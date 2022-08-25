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Рулетка Gross Komfortabel 32563, 8м х 25мм
5.0
1
830 ₽
Рулетки
    Рулетка Gross Komfortabel 32563, 8м х 25мм
    Арт. О00000037641
    5.0
    1
    Рулетка Gross Komfortabel 32563, 8м х 25мм
    Рулетка Gross Komfortabel 32563, 8м х 25мм
    Рулетка Gross Komfortabel 32563, 8м х 25мм
    Рулетка Gross Komfortabel 32563, 8м х 25мм
      Рулетка Gross Komfortabel 32563, 8м х 25мм
      Рулетка Gross Komfortabel 32563, 8м х 25мм
      Рулетка Gross Komfortabel 32563, 8м х 25мм
      Рулетка Gross Komfortabel 32563, 8м х 25мм

      Рулетка Gross Komfortabel 32563, 8м х 25мм

      830 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000037641
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Gross
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, м
      		8
      Ширина ленты, мм
      		25
      Все характеристики
      830 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рулетка Komfortabel, 8 м х 25 мм обрезиненный корпус GROSS 32563 пригодится для проведения измерений во время строительных и ремонтных работ.

        Преимущества

        • Стальная лента имеет измерительное полотно с крупным, удобным для пользователя шрифтом
        • От порчи при случайном падении изделие защищает прочный обрезиненный корпус
        • Наличие подвижного зацепа позволяет измерять поверхности с учетом его толщины
        • Удобство ношения обеспечивает ремешок для запястья и прижимная клипса для ремня