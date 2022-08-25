Рулетка с магнитным обрезиненным зацепом Gross "Ergonomisch" 31101, 3м x 16мм
Арт. X10191076
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина, м
|3
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Ширина ленты, мм
|16
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- Рулетка 3 м x 16 мм GROSS Ergonomisch 31101 подходит как для бытового использования, так и для профессионального. Оснащена фиксатором, который временно удерживает ленту. Благодаря магниту на ленте удобно работать с металлическими поверхностями.
Преимущества
- Благодаря обрезиненному зацепу можно осуществлять захват предметов любой формы: круглой, дугообразной, со скошенным углом
- Корпус рулетки имеет антискользящее покрытие, благодаря чему она не выскальзывает из рук во время работы
- Магнит для фиксации ленты на металлических поверхностях
- Ремешок для подвески
- Зацеп удерживается даже на скользкой и вогнутой поверхностях
- Дополнительный фиксатор - для временного удержания ленты