Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Нержавеющая линейка Зубр ЭКСПЕРТ 34280-1-050
5.0
2
285 ₽
530 ₽
Линейки
    Нержавеющая линейка Зубр ЭКСПЕРТ 34280-1-050
    Арт. X10192998
    5.0
    2
    Нержавеющая линейка Зубр ЭКСПЕРТ 34280-1-050
    Нержавеющая линейка Зубр ЭКСПЕРТ 34280-1-050
      Нержавеющая линейка Зубр ЭКСПЕРТ 34280-1-050
      Нержавеющая линейка Зубр ЭКСПЕРТ 34280-1-050

      Нержавеющая линейка Зубр ЭКСПЕРТ 34280-1-050

      • -245 ₽
      285 ₽
      530 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X10192998
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Материал
      		металл
      Дюймовая шкала
      		Нет
      Все характеристики
      • -245 ₽
      285 ₽
      530 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Нержавеющая двусторонняя линейка 50см Зубр Эксперт 34280-1-050 выполнена с высокой точностью на специальном прецизионном оборудовании. Инструмент обеспечивает высокое качество результатов проведения линейных замеров. Полотно выполнено из нержавеющей стали с травленой шкалой, что значительно увеличивает срок службы инструмента. Изделие полностью соответствует требованиям ГОСТ 427-75. Шкала: 0,5/1 мм, толщина: 0,7 мм.