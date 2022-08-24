Курвиметр ADA Wheel 1000 Digital A00417

Преимущества

Отсутствие шестеренок и прочих быстроизнашиваемых деталей

Возможность сохранения до 5 измерений во внутренней памяти

Складная ручка для удобства хранения и транспортировки

Выбор единиц измерения и их преобразование (м и футы)

Прочная конструкция измерительного электронного колеса ADA Wheel 1000 Digital А00417

Измерительное электронное колесо ADA Wheel 1000 Digital А00417 служит для простого и точного измерения дистанций. Подсветка цифрового дисплея способствует комфорту считывания данных при любом освещении. На рукояти есть специальные выемки для пальцев, благодаря которым оператор крепко держит инструмент. Результат измерений сохраняется во внутренней памяти прибора. Сфера применения модели - кадастровый учет, ремонт дорог, планирование строительных объектов.