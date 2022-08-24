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Рулетка Gross Komfortabel 32560, 3м х 19мм
5.0
1
400 ₽
Рулетки
    Рулетка Gross Komfortabel 32560, 3м х 19мм
    Арт. О00000033321
    5.0
    1
    Рулетка Gross Komfortabel 32560, 3м х 19мм
    Рулетка Gross Komfortabel 32560, 3м х 19мм
    Рулетка Gross Komfortabel 32560, 3м х 19мм
    Рулетка Gross Komfortabel 32560, 3м х 19мм
      Рулетка Gross Komfortabel 32560, 3м х 19мм
      Рулетка Gross Komfortabel 32560, 3м х 19мм
      Рулетка Gross Komfortabel 32560, 3м х 19мм
      Рулетка Gross Komfortabel 32560, 3м х 19мм

      Рулетка Gross Komfortabel 32560, 3м х 19мм

      400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033321
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Gross
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, м
      		3
      Ширина ленты, мм
      		19
      Все характеристики
      400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Карманная рулетка GROSS серии Komfortabel предназначена для проведения линейных измерений.

        Преимущества

        • Корпус рулетки обрезинен для дополнительной защиты при случайных падениях
        • Подвижный зацеп позволяет производить измерения внутренних и наружных поверхностей с учетом его толщины
        • Рулетка оснащена ремешком-держателем для запястья и прижимной клипсой для ремня
        • Матовое покрытие измерительного полотна с крупным шрифтом создает комфорт при работе