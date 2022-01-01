Курвиметры (дорожные или мерные колеса) - профессиональные механические приборы для измерения длины участков (в том числе криволинейных), расстояний между объектами. Состоит из колеса, рукоятки и измерительной автоматики с дисплеем. Применяются в строительстве и дорожных работах. В наличии модели с чехлом в комплекте.

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