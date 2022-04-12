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Рулетка Зубр МАСТЕР 34055-03-19 (3 м, 19 мм)
5.0
2
Найти аналог
Рулетки
    Рулетка Зубр МАСТЕР 34055-03-19 (3 м, 19 мм)
    Арт. Х1310179
    5.0
    2
    Рулетка Зубр МАСТЕР 34055-03-19 (3 м, 19 мм)
    Рулетка Зубр МАСТЕР 34055-03-19 (3 м, 19 мм)
    Рулетка Зубр МАСТЕР 34055-03-19 (3 м, 19 мм)
      Рулетка Зубр МАСТЕР 34055-03-19 (3 м, 19 мм)
      Рулетка Зубр МАСТЕР 34055-03-19 (3 м, 19 мм)
      Рулетка Зубр МАСТЕР 34055-03-19 (3 м, 19 мм)

      Рулетка Зубр МАСТЕР 34055-03-19 (3 м, 19 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1310179
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, м
      		3
      Ширина ленты, мм
      		19
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рулетка ЗУБР "МАСТЕР" 3м*19мм, 34055-03-19 - точный, удобный и надежный инструмент для профессионалов, предназначена для проведения разметочных работ и линейных замеров путем непосредственного сравнения со шкалой. Инструмент обладает высоким уровнем прочности, так как материалом корпуса служит ударопрочная резина, которая при падении рулетки сохранит сматывающий механизм в целостном состоянии. Рулетка оснащена ползунковым механизмом, который позволяет зажимать полотно в выдвинутом состоянии на любой длине.

        Преимущества

        • Полотно из высококачественной инструментальной стали которая повышает уровень прочности изделия
        • Ударозащитный резиновый чехол
        • Надежный сдвижной фиксатор
        • Фиксатор позволит с легкостью прижать полотно на необходимой длине, что значительно облегчает процесс использования инструмента
        • Высокий рабочий ресурс
        • Улучшенный механизм сматывания полотна
        • Надежность и безопасность
        • Соответствие ГОСТ 7502-98
        • Двухкомпонентный корпус