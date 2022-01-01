Линейки
Найдено: 18 товаров
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- 813 ₽1 250 ₽Тип: измерительная линейкаДлина, мм: 1000Тип разметки: гравировкаДвусторонняя шкала: ДаМатериал: металл
- -437 ₽
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- 630 ₽Тип: транспортирДлина, мм: 100Тип разметки: гравировкаДвусторонняя шкала: ДаМатериал: нержавеющая сталь
- 265 ₽Тип: измерительная линейкаДлина, мм: 300Тип разметки: гравировкаДвусторонняя шкала: ДаМатериал: нержавеющая сталь
- 245 ₽Тип: измерительная линейкаДлина, мм: 500Тип разметки: гравировкаДвусторонняя шкала: НетМатериал: металл
- 480 ₽Тип: измерительная линейкаДлина, мм: 1000Тип разметки: гравировкаДвусторонняя шкала: НетМатериал: металл
- 285 ₽530 ₽Тип: измерительная линейкаДлина, мм: 500Двусторонняя шкала: ДаМатериал: металл
- -245 ₽
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- 140 ₽Тип: измерительная линейкаДлина, мм: 300Тип разметки: гравировкаДвусторонняя шкала: НетМатериал: металл
- 120 ₽Тип: измерительная линейкаДлина, мм: 150Тип разметки: гравировкаДвусторонняя шкала: ДаМатериал: нержавеющая сталь
- 65 ₽Тип: измерительная линейкаДлина, мм: 150Тип разметки: гравировкаДвусторонняя шкала: НетМатериал: металл
- 60 ₽Тип: измерительная линейкаДлина, мм: 150Тип разметки: гравировкаДвусторонняя шкала: НетМатериал: металл
- 350 ₽Тип: разметочная линейкаДлина, мм: 91Двусторонняя шкала: НетМатериал: пластик
- 640 ₽Длина, мм: 250Двусторонняя шкала: Да
- 380 ₽Длина, мм: 120Двусторонняя шкала: Да
- Нет в наличииТип: измерительная линейкаДлина, мм: 500Тип разметки: гравировкаДвусторонняя шкала: НетМатериал: металл
- Нет в наличииТип: измерительная линейкаДлина, мм: 1000Тип разметки: гравировкаДвусторонняя шкала: НетМатериал: металл
- Нет в наличииТип: измерительная линейкаДлина, мм: 300Тип разметки: гравировкаДвусторонняя шкала: НетМатериал: металл
- Нет в наличииТип: измерительная линейкаТип разметки: гравировкаДвусторонняя шкала: НетПогрешность, мкм: 500Материал: металл
- Нет в наличииТип: измерительная линейкаДлина, мм: 150Тип разметки: гравировкаДвусторонняя шкала: НетМатериал: металл
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить линейки в городе Ярославль по цене от 25 до 813 рублей. В наличии более 18 наименований. Линейки можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.