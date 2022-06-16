Рулетка Зубр 34057-08-25_z01 (материал инструмента пластик, автостоп)

Преимущества

Длительный срок службы

Износостойкость

Длина 8 метров

Ширина 25 мм

Соответствие ГОСТ 7502-98

Высокая точность измерений

Рулетка с функцией автостоп 8мх25мм ЗУБР ЭКСПЕРТ 34057-08-25_z01 активно применяется для проведения линейных измерений и получения высокоточных результатов. Рулетка подходит для использования в сфере строительства и при монтаже. Она обладает ударостойким двухкомпонентным корпусом эргономичной формы. Материалом полотна служит термообработанная высокоуглеродистая сталь, которая значительно увеличивает срок службы инструмента. Кнопка автостопа поможет уверенно фиксировать ленту на необходимой длине.