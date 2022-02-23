Преимущества

Благодаря просветленной оптике, прибор можно использовать для работ на дальних расстояниях

Возможность определения горизонтального угла (используя горизонтальный лимб)

Прибор автоматически устанавливает линию визирования точно в горизонт

С помощью данной модели также возможно определение расстояний

Диоптрии можно выставить в соответствии с индивидуальными особенностями оператора

Оптический нивелир ADA BASIS А00117 - это прибор, сконструированный для определения наклонов. Прибор оборудован триггером и пузырьковым уровнем, что дает возможность предварительного выравнивания устройства на поверхности. Регулируемые резкость и диоптрии - для работ на различных расстояниях.