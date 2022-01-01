ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ОБ УЧАСТИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В БОНУСНОЙ ПРОГРАММЕ ООО «Бигам-Инвест»)

Основные термины и определения Предмет оферты Общие положения Присоединение к бонусной программе Начисление бонусов Расходование бонусных бонусов Действие бонусной системы в период акций

Возврат бонусов, списанных и начисленных за покупку товара Поддержка Персональная информация участников бонусной программы

Основные термины и определения Оферта - настоящий документ, являющийся публичным предложением Организатора, адресованный любому физическому лицу (с учетом положения п.4.8. настоящего документа) заключить договор об участии в Бонусной программе «Бигам» на условиях, изложенных в Оферте» Акцепт - полное и безоговорочное принятие Оферты путем заполнения Анкеты участника. Бонусная программа «Бигам» (БП) - это программа, позволяющая ее участникам получать бонусы за покупки и/или совершение иных предусмотренных Бонусной программой действий в Торговой сети «Бигам» и «H2О» и использовать их для будущих покупок. Организатор - Общество с ограниченной ответственностью «Бигам-Инвест» (ООО «Бигам-Инвест»). Партнер - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившее с Организатором соглашение о присоединении к БП. Участник программы - покупатель (физическое лицо), совершивший покупки в Торговой сети «Бигам» и «H2О» и подтвердивший своё согласие на участие в бонусной программе «Бигам» путем заполнения Анкеты участника. Бигам - розничные магазины, брендированные товарным знаком «Бигам» и «H2О» принадлежащие Организатору и/или Партнеру и интернет магазин (на сайте https://www.bigam.ru) организатора. Бонус - виртуальная условная единица (определяющая размер скидки в рублях), балл бонусной программы. Участник программы вправе получать, накапливать бонусы и учитывать их при оплате товаров из расчета 1 балл = 1 рубль. Бонусы по настоящему курсу не имеют наличного выражения и не предоставляют право на получение их в денежном эквиваленте.

Дата внедрения новых условий Бонусной программы 1 января 2020.

Программа действует во всех магазинах «БИГАМ» и «Н2О». Для стимулирования продаж организатор вправе начислять бонусы:

– бонусы, начисляемые за покупки товаров во всех розничных магазинах сети. Количество бонусов, которые будут начислены за покупку, определяется организатором и указывается на ценнике товара в розничном магазине. Бонусы становятся активными (доступными для оплаты) на 16 день с момента покупки. Срок действия бонусов за покупку – 120 дней с момента активации. Сумма накопленных бонусов на карте может состоять из сумм бонусов, начисленных за несколько покупок. Срок действия общей суммы бонусов – 120 дней с момента последнего начисления или списания бонусов.

Приветственные бонусы – бонусы, начисляемые при активации бонусной карты. Начисление производится в количестве 100 бонусов. Бонусы становятся активными (доступными для оплаты) на следующий день после их начисления. Срок действия – 30 дней с момента начисления. При начислении бонусов участник получает смс-сообщение на мобильный телефон, указанный в анкете с текстом: «Вам начислено №№№ бонусов. Срок действия бонусов 30 дней.» Где №№№ кол-во бонусов.

Бонусы в честь дня рождения - бонусы, начисляемые в день рождения участника, указанного в анкете участника. Бонусы начисляются в 11:00 в день рождения участника. Начисление производится в размере 300 бонусов. Бонусы становятся активными (доступными для оплаты) в момент их начисления. При начислении бонусов участник получает смс-сообщение на мобильный телефон, указанный в анкете с текстом: «Примите №№№ бонусов в честь Вашего дня рождения от Бигам!» Где №№№ кол-во бонусов. Срок действия бонусов в честь дня рождения – 120 дней с момента начисления.

- бонусы, начисляемые организатором в индивидуальном порядке. Порядок и количество определяется отдельно. Бонусы становятся активными (доступными для оплаты) в момент их начисления. При начислении бонусов участник получает смс-сообщение на мобильный телефон, указанный в анкете с текстом: «Примите №№№ бонусов от Бигам!» Где №№№ кол-во бонусов. Срок действия данных бонусов устанавливается в индивидуальном порядке и указывается в смс сообщении клиенту.

Программой предусмотрены следующие бонусы:

Начисленные бонусы – бонусы, которые начислены за покупку, но не активны для списания;

Активные бонусы – бонусы, доступные для оплаты;

Списанные бонусы – бонусы, уже использованные для оплаты;

Сгоревшие бонусы – бонусы, не потраченные в период их действия.

Бонусный счет - совокупность учетных и информационных данных в базе данных Программы Организатора об Участнике программы, количестве начисленных/активных/списанных/сгоревших бонусов и текущем балансе.

совокупность учетных и информационных данных в базе данных Программы Организатора об Участнике программы, количестве начисленных/активных/списанных/сгоревших бонусов и текущем балансе. Анкета участника - анкета, заполняемая Покупателем в магазине Торговой сети «Бигам» и «H2О».

Обязательные поля анкеты: ФИО Участника программы; город; дата рождения; номер мобильного телефона Участника программы; адрес электронной почты Участника программы. согласие на обработку персональных данных»

анкета, заполняемая Покупателем в магазине Торговой сети «Бигам» и «H2О». Обязательные поля анкеты:

Заполнение Анкеты участника автоматически выражает согласие на использование и хранение персональных данных Покупателя в целях реализации бонусной программы Торговой сети «Бигам» и «H2О».

Бонусная карта (БК) – физическая карта участника Бонусной программы. Уникальным идентификатором Бонусной карты является номер сотового телефона держателя бонусной карты, на который направляется смс с кодом подтверждения для верификации при списании бонусов.

физическая карта участника Бонусной программы. Уникальным идентификатором Бонусной карты является номер сотового телефона держателя бонусной карты, на который направляется смс с кодом подтверждения для верификации при списании бонусов. Скидка - сумма, на которую снижается цена товара и услуг. Равняется сумме активных бонусов.

сумма, на которую снижается цена товара и услуг. Равняется сумме активных бонусов. Активация БК- привязка номера БК к телефону. Активация подразумевает заполнение анкетных и контактных данных, подтверждение их по смс, согласие с правилами БП. Организатор требует подтверждения контактных данных для защиты бонусных счетов своих покупателей и коммуникации с ними.

привязка номера БК к телефону. Активация подразумевает заполнение анкетных и контактных данных, подтверждение их по смс, согласие с правилами БП. Организатор требует подтверждения контактных данных для защиты бонусных счетов своих покупателей и коммуникации с ними. Верификация БК - процедура подтверждения личности пользователя БК, для защиты от несанкционированного расходования бонусов с бонусного счета.

Верификация происходит:

- с помощью ввода продавцом розничного магазина сети «Бигам» и «H2О», при оплате Покупателем покупки, специального кода, присылаемого Участнику программы в смс и сообщаемого продавцу для ввода.

процедура подтверждения личности пользователя БК, для защиты от несанкционированного расходования бонусов с бонусного счета. Верификация происходит: - с помощью ввода продавцом розничного магазина сети «Бигам» и «H2О», при оплате Покупателем покупки, специального кода, присылаемого Участнику программы в смс и сообщаемого продавцу для ввода. Интернет-магазин – сайт https://www.bigam.ru, предназначенный для заключения договоров купли-продажи дистанционным способом.

сайт https://www.bigam.ru, предназначенный для заключения договоров купли-продажи дистанционным способом. Покупатель - физическое лицо, осуществляющее приобретение Товаров (услуг) в розничных магазинах Сети «Бигам» и «H2О» или в интернет-магазине Сети «Бигам».

физическое лицо, осуществляющее приобретение Товаров (услуг) в розничных магазинах Сети «Бигам» и «H2О» или в интернет-магазине Сети «Бигам». Предмет оферты

При совершении покупки в Торговой сети «Бигам» и «H2О» Покупателю предлагается стать Участником программы, накапливать бонусы на бонусном счете и частично оплачивать покупки на условиях настоящей оферты. Для участия в Бонусной программе «Бигам» обязательно заполнение Анкеты участника и соблюдение условий, изложенных в п. 4.1. настоящего документа.