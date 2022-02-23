Оптический нивелир Ada Basis А00117
Арт. X981196
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Габариты, мм
|282x207x201
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Макс. рабочая температура, °С
|50
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- Оптический нивелир ADA BASIS А00117 - это прибор, сконструированный для определения наклонов. Прибор оборудован триггером и пузырьковым уровнем, что дает возможность предварительного выравнивания устройства на поверхности. Регулируемые резкость и диоптрии - для работ на различных расстояниях.
Преимущества
- Благодаря просветленной оптике, прибор можно использовать для работ на дальних расстояниях
- Возможность определения горизонтального угла (используя горизонтальный лимб)
- Прибор автоматически устанавливает линию визирования точно в горизонт
- С помощью данной модели также возможно определение расстояний
- Диоптрии можно выставить в соответствии с индивидуальными особенностями оператора