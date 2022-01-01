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Специализированный инструмент следует использовать, чтобы упростить и автоматизировать какую-либо работу. Мы предлагаем приобрести электрическое, пневматическое и полностью ручное оборудование, при помощи которого легко выполнить широкий спектр задач.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить инструмент в городе Ярославль по цене от 0 до 999999 рублей. В наличии более 10000 наименований. Инструмент можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Лампа паяльная газовая Kemper 1040 A
3 800 ₽
Лампа паяльная газовая Kemper 1040 A
Автомобильный комплект инструментов JONNESWAY S04H52460S, 60 предметов
11 430 ₽
Автомобильный комплект инструментов JONNESWAY S04H52460S, 60 предметов
Электрический краскопульт Sturm SG 9612
2 650 ₽
Электрический краскопульт Sturm SG 9612
Цепная электрическая пила Patriot ESP 1814
5 980 ₽
Цепная электрическая пила Patriot ESP 1814
Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 190, ток 190 А
6 890 ₽
Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 190, ток 190 А
Ключ гаечный двусторонний оксидированный Sitomo (10x11 мм) SIT
110 ₽
Ключ гаечный двусторонний оксидированный Sitomo (10x11 мм) SIT
Фрезер Энкор ФМЭ-850/8Э 50263
4 700 ₽
Фрезер Энкор ФМЭ-850/8Э 50263
Заклепочник усиленный Jonnesway V1001 (2.4 - 4.8 мм)
2 120 ₽
Заклепочник усиленный Jonnesway V1001 (2.4 - 4.8 мм)
Малярный шпатель Лакра 1201115 (150 мм, нержавеющая сталь)
115 ₽
Малярный шпатель Лакра 1201115 (150 мм, нержавеющая сталь)
Отвертка реверсивная с набором бит Stanley 0-63-022
2 380 ₽
Отвертка реверсивная с набором бит Stanley 0-63-022
6-гранная удлиненная торцевая головка Berger BG-12SD27 SuperLock (1/2&quot;, 27 мм)
420 ₽
6-гранная удлиненная торцевая головка Berger BG-12SD27 SuperLock (1/2&quot;, 27 мм)
Монтажный пистолет Gefest GFT-5
48 450 ₽
Монтажный пистолет Gefest GFT-5
Набор инструмента универсальный Ombra OMT108S, 108 предметов
10 710 ₽
Набор инструмента универсальный Ombra OMT108S, 108 предметов
Сверлильная машина Diam ML-250/2А 620066
79 122 ₽
Сверлильная машина Diam ML-250/2А 620066
Инструменты электромонтажника КВТ НИЭ-02 66353
13 275 ₽
Инструменты электромонтажника КВТ НИЭ-02 66353
Комплект инструментов универсальный BERGER BG055-14, 55 предметов
4 030 ₽
Комплект инструментов универсальный BERGER BG055-14, 55 предметов
Набор инструментов для дома DEKO TZ100 065-0221, 100 предметов
2 600 ₽
Набор инструментов для дома DEKO TZ100 065-0221, 100 предметов
Отбойный молоток Patriot DB 400 140301400
17 990 ₽
Отбойный молоток Patriot DB 400 140301400
Электрический лобзик Makita 4329K
6 800 ₽
Электрический лобзик Makita 4329K
Отрезной круг по металлу Makita В-14510-5
410 ₽
Отрезной круг по металлу Makita В-14510-5
Оптический нивелир Ada Basis А00117
11 490 ₽
Оптический нивелир Ada Basis А00117
Кейс для электроинструмента Blocker BR 3717
830 ₽
Кейс для электроинструмента Blocker BR 3717
Полировальная машина Интерскол УПМ-180/1300ЭМ
6 810 ₽
Полировальная машина Интерскол УПМ-180/1300ЭМ
Электрический рубанок Интерскол Р-82/710 50.1.0.12
5 380 ₽
Электрический рубанок Интерскол Р-82/710 50.1.0.12
Строительный фен Энкор ПТЭ-2000/ДП
2 700 ₽
Строительный фен Энкор ПТЭ-2000/ДП
Разводной ключ Matrix 15505 (250 мм)
740 ₽
Разводной ключ Matrix 15505 (250 мм)
Трещотка Gross 14082
1 920 ₽
Трещотка Gross 14082
Сабельная пила Bosch PSA 700 E 0.603.3A7.020
8 999 ₽
Сабельная пила Bosch PSA 700 E 0.603.3A7.020
Клеевой пистолет Bosch PKP 18E 0.603.264.508
4 620 ₽
Клеевой пистолет Bosch PKP 18E 0.603.264.508
Плоскогубцы комбинированные Stanley 089868 Fatmax (200 мм)
1 690 ₽
Плоскогубцы комбинированные Stanley 089868 Fatmax (200 мм)
Рулетка в открытом корпусе Matrix 31445, геодезический тип, вес 1 кг
1 099 ₽
Рулетка в открытом корпусе Matrix 31445, геодезический тип, вес 1 кг
Закрытый пистолет для герметика Sparta 886485 (750 мл)
692 ₽
Закрытый пистолет для герметика Sparta 886485 (750 мл)
Игольчатый валик для наливных полов T4P 0306991 (400 мм)
1 220 ₽
Игольчатый валик для наливных полов T4P 0306991 (400 мм)
Строительный уровень Stanley Classicl 60 см STHT1-43103
998 ₽
Строительный уровень Stanley Classicl 60 см STHT1-43103
Электрический гравер Вихрь Г-150
1 840 ₽
Электрический гравер Вихрь Г-150
Комплект инструментов JONNESWAY S04H52477S, 77 предметов
13 770 ₽
Комплект инструментов JONNESWAY S04H52477S, 77 предметов
Ножницы по металлу Stanley &quot;Aviation&quot; 214563 (250 мм., прямые)
1 280 ₽
Ножницы по металлу Stanley &quot;Aviation&quot; 214563 (250 мм., прямые)
Пневматический степлер Sumake 80/16
9 410 ₽
Пневматический степлер Sumake 80/16
Клещи для обжима Gross 17718
1 789 ₽
Клещи для обжима Gross 17718
Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H52477S, 77 предметов
13 660 ₽
Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H52477S, 77 предметов
Набор инструмента универсальный Ombra OMT101S, 1/4&quot;, 1/2&quot;DR, 101 предмет
14 400 ₽
Набор инструмента универсальный Ombra OMT101S, 1/4&quot;, 1/2&quot;DR, 101 предмет
Аккумуляторная угловая шлифмашина Makita DGA 506Z
22 450 ₽
Аккумуляторная угловая шлифмашина Makita DGA 506Z
Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus DeWalt DCH133N, 2.6 Дж
15 427 ₽
Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus DeWalt DCH133N, 2.6 Дж
Набор изолированного инструмента электрика КВТ НИИ-11 65186, 23 предмета
28 159 ₽
Набор изолированного инструмента электрика КВТ НИИ-11 65186, 23 предмета
Строительный пылесос Panda 423
46 087 ₽
Строительный пылесос Panda 423