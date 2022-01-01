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Магазин
г. Москва, Варшавское шоссе, д. 65 к. 2
Закрыто
пн.-пт.: 10.00-20.00,
сб.-вс.: - выходной.
+7 (495) 287-07-27
moscow1@bigam.ru
,
msk1-mpp@bigam.ru
Магазин
г. Москва, ул. Холмогорская, д. 2, к. 2, стр. 2
Закрыто
пн.–пт. 9:00-18:00;
сб.-вс. - выходной
moscow2@bigam.ru
,
msk2-dir@bigam.ru