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Рулетка с магнитным обрезиненным зацепом Gross "Ergonomisch" 31101, 3м x 16мм
5.0
1
360 ₽
Рулетки
    Рулетка с магнитным обрезиненным зацепом Gross "Ergonomisch" 31101, 3м x 16мм
    Арт. X10191076
    5.0
    1
    Рулетка с магнитным обрезиненным зацепом Gross "Ergonomisch" 31101, 3м x 16мм
    Рулетка с магнитным обрезиненным зацепом Gross "Ergonomisch" 31101, 3м x 16мм
    Рулетка с магнитным обрезиненным зацепом Gross "Ergonomisch" 31101, 3м x 16мм
    Рулетка с магнитным обрезиненным зацепом Gross "Ergonomisch" 31101, 3м x 16мм
    Рулетка с магнитным обрезиненным зацепом Gross "Ergonomisch" 31101, 3м x 16мм
      Рулетка с магнитным обрезиненным зацепом Gross "Ergonomisch" 31101, 3м x 16мм
      Рулетка с магнитным обрезиненным зацепом Gross "Ergonomisch" 31101, 3м x 16мм
      Рулетка с магнитным обрезиненным зацепом Gross "Ergonomisch" 31101, 3м x 16мм
      Рулетка с магнитным обрезиненным зацепом Gross "Ergonomisch" 31101, 3м x 16мм
      Рулетка с магнитным обрезиненным зацепом Gross "Ergonomisch" 31101, 3м x 16мм

      Рулетка с магнитным обрезиненным зацепом Gross "Ergonomisch" 31101, 3м x 16мм

      360 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X10191076
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Gross
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, м
      		3
      Ширина ленты, мм
      		16
      Все характеристики
      360 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рулетка 3 м x 16 мм GROSS Ergonomisch 31101 подходит как для бытового использования, так и для профессионального. Оснащена фиксатором, который временно удерживает ленту. Благодаря магниту на ленте удобно работать с металлическими поверхностями.

        Преимущества

        • Благодаря обрезиненному зацепу можно осуществлять захват предметов любой формы: круглой, дугообразной, со скошенным углом
        • Корпус рулетки  имеет антискользящее покрытие, благодаря чему она не выскальзывает из рук во время работы
        • Магнит для фиксации ленты на металлических поверхностях
        • Ремешок для подвески
        • Зацеп удерживается даже на скользкой и вогнутой поверхностях
        • Дополнительный фиксатор - для временного удержания ленты