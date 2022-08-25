Рулетка Gross Komfortabel 32563, 8м х 25мм
Арт. О00000037641
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина, м
|8
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Ширина ленты, мм
|25
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- Рулетка Komfortabel, 8 м х 25 мм обрезиненный корпус GROSS 32563 пригодится для проведения измерений во время строительных и ремонтных работ.
Преимущества
- Стальная лента имеет измерительное полотно с крупным, удобным для пользователя шрифтом
- От порчи при случайном падении изделие защищает прочный обрезиненный корпус
- Наличие подвижного зацепа позволяет измерять поверхности с учетом его толщины
- Удобство ношения обеспечивает ремешок для запястья и прижимная клипса для ремня