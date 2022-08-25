Рулетка с магнитным обрезиненным зацепом Gross "Ergonomisch" 31101, 3м x 16мм

Преимущества

Благодаря обрезиненному зацепу можно осуществлять захват предметов любой формы: круглой, дугообразной, со скошенным углом

Корпус рулетки имеет антискользящее покрытие, благодаря чему она не выскальзывает из рук во время работы

Магнит для фиксации ленты на металлических поверхностях

Ремешок для подвески

Зацеп удерживается даже на скользкой и вогнутой поверхностях

Дополнительный фиксатор - для временного удержания ленты





Рулетка 3 м x 16 мм GROSS Ergonomisch 31101 подходит как для бытового использования, так и для профессионального. Оснащена фиксатором, который временно удерживает ленту. Благодаря магниту на ленте удобно работать с металлическими поверхностями.