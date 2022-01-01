Уважаемый Покупатель! Внимательно ознакомьтесь с текстом Пользовательского соглашения, где изложены правила пользования услугами Интернет-магазина «Бигам» и права сотрудничающих сторон во избежание в дальнейшем конфликтных ситуаций.

Пользовательское соглашение

1. Основные понятия

Продавец – общество с ограниченной ответственностью «Бигам-Инвест» (далее – «Бигам»), осуществляющий продажу Товара через Интернет-магазин на Сайте, расположенном в сети Интернет по адресу https://www.bigam.ru/about.

Покупатель – любое физическое или юридическое лицо, способное самостоятельно выполнить заказ в Интернет-магазине на Сайте Продавца и оплатить заказанный им Товар в порядке, установленном настоящим Соглашением и действующим законодательством РФ.

Товар – продукт, представленный к продаже в Интернет-магазине на Сайте Продавца. Информация о Товарах и перечень Товаров размещается на Сайте Продавцом и может изменяться по усмотрению Продавца без уведомления Покупателя.

Сайт – ресурс, расположенный в сети Интернет по адресу https://www.bigam.ru.

Заказ – запрос Покупателя, оформленный по определенным правилам и содержащий перечень Товаров и услуг, выбранных Покупателем на Сайте.

Интернет-магазин – Сайт, специально созданный для покупок и продаж посредством сети Интернет.

2. Общие положения

1. «Бигам» является законным владельцем и администратором Сайта и осуществляет продажу Товаров через Интернет-магазин на территории Российской Федерации.

2. Заказывая товары через Интернет-магазин, Покупатель соглашается с условиями продажи Товаров, изложенными в настоящем Соглашении.

3. Регистрируясь на Сайте, Покупатель соглашается с условиями хранения и обработки своих персональных данных, определенными в настоящем Соглашении.

4. Оформляя заказ на Сайте, Покупатель подтверждает заключение сделки в соответствии с условиями, изложенными в данном Соглашении, путем нажатия кнопки «Оформить заказ».

5. Продавец оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Соглашение без какого-либо специального уведомления покупателя, в связи с чем Покупатель обязуется регулярно отслеживать изменения в Соглашении. Изменение в Соглашении вступает в силу с момента его размещения на Сайте.

6. К отношениям между Покупателем и Продавцом применяются положения Гражданского кодекса РФ о розничной купле-продаже (§ 2 глава 30), а также Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

3. Регистрация на Сайте

1. Регистрация на Сайте является обязательной для оформления Заказа.

2. Продавец не несет ответственности за достоверность данных, предоставляемых Покупателем при регистрации.

3. Покупатель обязуется не сообщать третьим лицам логин и пароль, указанные им при регистрации.

4. В случае возникновения у Покупателя подозрений относительно безопасности его логина и пароля или возможности их несанкционированного использования третьими лицами Покупатель обязуется незамедлительно уведомить об этом Продавца.

5. На Сайте www.bigam.ru могут быть размещены ссылки, позволяющие перейти на другие Сайты. Продавец не несет никакой ответственности за сведения, публикуемые на этих сайтах, а также за любые последствия, связанные с использованием Покупателем этих ресурсов. На сайте www.bigam.ru не размещаются преднамеренно ссылки на сомнительные интернет-ресурсы, которые могут привести к повреждению или заражению вирусами компьютера Покупателя.

6. Сайт www.bigam.ru не содержит материалов, запрещенных к просмотру детям и подросткам младше 14 лет.

4. Права и обязанности Продавца

1. Продавец обязуется предоставить полную, достоверную и доступную информацию, характеризующую продаваемый Товар: основные потребительские свойства Товара, место изготовления Товара, цена, условия приобретения, доставка, срок службы, срок годности и гарантийный срок, порядок оплаты Товара. Продавец также обязуется предоставить данные о себе: полное фирменное наименование и адрес (место нахождения).

2. После оформления Заказа на Сайте Продавец обязуется отправить Покупателю SMS-сообщение с подтверждением о принятом Заказе. Далее менеджер, курирующий данный Заказ, должен связаться с Покупателем посредством телефонного звонка и уточнить детали Заказа, согласовать дату, время и место доставки. При отсутствии нужного Товара на складе проинформировать об этом Покупателя и решить данный вопрос.

3. Продавец обязуется предоставить Покупателю достоверную информацию по его Заказам, оформленным на Сайте.

4. Продавец обязуется сохранять конфиденциальность предоставляемых Покупателем данных и использовать информацию о Покупателе только для оказания услуг в соответствии с данным Соглашением. Продавец также обязуется не передавать третьим лицам находящуюся у него документацию и информацию о Покупателе, если это не требуется для выполнения условий данного Соглашения.

5. При приобретении Покупателем технически сложных Товаров, требующих профессиональной установки, Продавец не несет ответственности за правильность самостоятельного подключения и дальнейшей эксплуатации этих Товаров. При этом Продавец обязуется сообщить покупателю о необходимости привлечения квалифицированных специалистов по подключению, наладке и запуску в эксплуатацию Товаров такого типа.

6. Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю вследствие ненадлежащего использования Товаров, заказанных на Сайте.

7. Продавец не несет ответственности за достоверность данных, указанных Покупателем при регистрации и Заказе Товара, а также за доставку Товара по неправильно указанному Покупателем адресу.

8. Продавец не несет ответственности за действия смежных служб и сервисов, используемых для предоставления услуг Покупателю, но не принадлежащих Продавцу: банков, служб доставки, интернет-провайдеров, емейл-сервисов, платежных систем и т.д.

9. Если после подтверждения менеджером Заказа на Сайте Товар не был оплачен в течение 3 (трех) дней или по истечении резерва, то этот Заказ аннулируется.

10. При поступлении от Покупателя уведомления об обнаруженных ошибках на Сайте Продавец обязуется в кратчайшие сроки их устранить.

11. Продавец вправе информировать Покупателя о факте оформления заказа и необходимых параметрах заказа. Для информирования могут использоваться каналы: телефон, sms, email, viber, whatsapp, push-уведомления.

5. Права и обязанности Покупателя

1. Покупатель вправе получить доступ к использованию Сайта после успешного прохождения регистрации.

2. Покупатель вправе пользоваться всеми имеющимися на Сайте услугами, а также приобретать любые Товары, предлагаемые на Сайте.

3. Покупатель обязуется использовать Сайт в пределах прав, прописанных в данном Соглашении.

4. При регистрации в личном кабинете Покупатель должен предоставить достоверные личные данные. В случае обнаружения Продавцом недостоверности представленных сведений Продавец имеет право в одностороннем порядке прекратить отношения с Покупателем, удалить учётную запись Покупателя и заблокировать доступ на Сайт.

5. Покупатель обязуется своевременно и в полном объеме предоставлять достоверную информацию, необходимую для оформления Заказа и оказания услуг, связанных с этим Заказом. В случае недостатка такой информации или сомнений в ее достоверности Продавец имеет право приостановить или аннулировать данный Заказ.

6. Покупатель обязуется своевременно и в полном объеме оплатить стоимость заказанных Товаров и стоимость доставки Товара до точки назначения, указанной Покупателем. В случае несвоевременной оплаты Продавец имеет право приостановить или прекратить обслуживание Покупателя.

7. Покупатель обязуется хранить в тайне и не раскрывать третьим лицам информацию о своём пароле, дающем доступ в личный кабинет Покупателя. В случае если такая информация по тем или иным причинам станет известна третьим лицам, Покупатель обязуется немедленно сменить пароль.

8. Покупатель обязуется не использовать какие-либо приборы или компьютерные программы для вмешательства в процесс нормального функционирования Сайта Продавца.

9. Покупатель обязуется незамедлительно информировать Продавца обо всех случаях противоправных действий со стороны Сайта.

10. В случае возникновения вопросов и претензий Покупатель должен обратиться к менеджеру Продавца по телефону, указанному в разделе «Контакты» на Сайте https://www.bigam.ru/shop. Все возникающие споры между Покупателем и Продавцом будут решаться путем переговоров, при невозможности решить спор данным способом претензия от Покупателя будет передана на рассмотрение в судебную инстанцию в соответствии с действующим законодательством РФ.

11. Покупателю запрещается использовать Сайт и его содержание в любых целях, запрещенных законодательством Российской Федерации, а также склонять к любой незаконной или иной деятельности, нарушающей права Интернет-магазина или других лиц.

12. За нарушение условий настоящего Соглашения Покупатель и Продавец несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6. Оформление заказа

1. Покупатель может оформить Заказ следующими способами:

самостоятельно выбрать Товар на Сайте https://www.bigam.ru;

самостоятельно заказать Товар кнопкой «Купить в 1 клик» на Сайте https://www.bigam.ru;

связаться по телефонам, указанным на Сайте, с менеджером, который окажет квалифицированную помощь по подбору необходимого Товара;

2. При самостоятельном оформлении Заказа Покупатель выбирает Товар на сайте https://www.bigam.ru и помещает его в Корзину. Помещение Товара в Корзину не является Заказом, Покупатель до начала оформления Заказа может самостоятельно удалять и добавлять Товары в Корзине.

3. Далее Покупателю будет предложено «Вернуться к выбору» товаров или же «Оформить заказ». Все это время выбранный Товар будет находиться в Корзине.

4. После того как Покупатель определился с Заказом, он должен пройти процедуру регистрации, во время которой он должен указать достоверные личные данные. При регистрации Покупателя система запрашивает пароль к регистрируемому логину. Этот пароль должен быть известен только Покупателю и не должен сообщаться третьим лицам. Регистрацию можно провести как до начала оформления Заказа, так и во время него.

5. Продавец не гарантирует постоянное наличие выбранного Покупателем Товара из каталога на Сайте.

6. Перед заказом Товара Покупатель обязуется ознакомиться с правилами доставки и оплаты Заказа, а также условиями возврата Товара.

7. Если по итогам формирования Заказа обнаруживается, что у Продавца отсутствует необходимое количество заказанного Товара либо нет нужной модели, Продавец в течение 1 (одного) рабочего дня информирует об этом Покупателя и предлагает аналогичный Товар взамен выбранному. Покупатель вправе согласиться на аналогичный Товар либо аннулировать свой Заказ.

8. При оформлении Заказа Покупатель должен указать следующую информацию:

Ф.И.О. Покупателя либо получателя Заказа;

е-mail адрес;

номер телефона;

город;

способ доставки (выбрать из предложенных менеджером или на Сайте www.bigam.ru/about/delivery/;

способ оплаты (выбрать из предложенных менеджером или на Сайте https://www.bigam.ru/about/delivery/how-to-order/;

комментарии (при необходимости).

9. После указания необходимых сведений Покупателю требуется нажать кнопку «Оформить заказ».

10. После оформления Заказа на Сайте Покупателю приходит подтверждение и номер Заказа в SMS-сообщении и на электронную почту.

10. Менеджер, курирующий данный заказ, связывается в течение суток с Покупателем посредством телефонного звонка, уточняет детали заказа, согласует дату, место и время доставки.

7. Оплата товара

1. Товары и Услуги подлежат оплате по ценам, установленным Продавцом.

2. Цены в Интернет-магазине указаны в рублях и уже включают в себя НДС. Оплата принимается только в рублях. Стоимость доставки не включена в указанные на Сайте цены.

3. Цена Товара в Интернет-магазине может быть изменена Продавцом в одностороннем порядке. При этом цена на уже заказанный Покупателем Товар остается прежней.

4. В Интернет-магазине действуют следующие способы оплаты:

наличный расчёт:

банковская карта (Интернет-Эквайринг осуществляет СБЕРБАНК России);

Яндекс.Деньги.

8. Доставка Товара

1. В Интернет-магазине «Бигам» Покупатель может выбрать один из следующих способов доставки:

самовывоз – в фирменном магазине «Бигам»;

самовывоз – в пунктах выдачи партнёров;

доставка курьером.

2. Возможность другого варианта доставки Товара, не указанного в настоящих правилах, оговаривается лично с Покупателем.

3. Предусмотренные расходы по доставке Товара полностью оплачиваются Покупателем.

4. В случае, если Товар был доставлен по указанному Покупателем адресу, но не был получен по вине самого Покупателя (например, отсутствии Покупателя в согласованное время в месте получения Товара), то Товар считается доставленным в срок. Заказ хранится в течение 3-х дней бесплатно, затем если товар оказывается невостребованным, Продавец связывается с Покупателем по телефону. Покупатель вправе оформить повторную доставку Товара, которая осуществляется не ранее следующего дня и производится при условии оплаты двойного тарифа на доставку.

5. При доставке Товара Покупателю служба доставки передает ему все необходимые документы:

кассовый чек (при наличном расчете);

счёт-фактура и товарная накладная и, при необходимости, счёт (при безналичном расчете);

акт приёма-передачи в двух экземплярах (один для Покупателя, второй для Продавца);

гарантийный талон и инструкция по эксплуатации (приложены к Товару);

документы на оплату услуг по доставке (если доставка не была оплачена заранее): кассовый чек, счёт-фактура на услуги, акт приёма-передачи услуг в двух экземплярах.

6. При приеме Товара Покупателю необходимо проверить комплектацию, внешний вид Товара и убедиться в отсутствии внешних механических повреждений и соответствии заявленным потребительским свойствам, внешнему виду и комплектации Товара, наличии полного пакета документов согласно разделу 8 пункту 5 данного Соглашения. При полном соответствии Товара заявленным требованиям и отсутствии каких-либо претензий Покупателем ставится подпись в Акте приёма-передачи, подтверждающая принятие Товара надлежащего качества в полной комплектации.

7. Покупатель вправе отказаться от Товара в момент его доставки при обнаружении каких-либо дефектов или несоответствий заявленным характеристикам.

8. Риск случайного повреждения Товара переходит к Покупателю с момента передачи ему Заказа и оставления Покупателем подписи в документах, подтверждающих доставку Заказа.

9. Время на приемку товара – 15 минут с момента уведомления о прибытии курьера по адресу.

10. В случае задержки передачи и проверки Заказа по вине Покупателя им же оплачивается дополнительное время. Стоимость простоя автомобиля 250 рублей за каждый последующий час (отсчет времени начинается после истечения положенных 15 минут).

11. При возникновении каких-либо препятствий на пути курьерского транспорта до места назначения доставка осуществляется до места, максимально приближенного к адресу доставки Товара, без нарушения установленных правил дорожного движения и с учетом исключения вероятности повреждения автомобиля.

12. Тарифы на доставку Заказов представлены на странице «Доставка» на Сайте https://www.bigam.ru/about/delivery.

13. Заказ также можно получить в одном из пунктов самовывоза Продавца, представленных в разделе «Адреса магазинов» на Сайте https://www.bigam.ru/shops/.

14. При возникновении непредвиденных ситуаций, не позволяющих вовремя получить Заказ, Покупатель должен как можно раньше связаться с оператором по телефону 8-800-555-69-73 и договориться о переносе времени или места доставки Заказа.

9. Возврат Товара и денежных средств

1. Возврат или обмен Товара производится в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ и Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1.

2. Покупатель (физическое лицо) вправе отказаться от Товара надлежащего качества в любое время до его передачи, а после передачи Товара - в течение 7 дней. В этом случае расходы по возврату Товара Продавцу несет Покупатель.

3. Обмен или возврат Товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки данного Товара. Отсутствие у Покупателя указанного документа не лишает его возможности ссылаться на другие доказательства приобретения Товара у данного Продавца. Возврат Товара в сроки, предусмотренные в разделе 9 пункт 2 данного Соглашения возможен, если Покупатель является физическим лицом.

4. При обнаружении в Товаре недостатков Потребитель вправе предъявить требования согласно Закону «О защите прав потребителей».

5. Если у Покупателя возникли сложности с приобретенным у Продавца Товаром, он может обратиться в отдел по работе с клиентами Интернет-магазина «Бигам» по телефонам, указанным на Сайте в разделе «Адреса магазинов» - «Контакты» https://www.bigam.ru/shops/.

6. При приеме Товара от Покупателя курьер службы доставки обязан выдать акт приема Товара по форме Продавца.

7. Удовлетворение требований Покупателя, указанных в разделе 9 пункт 4 настоящего Соглашения, производятся после осмотра Товара сервисным центром Продавца при условии заполнения Покупателем соответствующего заявления, которое можно найти на Сайте Продавца в разделе ( вставить ссылку ).

8. При отказе покупателя от Товара надлежащего качества Продавец должен вернуть сумму, уплаченную Покупателем в соответствии с договором, за исключением расходов на доставку возвращенного товара и не позднее, чем через 10 дней с даты предъявления Покупателем соответствующего требования.

9. Требования, указанные в разделе 9 пункт 4 настоящего Соглашения, удовлетворяются в срок согласно ГК РФ и Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1.

10. Покупатель несет ответственность за достоверность указанных им в заявлении реквизитов для возврата денежных средств.

11. Продавец вправе менять условия возврата и обмена Товара, не нарушающие права Покупателя в соответствии с настоящим Соглашением и Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1.

12. Юридическое лицо или ИП не вправе отказаться от Товара надлежащего качества.

13. В случае вопросов по качеству Товара у юридических лиц требования подлежат удовлетворению в порядке и в сроки, указанные в ГК РФ.

10. Гарантия на товар

1. Продавец несет ответственность за недостатки, обнаруженные в Товаре в течение всего гарантийного срока.

2. Сроки и условия гарантии определяются производителем и исчисляются с даты, указанной изготовителем.

3. Продавец отвечает за недостатки Товара, на который не установлен гарантийный срок, если Покупатель предоставит доказательства об их возникновении до передачи Товара Покупателю.

4. Требования, заявленные Покупателем по истечению гарантийных сроков, рассматриваются Продавцом в порядке, установленном законодательством РФ.

5. Гарантийное обслуживание Товара осуществляется в авторизованных сервисных центрах города, где проживает Покупатель. Он также может воспользоваться услугами сервисного центра компании «Бигам», адрес и контактная информация которого указана на Сайте в разделе «Сервис-Центр» https://www.bigam.ru/service/.

6. В гарантийном обслуживании может быть отказано, если:

присвоенные заводом/фирмой изготовителем серийные номера или маркировка изделия не соответствуют сведениям, указанным в гарантийном талоне;

Товар подвергался ремонту лицами или организациями, не имеющими соответствующих лицензий на данную деятельность и норм по технике безопасности;

дефекты Товара вызваны вследствие неправильной эксплуатации, противоречащей заявленным в инструкции или в руководстве по эксплуатации;

повреждение Товара произошло из-за негативного воздействия природных катаклизмов: наводнений, пожаров, землетрясений и прочих ситуаций, включая бытовые факторы, не зависящие от Продавца;

визуальный осмотр подтверждает механические повреждения Товара;

повреждение Товара возникло из-за попадания внутрь различных посторонних предметов;

дефекты Товара вызваны неправильным подбором и использованием сопутствующих материалов, не подходящих к данной модели Товара;

повреждения Товара вызваны использованием запчастей, не являются оригинальными или официальной заменой оригинальным;

иные причины, указанные изготовителем в гарантийном талоне.





11. Конфиденциальность и защита персональных данных

1. Продавец гарантирует сохранение конфиденциальности в отношении личных и других данных о Покупателе.

2. Интернет-магазин «Бигам» никогда и ни при каких обстоятельствах не сообщает третьим лицам личную персональную информацию о своих клиентах, кроме случаев, предписанных Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» или при добровольном соглашении Покупателя на передачу информации.

3. Интернет-магазин «Бигам» имеет право использовать третьих лиц для выполнения определенных видов работ, например, доставка Товара, почты и сообщений по электронной почте, удаление дублированной информации из списков клиентов, анализ данных, обработка платежей по кредитным картам. Эти лица (юридические или физические) имеют доступ к личной информации Покупателей только в период предоставления ими определенных услуг и не может быть использована в других целях.



4. Продавец оставляет за собой право прекратить доступ в Личный кабинет и заблокировать или аннулировать регистрацию без предварительного уведомления Покупателя. При этом информация Покупателя уничтожается, а его регистрация аннулируется.

5. В случае нарушения Покупателем условий настоящего Соглашения Продавец вправе приостановить сотрудничество или пользование Сайтом данному Покупателю до момента устранения Покупателем допущенных нарушений и возмещения Продавцу убытков, причинённых нарушением в полном объеме.

6. На Сайте www.bigam.ru Покупатель может оставлять отзывы к Товарам. В этом случае он должен помнить, что информация личного характера, которую он сообщает в отзыве, будет видна другим пользователям. Поэтому Интернет-магазин «Бигам» рекомендует соблюдать осторожность в общении, так как Продавец не несет ответственности за сведения, предоставленные Покупателем на Сайте в общедоступной форме.

7. Продавец имеет право не публиковать отзыв Покупателя по причине несоответствия реальному опыту использования Товаров или в случае, если информация не является полезной для других Покупателей Сайта.

8. В целях быстрого информирования Покупателей о новых поступлениях Товара, проведении специальных акций и распродажах Продавец автоматически включает в свою рассылку все адреса электронной почты, указанные Покупателем при регистрации на Сайте. Это относится к тем адресам, в настройках которых есть соглашение на получение рассылки от Продавца по электронной почте. Покупатель вправе отказаться от рассылок Продавца, перейдя по соответствующей ссылке в информационной рассылке.

9. При оплате Заказов в Интернет-магазине «Бигам» с помощью кредитных карт все операции с картами проходят на стороне банков в специальных защищенных режимах. Никакая конфиденциальная информация о банковских картах, кроме уведомления о произведенном платеже, в Интернет-магазин не поступает и передана быть не может.

10. Интернет-магазин «Бигам» может предоставить третьим лицам информацию частного характера о своих Покупателях из собственной базы данных только по распоряжению суда или запросу правоохранительных органов в целях сотрудничества для предотвращения или расследования предполагаемого правонарушения, мошенничества или кражи идентификационных данных.

12. Дополнительные условия

1. Администрация Сайта не принимает встречные предложения от Покупателя относительно изменений настоящего Пользовательского соглашения.

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента регистрации Покупателя на Сайте или обращения к Продавцу для приобретения Товара.

3. Моментом обращения считается время, когда Покупатель фактически начал осуществлять действия, направленные на приобретение Товара у Продавца.

4. Настоящее Соглашение регулируется и истолковывается в соответствии с законодательством РФ. Вопросы, не урегулированные данным Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством РФ. Все возможные споры, вытекающие из отношений, регулируемых данным Соглашением, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ, по нормам российского права.