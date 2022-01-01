Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика конфиденциальности) распространяется на всю информацию, которую получает Интернет-магазин сети центров инструмента и техники «Бигам» (www.bigam.ru) от Пользователей во время их доступа в Интернет-магазин. Интернет-магазин гарантирует сохранность персональных данных Пользователя и защищает информацию от доступа к ней третьих лиц. База Интернет-магазина собирает и хранит сведения о Пользователе (личный email, имя, фамилию, адрес для доставки, телефон) исключительно для частного применения: для эффективности взаимодействия с Интернет-магазина с Пользователем и улучшения качества обслуживания.

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

1.1. В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины:

1.1.1. «Администрация сайта Интернет-магазина (далее – Администрация сайта)» – уполномоченные сотрудники управления Сайтом, действующие от имени ООО «Бигам-Инвест», которые организуют и (или) осуществляет обработку персональных данных, а также определяют цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.

1.1.2. «Персональные данные» - любая информация, прямо или косвенно относящаяся к физическому лицу (субъекту персональных данных).

1.1.3. «Обработка персональных данных» - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

1.1.4. «Конфиденциальность персональных данных» – обязательное для соблюдения сотрудником Интернет-магазина или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или без наличия иного законного основания.

1.1.5. «Пользователь сайта Интернет-магазина (далее – Пользователь)» – лицо, имеющее доступ к Сайту посредством сети Интернет и использующее Сайт Интернет-магазина.

1.1.6. «Сайт» – ресурс, расположенный в сети Интернет по адресу http://www.bigam.ru.

1.1.7. «Интернет-магазин» – Сайт, специально созданный для покупок и продаж посредством сети Интернет.

1.1.8. «IP-адрес» – уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP.

1.1.9. «Cookies» – небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.

2. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

2.1. В настоящей Политике конфиденциальности прописаны методы использования и хранения в базе Интернет-магазина конфиденциальных данных Пользователей, посещающих сайт www.bigam.ru.

2.2. Предоставляя интернет-магазину www.bigam.ru информацию частного характера через сайт www.bigam.ru, Пользователь по умолчанию соглашается с передачей, использованием и раскрытием его персональных данных в соответствии с условиями настоящей Политики конфиденциальности.

2.3. Данная Политика конфиденциальности применяется только в отношении данных частного характера, полученных через интернет-магазин www.bigam.ru. К информации частного характера относятся данные, которые позволяют при ее использовании отдельно или в совокупности с другими доступными Интернет-магазину данными идентифицировать персональные данные клиента.

2.4. Сайт не содержит материалов, запрещенных к просмотру детям и подросткам младше 18 лет. Несовершеннолетним запрещено передавать любые личные данные через интернет без согласия одного из родителей или опекуна. Интернет-магазин www.bigam.ru гарантирует, что намеренно не собирает и не хранит личные данные, поступившие от несовершеннолетних лиц или связанные с ними.

2.5. На сайте www.bigam.ru могут находиться ссылки, позволяющие перейти на сторонние сайты. Интернет-магазин не несет ответственности за сведения, публикуемые на этих сайтах, и предоставляет ссылки на них только в целях обеспечения удобства Пользователей. На сайте www.bigam.ru намеренно не публикуются ссылки на интернет-ресурсы, которые могут привести к повреждению или заражению вирусами компьютера Пользователя.

3. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

3.1. Если Пользователь не зарегистрирован на сайте, при просмотре содержимого он идентифицируется как анонимный. Серверы сайта www.bigam.ru могут собирать у такого Пользователя следующую информацию (для статистики):

тип браузера;

тип компьютера;

тип операционной системы;

IP-адрес.

3.2. Информация о зарегистрированных Пользователях собирается и хранится на сервере, а именно:

3.2.1. Персональная информация, а также любая другая информация, которую Пользователи сознательно и добровольно передают процессе регистрации и при пользовании Сайтом:

фамилия, имя, отчество;

e-mail;

мобильный телефон;

пароль – аналог собственноручной подписи;

для юридических лиц дополнительно: наименование организации, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), код причины постановки на учет (КПП).

Если заказ был отправлен ошибочно по причине предоставления недостоверных данных Пользователем, интернет-магазин www.bigam.ru снимает с себя всякую ответственность за доставку такого заказа.

Аналогом собственноручной подписи Пользователя является личный пароль доступа к его учетной записи. Все действия, совершенные в системе с использованием этого пароля, признаются совершенными лично Пользователем. Клиент несет полную ответственность за сохранность и неразглашение данных своего личного пароля.

Цель сбора информации:

регистрация Пользователя на сайте, принятие, обработка и доставка заказа;

осуществление обратной связи с Пользователем, предоставление клиентской поддержки;

оповещение об изменениях в работе Интернет-магазина;

предоставление информации об акциях, поступлении новинок, рекламных рассылок с согласия Пользователя (Пользователь может оформить отказ от рассылок путем перехода по соответствующей ссылке в информационной рассылке).

3.2.2. Данные из cookies-файлов. Это небольшие текстовые файлы, которые сохраняют данные о действиях Пользователя на Сайте после его посещения. Cookies-файлы не влияют на операционную систему и дальнейшую работу компьютера Пользователя.

Цель сбора данных файлов: cookies-файлы сохраняют введенный Пользователем логин и пароль для последующих входов в Личный кабинет на Сайте. Сookies-файлы также сохраняют все пользовательские настройки, например, регион, индивидуальные предпочтения и т.д. Интернет-магазин использует эту информацию для ведения статистики о Пользователях и их запросах. Эти исследования помогают сотрудникам Интернет-магазина проводить анализ, оценку, улучшать работу Сайта, повышать качество продуктов и услуг, совершенствовать механизмы общения с клиентами.

Пользователь может удалить cookies-файлы после посещения сайта www.bigam.ru. Однако в этом случае интернет-магазин www.bigam.ru не несет ответственности за ненадлежащее качество работы ресурса.

3.2.3. Информация от браузера – данные, которые автоматически отправляются из браузера на сервер, например, IP-адрес, история последних посещений, название операционной системы, название и версия программы, через которую Пользователь осуществляет выход в интернет, дата и время посещения Сайта Пользователем. Изменение настроек браузера позволит ограничить передачу подобной информации.

Цель сбора информации: Интернет-магазин ведет статистику посещений для правильного функционирования своих серверов и учета собственного трафика. В данном случае собранная статистическая информация не ассоциируется с конкретными Пользователями и обрабатывается только в виде обобщенной статистики. IP-адрес Пользователя и время доступа в систему сохраняются в базе данных в соответствии с пользовательским идентификатором с целью предотвращения мошенничества.

3.2.4. Информация от третьих лиц – это частные данные, которые предоставляют Интернет-магазину партнеры, поставщики или иная третья сторона, например, банк с информацией об успешном проведении платежа.

Цель сбора информации: выполнение обязательств Интернет-магазина по оформлению и доставке товара клиенту, обработке и получению платежей или уведомлению клиента о состоянии его заказа.

3.3. На сайте www.bigam.ru Пользователь может оставлять любые отзывы к товарам. В этом случае он обязан помнить, что информация личного характера, которую он оставляет в этих разделах Сайта, видна другим Пользователям. В целях предотвращения мошенничества или других противоправных действий с личными данными Пользователь не должен сообщать персональную информацию (телефон, адрес электронной почты, логин, пароль и проч.) в отзывах и прочих публичных сообщениях. В данном случае Интернет-магазин не несет ответственности за безопасность этих данных.

3.3.1. Продавец имеет право не публиковать отзыв Покупателя по причине несоответствия реальному опыту использования Товаров или в случае, если информация не является полезной для других Покупателей Сайта.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Пользователь обязан:

4.1.1. Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для пользования Сайтом Интернет-магазина.

4.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае изменения данной информации.

4.2. Администрация сайта обязана:

4.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 3 настоящей Политики конфиденциальности.

4.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, кроме случаев, предписанных Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», не разглашать без предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами переданных персональных данных Пользователя, за исключением п.7 и п.6.1. настоящей Политики конфиденциальности.

4.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных данных Пользователя согласно порядку, обычно используемому для защиты такого рода информации в существующем деловом обороте.

4.2.4. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя или его законного представителя, либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных на период проверки, в случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Администрация сайта, не исполнившая свои обязательства, несёт ответственность за убытки, понесённые Пользователем в связи с неправомерным использованием персональных данных, в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных п.7 и п.6.1. настоящей Политики Конфиденциальности.

5.2. В случае утраты или разглашения конфиденциальной информации Администрация сайта не несёт ответственность, если данная конфиденциальная информация:

· стала публичным достоянием до её утраты или разглашения;

· была получена от третьей стороны до момента её получения Администрацией сайта;

· была разглашена с согласия Пользователя.

5.3. Администрация сайта оставляет за собой право прекратить доступ в Личный кабинет и заблокировать или аннулировать регистрацию без предварительного уведомления Пользователя. При этом информация Пользователя уничтожается, а его регистрация аннулируется.

5.4. В случае нарушения Покупателем условий настоящей Политики конфиденциальности Администрация сайта вправе приостановить сотрудничество или доступ в Личный кабинет данному Пользователю до момента устранения Пользователем допущенных нарушений и возмещения Интернет-магазину убытков, причинённых нарушением, в полном объеме.

6. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

6.1. Интернет-магазин имеет право использовать услуги других компаний и частных лиц для выполнения определенных видов работ, например, доставки посылок, почты и сообщений по электронной почте, удаления дублированной информации из списков клиентов, анализа данных, предоставления маркетинговых услуг, обработки платежей по кредитным картам. Эти юридические/физические лица имеют доступ к личной информации Пользователей только в период выполнения своих услуг. Предоставляемая этим лицам для работы личная информация о Пользователях не может быть использована в других целях.

6.2. При оплате заказов в интернет-магазине www.bigam.ru с помощью банковских карт (дебетовых, кредитных и проч.) все операции с ними проходят на сторонних ресурсах банков в специальных защищенных режимах. Никакая конфиденциальная информация о банковских картах, кроме уведомления о произведенном платеже, в Интернет-магазин не передается и передана быть не может.

6.3. Интернет-магазин реализует мероприятия по защите личных (персональных) данных клиентов в следующих направлениях:

предотвращение утечки информации, содержащей личные (персональные) данные, по техническим каналам связи и иными способами;

предотвращение несанкционированного доступа к информации, содержащей личные (персональные) данные, специальных воздействий на такую информацию (носителей информации) в целях ее добычи, уничтожения, искажения и блокирования доступа к ней;

защита от вредоносных программ;

обнаружение вторжений и компьютерных атак.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

7.1. Существуют ограниченные условия, при которых интернет-магазин www.bigam.ru может предоставить информацию частного характера из своей базы данных третьим лицам:

в целях удовлетворения требований, запросов или распоряжения суда;

в целях сотрудничества с правоохранительными, следственными или другими государственными органами, при этом Интернет-магазин оставляет за собой право сообщать в государственные органы о любой противоправной деятельности без уведомления Пользователя о своих действиях;

в целях предотвращения или расследования предполагаемого правонарушения, например, мошенничества или кражи идентификационных данных;

в целях защиты юридических прав, прав собственности или безопасности Сайта, сотрудников Интернет-магазина, агентов, других пользователей и общества в целом.

8. СРОКИ ХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

8.1. Хранение личной информации клиента ограничено сроком выполнения ряда связанных с ней необходимых операций (оформление, продажа и доставка заказа) или других законных целей, за исключением случаев, когда увеличенный период хранения информации определен или разрешен законодательством РФ.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все изменения положений или условий Политики конфиденциальности будут отражены в настоящем документе путем их размещения на Сайте. Интернет-магазин www.bigam.ru оставляет за собой право вносить изменения в те или иные разделы данного документа в любое время без предварительного уведомления, разместив обновленную версию настоящей Политики конфиденциальности на Сайте на данной странице. С момента ее публикации Пользователи считаются ознакомленными с новыми условиями Политики конфиденциальности.

9.2. Все вопросы или предложения по настоящей Политике конфиденциальности присылать на email: help@bigam.ru.