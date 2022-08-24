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Курвиметр ADA Wheel 1000 Digital A00417
5.0
1
Найти аналог
Курвиметры
    Курвиметр ADA Wheel 1000 Digital A00417
    Арт. X3030418
    5.0
    1
    Курвиметр ADA Wheel 1000 Digital A00417
    Курвиметр ADA Wheel 1000 Digital A00417
    Курвиметр ADA Wheel 1000 Digital A00417
    Курвиметр ADA Wheel 1000 Digital A00417
      Курвиметр ADA Wheel 1000 Digital A00417
      Курвиметр ADA Wheel 1000 Digital A00417
      Курвиметр ADA Wheel 1000 Digital A00417
      Курвиметр ADA Wheel 1000 Digital A00417

      Курвиметр ADA Wheel 1000 Digital A00417

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X3030418
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Макс. дальность измерения, м
      		10000
      Шаг измерения, м
      		0.1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Измерительное электронное колесо ADA Wheel 1000 Digital А00417 служит для простого и точного измерения дистанций. Подсветка цифрового дисплея способствует комфорту считывания данных при любом освещении. На рукояти есть специальные выемки для пальцев, благодаря которым оператор крепко держит инструмент. Результат измерений сохраняется во внутренней памяти прибора. Сфера применения модели - кадастровый учет, ремонт дорог, планирование строительных объектов.

        Преимущества

        • Отсутствие шестеренок и прочих быстроизнашиваемых деталей
        • Возможность сохранения до 5 измерений во внутренней памяти
        • Складная ручка для удобства хранения и транспортировки
        • Выбор единиц измерения и их преобразование (м и футы)
        • Прочная конструкция измерительного электронного колеса ADA Wheel 1000 Digital А00417