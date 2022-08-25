Рулетка Gross Komfortabel 32563, 8м х 25мм

Преимущества

Стальная лента имеет измерительное полотно с крупным, удобным для пользователя шрифтом

От порчи при случайном падении изделие защищает прочный обрезиненный корпус

Наличие подвижного зацепа позволяет измерять поверхности с учетом его толщины

Удобство ношения обеспечивает ремешок для запястья и прижимная клипса для ремня

Рулетка Komfortabel, 8 м х 25 мм обрезиненный корпус GROSS 32563 пригодится для проведения измерений во время строительных и ремонтных работ.