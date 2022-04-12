Рулетка Зубр МАСТЕР 34055-03-19 (3 м, 19 мм)

Рулетка ЗУБР "МАСТЕР" 3м*19мм, 34055-03-19 - точный, удобный и надежный инструмент для профессионалов, предназначена для проведения разметочных работ и линейных замеров путем непосредственного сравнения со шкалой. Инструмент обладает высоким уровнем прочности, так как материалом корпуса служит ударопрочная резина, которая при падении рулетки сохранит сматывающий механизм в целостном состоянии. Рулетка оснащена ползунковым механизмом, который позволяет зажимать полотно в выдвинутом состоянии на любой длине.

Преимущества