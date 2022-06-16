Рулетка Зубр 34057-08-25_z01 (материал инструмента пластик, автостоп)
Арт. Ю00000014297
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, м
|8
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Ширина ленты, мм
|25
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- Рулетка с функцией автостоп 8мх25мм ЗУБР ЭКСПЕРТ 34057-08-25_z01 активно применяется для проведения линейных измерений и получения высокоточных результатов. Рулетка подходит для использования в сфере строительства и при монтаже. Она обладает ударостойким двухкомпонентным корпусом эргономичной формы. Материалом полотна служит термообработанная высокоуглеродистая сталь, которая значительно увеличивает срок службы инструмента. Кнопка автостопа поможет уверенно фиксировать ленту на необходимой длине.
Преимущества
- Длительный срок службы
- Износостойкость
- Длина 8 метров
- Ширина 25 мм
- Соответствие ГОСТ 7502-98
- Высокая точность измерений