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Рулетка Зубр 34057-08-25_z01 (материал инструмента пластик, автостоп)
5.0
2
675 ₽
Рулетки
    Рулетка Зубр 34057-08-25_z01 (материал инструмента пластик, автостоп)
    Арт. Ю00000014297
    5.0
    2
    Рулетка Зубр 34057-08-25_z01 (материал инструмента пластик, автостоп)

      Рулетка Зубр 34057-08-25_z01 (материал инструмента пластик, автостоп)

      675 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000014297
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, м
      		8
      Ширина ленты, мм
      		25
      Все характеристики
      675 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рулетка с функцией автостоп 8мх25мм ЗУБР ЭКСПЕРТ 34057-08-25_z01 активно применяется для проведения линейных измерений и получения высокоточных результатов. Рулетка подходит для использования в сфере строительства и при монтаже. Она обладает ударостойким двухкомпонентным корпусом эргономичной формы. Материалом полотна служит термообработанная высокоуглеродистая сталь, которая значительно увеличивает срок службы инструмента. Кнопка автостопа поможет уверенно фиксировать ленту на необходимой длине.

        Преимущества

        • Длительный срок службы
        • Износостойкость
        • Длина 8 метров
        • Ширина 25 мм
        • Соответствие ГОСТ 7502-98
        • Высокая точность измерений