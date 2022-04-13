Нержавеющая линейка Зубр ЭКСПЕРТ 34280-1-050

Нержавеющая двусторонняя линейка 50см Зубр Эксперт 34280-1-050 выполнена с высокой точностью на специальном прецизионном оборудовании. Инструмент обеспечивает высокое качество результатов проведения линейных замеров. Полотно выполнено из нержавеющей стали с травленой шкалой, что значительно увеличивает срок службы инструмента. Изделие полностью соответствует требованиям ГОСТ 427-75. Шкала: 0,5/1 мм, толщина: 0,7 мм.