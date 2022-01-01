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Измерительный инструмент

Рулетки

Найдено: 163 товара
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить рулетки в городе Ярославль по цене от 1 до 6589 рублей. В наличии более 163 наименований. Рулетки можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Рулетка строительная Вихрь 73/11/1/2 (длина 5 м, ширина 19 мм)
210 ₽
Рулетка строительная Вихрь 73/11/1/2 (длина 5 м, ширина 19 мм)
Рулетка Toolberg 2501208
370 ₽
Рулетка Toolberg 2501208
Лента Matrix 31226
1 839 ₽
Лента Matrix 31226
Измерительная лента Stanley Fiberglass 034297 (длина 30 м, ширина 12.7 мм)
2 180 ₽
Измерительная лента Stanley Fiberglass 034297 (длина 30 м, ширина 12.7 мм)
Лента Toolberg 2502020 (длина 20 м)
610 ₽
Лента Toolberg 2502020 (длина 20 м)
Лента Toolberg 2502010 (длина 10 м)
330 ₽
Лента Toolberg 2502010 (длина 10 м)
Рулетка Вихрь 73/11/1/3 (длина 10 м, 25 мм)
650 ₽
Рулетка Вихрь 73/11/1/3 (длина 10 м, 25 мм)
Измерительная лента Сибртех 31263 (длина 50 м, ширина 13 мм)
1 160 ₽
Измерительная лента Сибртех 31263 (длина 50 м, ширина 13 мм)
Набор измерительных инструментов ADA К00107
27 900 ₽
Набор измерительных инструментов ADA К00107
Измерительная лента Stihl 00008810800
4 490 ₽
Измерительная лента Stihl 00008810800
Лазерный измерительный инструмент Fubag Lasex 60 31637
3 040 ₽
Лазерный измерительный инструмент Fubag Lasex 60 31637
Рулетка строительная Gross "Ergonomisch" 31104, длина 8м, ширина 25мм
707 ₽
Рулетка строительная Gross "Ergonomisch" 31104, длина 8м, ширина 25мм
Рулетка Milwaukee Pro 4932459593, 5м/25мм
1 415 ₽
Рулетка Milwaukee Pro 4932459593, 5м/25мм
Рулетка Gross "Ergonomisch" 31103, 5м x 25мм, зацеп магнитного типа
600 ₽
Рулетка Gross "Ergonomisch" 31103, 5м x 25мм, зацеп магнитного типа
Рулетка строительная двухсторонняя Gross "Schlagfest" 31111, длина 3м, ширина 19мм
770 ₽
Рулетка строительная двухсторонняя Gross "Schlagfest" 31111, длина 3м, ширина 19мм
Рулетка строительная Gross "Ergonomisch" 31101, длина 3м, ширина 16мм
360 ₽
Рулетка строительная Gross "Ergonomisch" 31101, длина 3м, ширина 16мм
Лазерный измерительный инструмент Makita LD050P
7 349 ₽
Лазерный измерительный инструмент Makita LD050P
Рулетка строительная Зубр 34057-03-16_z01, стальное полотно
260 ₽
Рулетка строительная Зубр 34057-03-16_z01, стальное полотно
Лента Сибртех 31262 (длина 30 м, ширина 13 мм, закрытый тип корпуса)
460 ₽
Лента Сибртех 31262 (длина 30 м, ширина 13 мм, закрытый тип корпуса)
Рулетка Matrix Rubber 31002 (длина 5 м, ширина 19 мм)
300 ₽
Рулетка Matrix Rubber 31002 (длина 5 м, ширина 19 мм)
Рулетка строительная Stayer MASTER OMEGA 3402-05-19_z01, длина 5 м
230 ₽
Рулетка строительная Stayer MASTER OMEGA 3402-05-19_z01, длина 5 м
Рулетка Gross Komfortabel 32562, длина 5м х 25мм
690 ₽
Рулетка Gross Komfortabel 32562, длина 5м х 25мм
Рулетка Berger BG1353, нейлоновое покрытие
850 ₽
Рулетка Berger BG1353, нейлоновое покрытие
Лента Matrix 31445 (длина 50 м, ширина 12,5 мм)
1 099 ₽
Лента Matrix 31445 (длина 50 м, ширина 12,5 мм)
Лента Matrix 31443 (длина 30 м, ширина 12,5 мм)
891 ₽
Лента Matrix 31443 (длина 30 м, ширина 12,5 мм)
Лазерный измерительный инструмент Bosch GLM 500 Professional 0.601.072.H00
12 336 ₽
Лазерный измерительный инструмент Bosch GLM 500 Professional 0.601.072.H00
Лента Stihl 00008810801
3 940 ₽
Лента Stihl 00008810801
Лента RGK R30
2 739 ₽
Лента RGK R30
Лента RGK R50
3 949 ₽
Лента RGK R50
Лента RGK R100
6 589 ₽
Лента RGK R100
Лента T4P 2502130
975 ₽
Лента T4P 2502130
Лента T4P 2502150
1 096 ₽
Лента T4P 2502150
Лента Stayer 3418-50
839 ₽
Лента Stayer 3418-50
Измерительные инструменты ADA : ARMO MINI Basic Edition + Cosmo MINI A00626
3 490 ₽
Измерительные инструменты ADA : ARMO MINI Basic Edition + Cosmo MINI A00626
Рулетка "Монтажник" 602316, зацеп магнитного типа
130 ₽
Рулетка "Монтажник" 602316, зацеп магнитного типа
Измерительные инструменты ADA: Cube mini Professional Edition, ADA Cosmo Min, VISOR RED Laser Glasses A00647
2 700 ₽
Измерительные инструменты ADA: Cube mini Professional Edition, ADA Cosmo Min, VISOR RED Laser Glasses A00647
Рулетка строительная Milwaukee Pro 4932459594, длина 8м, ширина 5мм
1 530 ₽
Рулетка строительная Milwaukee Pro 4932459594, длина 8м, ширина 5мм