Рулетка Зубр МАСТЕР 34055-03-19 (3 м, 19 мм)
Арт. Х1310179
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, м
|3
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Ширина ленты, мм
|19
- Рулетка ЗУБР "МАСТЕР" 3м*19мм, 34055-03-19 - точный, удобный и надежный инструмент для профессионалов, предназначена для проведения разметочных работ и линейных замеров путем непосредственного сравнения со шкалой. Инструмент обладает высоким уровнем прочности, так как материалом корпуса служит ударопрочная резина, которая при падении рулетки сохранит сматывающий механизм в целостном состоянии. Рулетка оснащена ползунковым механизмом, который позволяет зажимать полотно в выдвинутом состоянии на любой длине.
Преимущества
- Полотно из высококачественной инструментальной стали которая повышает уровень прочности изделия
- Ударозащитный резиновый чехол
- Надежный сдвижной фиксатор
- Фиксатор позволит с легкостью прижать полотно на необходимой длине, что значительно облегчает процесс использования инструмента
- Высокий рабочий ресурс
- Улучшенный механизм сматывания полотна
- Надежность и безопасность
- Соответствие ГОСТ 7502-98
- Двухкомпонентный корпус