Нержавеющая линейка Зубр ЭКСПЕРТ 34280-1-050
Арт. X10192998
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Материал
|металл
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Дюймовая шкала
|Нет
- Нержавеющая двусторонняя линейка 50см Зубр Эксперт 34280-1-050 выполнена с высокой точностью на специальном прецизионном оборудовании. Инструмент обеспечивает высокое качество результатов проведения линейных замеров. Полотно выполнено из нержавеющей стали с травленой шкалой, что значительно увеличивает срок службы инструмента. Изделие полностью соответствует требованиям ГОСТ 427-75. Шкала: 0,5/1 мм, толщина: 0,7 мм.