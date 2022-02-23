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Оптический нивелир Ada Basis А00117
5.0
3
11 490 ₽
Оптические нивелиры
    Оптический нивелир Ada Basis А00117
    Арт. X981196
    5.0
    3
    Оптический нивелир Ada Basis А00117
    Оптический нивелир Ada Basis А00117
    Оптический нивелир Ada Basis А00117
      Оптический нивелир Ada Basis А00117
      Оптический нивелир Ada Basis А00117
      Оптический нивелир Ada Basis А00117

      Оптический нивелир Ada Basis А00117

      11 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X981196
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Габариты, мм
      		282x207x201
      Макс. рабочая температура, °С
      		50
      Все характеристики
      11 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Оптический нивелир ADA BASIS А00117 - это прибор, сконструированный для определения наклонов. Прибор оборудован триггером и пузырьковым уровнем, что дает возможность предварительного выравнивания устройства на поверхности. Регулируемые резкость и диоптрии - для работ на различных расстояниях.

        Преимущества

        • Благодаря просветленной оптике, прибор можно использовать для работ на дальних расстояниях
        • Возможность определения горизонтального угла (используя горизонтальный лимб)
        • Прибор автоматически устанавливает линию визирования точно в горизонт
        • С помощью данной модели также возможно определение расстояний
        • Диоптрии можно выставить в соответствии с индивидуальными особенностями оператора