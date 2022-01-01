Бонусная программа
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ОБ УЧАСТИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В БОНУСНОЙ ПРОГРАММЕ ООО «Бигам-Инвест»)
- Основные термины и определения
- Предмет оферты
- Общие положения
- Присоединение к бонусной программе
- Начисление бонусов
- Расходование бонусных бонусов
- Действие бонусной системы в период акций
- Возврат бонусов, списанных и начисленных за покупку товара
- Поддержка
- Персональная информация участников бонусной программы
- Основные термины и определения
- Оферта - настоящий документ, являющийся публичным предложением Организатора, адресованный любому физическому лицу (с учетом положения п.4.8. настоящего документа) заключить договор об участии в Бонусной программе «Бигам» на условиях, изложенных в Оферте»
- Акцепт - полное и безоговорочное принятие Оферты путем заполнения Анкеты участника.
- Бонусная программа «Бигам» (БП) - это программа, позволяющая ее участникам получать бонусы за покупки и/или совершение иных предусмотренных Бонусной программой действий в Торговой сети «Бигам» и «H2О» и использовать их для будущих покупок.
- Организатор - Общество с ограниченной ответственностью «Бигам-Инвест» (ООО «Бигам-Инвест»).
- Партнер - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившее с Организатором соглашение о присоединении к БП.
- Участник программы - покупатель (физическое лицо), совершивший покупки в Торговой сети «Бигам» и «H2О» и подтвердивший своё согласие на участие в бонусной программе «Бигам» путем заполнения Анкеты участника.
- Бигам - розничные магазины, брендированные товарным знаком «Бигам» и «H2О» принадлежащие Организатору и/или Партнеру и интернет магазин (на сайте https://www.bigam.ru) организатора.
- Бонус - виртуальная условная единица (определяющая размер скидки в рублях), балл бонусной программы. Участник программы вправе получать, накапливать бонусы и учитывать их при оплате товаров из расчета 1 балл = 1 рубль.
- Бонусы по настоящему курсу не имеют наличного выражения и не предоставляют право на получение их в денежном эквиваленте.
- Дата внедрения новых условий Бонусной программы 1 января 2020.
- Программа действует во всех магазинах «БИГАМ» и «Н2О».
- Для стимулирования продаж организатор вправе начислять бонусы:
Приветственные бонусы – бонусы, начисляемые при активации бонусной карты. Начисление производится в количестве 100 бонусов. Бонусы становятся активными (доступными для оплаты) на следующий день после их начисления. Срок действия – 30 дней с момента начисления. При начислении бонусов участник получает смс-сообщение на мобильный телефон, указанный в анкете с текстом: «Вам начислено №№№ бонусов. Срок действия бонусов 30 дней.» Где №№№ кол-во бонусов.
Бонусы в честь дня рождения - бонусы, начисляемые в день рождения участника, указанного в анкете участника. Бонусы начисляются в 11:00 в день рождения участника. Начисление производится в размере 300 бонусов. Бонусы становятся активными (доступными для оплаты) в момент их начисления. При начислении бонусов участник получает смс-сообщение на мобильный телефон, указанный в анкете с текстом: «Примите №№№ бонусов в честь Вашего дня рождения от Бигам!» Где №№№ кол-во бонусов. Срок действия бонусов в честь дня рождения – 120 дней с момента начисления.Мотивационные бонусы - бонусы, начисляемые организатором в индивидуальном порядке. Порядок и количество определяется отдельно. Бонусы становятся активными (доступными для оплаты) в момент их начисления. При начислении бонусов участник получает смс-сообщение на мобильный телефон, указанный в анкете с текстом: «Примите №№№ бонусов от Бигам!» Где №№№ кол-во бонусов. Срок действия данных бонусов устанавливается в индивидуальном порядке и указывается в смс сообщении клиенту.
Программой предусмотрены следующие бонусы:
Начисленные бонусы – бонусы, которые начислены за покупку, но не активны для списания;
Активные бонусы – бонусы, доступные для оплаты;
Списанные бонусы – бонусы, уже использованные для оплаты;
Сгоревшие бонусы – бонусы, не потраченные в период их действия.
- Бонусный счет - совокупность учетных и информационных данных в базе данных Программы Организатора об Участнике программы, количестве начисленных/активных/списанных/сгоревших бонусов и текущем балансе.
- Анкета участника - анкета, заполняемая Покупателем в магазине Торговой сети «Бигам» и «H2О».
Обязательные поля анкеты:
- ФИО Участника программы;
- город;
- дата рождения;
- номер мобильного телефона Участника программы;
- адрес электронной почты Участника программы.
- согласие на обработку персональных данных»
Заполнение Анкеты участника автоматически выражает согласие на использование и хранение персональных данных Покупателя в целях реализации бонусной программы Торговой сети «Бигам» и «H2О».
- Бонусная карта (БК) – физическая карта участника Бонусной программы. Уникальным идентификатором Бонусной карты является номер сотового телефона держателя бонусной карты, на который направляется смс с кодом подтверждения для верификации при списании бонусов.
- Скидка - сумма, на которую снижается цена товара и услуг. Равняется сумме активных бонусов.
- Активация БК- привязка номера БК к телефону. Активация подразумевает заполнение анкетных и контактных данных, подтверждение их по смс, согласие с правилами БП. Организатор требует подтверждения контактных данных для защиты бонусных счетов своих покупателей и коммуникации с ними.
- Верификация БК - процедура подтверждения личности пользователя БК, для защиты от несанкционированного расходования бонусов с бонусного счета.
Верификация происходит:
- с помощью ввода продавцом розничного магазина сети «Бигам» и «H2О», при оплате Покупателем покупки, специального кода, присылаемого Участнику программы в смс и сообщаемого продавцу для ввода.
- Интернет-магазин – сайт https://www.bigam.ru, предназначенный для заключения договоров купли-продажи дистанционным способом.
- Покупатель - физическое лицо, осуществляющее приобретение Товаров (услуг) в розничных магазинах Сети «Бигам» и «H2О» или в интернет-магазине Сети «Бигам».
- Предмет оферты
При совершении покупки в Торговой сети «Бигам» и «H2О» Покупателю предлагается стать Участником программы, накапливать бонусы на бонусном счете и частично оплачивать покупки на условиях настоящей оферты. Для участия в Бонусной программе «Бигам» обязательно заполнение Анкеты участника и соблюдение условий, изложенных в п. 4.1. настоящего документа.
- Общие положения
- В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) предложение, содержащее все существенные условия договора, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичной офертой), а совершение лицом, получившим оферту, действий по выполнению указанных в ней условий договора считается заключением договора лицом, совершившим указанное действие, с лицом, сделавшим соответствующее предложение.
- Настоящая Оферта устанавливает правила участия Покупателей торговой сети «Бигам» и «H2О» в Бонусной программе «Бигам» на территории Российской Федерации.
- Покупатель, согласившийся с изложенными условиями настоящей оферты и всех её приложений, имеет возможность заключить договор об участии в бонусной программе торговой сети продавца (далее «Договор»), при этом в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, моментом заключения указанным лицом договора на условиях, изложенных в настоящей оферте, будет являться совершение покупателем покупки в торговой сети «Бигам» и «H2О» и заполнение Анкеты участника. Учитывая важность вышеизложенного, покупателю, заинтересованному в заключении договора на условиях настоящей оферты, настоятельно рекомендуется внимательно ознакомиться с ее текстом, и в случае несогласия с каким-либо пунктом, предлагается отказаться от получения бонусной карты и ее использования.
- Акцептом настоящей оферты будет являться заполнение Анкеты участника.
- Участник бонусной программы «Бигам» получает вознаграждения и дополнительные привилегии за покупки в Торговой сети «Бигам» и «H2О».
- Организатор имеет право в одностороннем порядке прекратить действие Бонусной программы «Бигам».
- Организатор оставляет за собой право в любое время без уведомления Участников программы изменять правила Бонусной программы, такие изменения вступают в силу с момента публикации на Сайте. Актуальный (действующий на текущий момент) текст настоящих условий размещается по адресу: https://www.bigam.ru.
- Организатор не несет ответственности за незнание Участником БП условий, изложенных в настоящем документе.
- Присоединение к бонусной программе
- Условия присоединения (обязательно соблюдение всех трех условий):
a. Покупка любых товаров и услуг в Торговой сети «Бигам» и «H2О»
b. Получение Бонусной карты посредством заполнения анкеты.
c. Активация Бонусной карты в розничном магазине «Бигам» и «H2О» (обязательное условие для использования бонусов) путем подтверждения смс по номеру телефона(код подтверждения).
- Активация Бонусной карты происходит посредством получения кода подтверждения по смс. При подтверждении контактной информации и/или активации Бонусной карты Участник программы обязуется предоставить достоверную и полную информацию о себе по вопросам, предлагаемым анкете. Если Участник программы предоставляет неверную информацию или у Торговой сети «Бигам» и «H2О» есть основания полагать, что предоставленная Участником программы информация неполна или недостоверна, Торговая сеть «Бигам» и «H2О» имеет право отказать Покупателю в участии в Бонусной программе. Покупатель, не активировавший Бонусную Карту, не имеет Бонусного счета и не участвует в Бонусной программе «Бигам».
- Активация Бонусной карты возможна только после согласия Покупателя с Правилами Бонусной программы.
- Активируя Бонусную карту, Покупатель дает согласие на получение sms и e-mail уведомлений о рекламных акциях, извещениях о скором сгорании Подарочных бонусов и других информационных и рекламных сообщений.
- После активации Бонусной карты Участнику программы становится доступна возможность получать скидку в обмен на бонусы и информация о Бонусном счете.
- Одной Бонусной карте может быть сопоставлен только один номер сотового телефона для верификации.
- К одному телефону может быть привязана только одна Бонусная карта.
- Участниками Бонусной программы могут быть только дееспособные физические лица, достигшие возраста, необходимого в соответствии с законодательством Российской Федерации для совершения сделок по покупке любых товаров в Торговой сети «Бигам» и «H2О»
- Условия присоединения (обязательно соблюдение всех трех условий):
- Начисление бонусов
- Бонусы начисляются:
- за покупки товаров во всех розничных магазинах сети «Бигам» и «H2О»;
- за покупки в интернет-магазине https://www.bigam.ru;
- по факту оплаты товара;
- на товары, у которых на ценнике указывается количество начисляемых бонусов;
- на товары, купленные при использовании подарочных сертификатов;
- при покупке в кредит;
- при покупке уцененных товаров.
- Товары и услуги, за покупку которых бонусы НЕ начисляются:
- при покупке подарочных сертификатов;
- на услуги доставки заказов;
- прочие дополнительные услуги, заказанные Участником программы;
- товары, купленные в рассрочку;
- при покупке Сертификата дополнительного обслуживания (СДО);
- при покупке товаров юридическими лицами.
- Организатор в праве устанавливать размер начисляемых бонусов по своему усмотрению.
- При пересечении с другими акциями, бонусы и другие скидки не суммируются. В случае, если при оформлении заказа товар участвует в акции, Организатор вправе по своему выбору предоставить скидку на товар в соответствии с условиями акции либо начислить бонусы.
- Одновременное предоставление скидок, расходование бонусов и начисление бонусов не производится.
- Количество бонусов, которые будут начислены за покупку, указывается на ценнике товара в розничном магазине.
- Бонусы начисляются с первой покупки, после активации Бонусной карты.
- Бонусы за покупку становятся активными на 16 день с даты совершения покупки.
- Бонусы, полученные в период с октября по декабрь 2019г., подлежат обнулению 31 декабря 2020г.
- Организатор может устанавливать индивидуальный срок действия Подарочных бонусов. Срок действия Подарочных бонусов указывается в рекламных материалах и на сайте. Неиспользованные Подарочные бонусы сгорают после истечения срока их действия. Сгоревшие бонусы не восстанавливаются.
- Информация о сумме начисленных бонусов, о балансе бонусов доступных для списания, сумме списанных бонусов можно уточнить у сотрудника магазинов Торговой сети «Бигам» и «H2О».
- Начисление бонусов, при совершении покупок в розничном магазине, происходит при сообщении Участником программы номера сотового телефона кассиру или предоставлении физической карты.
- С 16 сентября 2019 года, бонусы начисляются с каждой покупки от суммы, фактически уплаченной клиентом (рубл.).
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Бонусы за покупку в розничном магазине начисляются из расчёта 3% на товар с белым ценником, 1% на товар с желтым ценником.
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Бонусы за покупку в интернет- магазине начисляются из расчёта 1% на товар.
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Бонусы за покупку начисляются на товары, купленные при использовании подарочных сертификатов.
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Бонусы за покупку не начисляются при покупке подарочного сертификата, СДО, товара в рассрочку, товаров с уценкой, покупке товаров юридическими лицами, оплаты услуг (в частности доставки).
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Акционные бонусы становятся активными на момент их начисления и оповещения клиента через смс.
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Бонусы за покупку на маркетплейсе «Goods» клиенту с выданной ранее БК начисляются из расчета 1% бонусов от итоговой цены («Сумма товара» - «Ручная скидка» (ручную скидку компенсирует ГУДС) = «Итоговая сумма заказа»). Если клиенту выдана БК в день оплаты в кассу магазина суммы покупки на маркетплейсе «Goods», бонусы начисляется из расчета 1% бонусов от итоговой цены + приветственные бонусы.
- Для дополнительного информирования организатор может отправить СМС-уведомление о текущем балансе и сроке обнуления. Отправка СМС-оповещения осуществляется за 7 дней до обнуления баланса.
- При покупке товаров Stihl и Viking (включая расходные материалы и масла) бонусы начисляются.
- Бонусы начисляются:
- Расходование бонусов
- Участник программы сам решает, в какой момент и на какую покупку перенести накопленные бонусы.
- С 01 января 2020 года срок действия начисленных бонусов составляет 120 дней.
- Списание бонусов осуществляется через 120 дней с момента последней активности клиента (с момента последнего списания или начисления бонусов).
- Бонусы можно использовать для получения скидки при оплате всех товаров в розничных магазинах Торговой сети «Бигам» и «H2О», заказов интернет-магазина, за исключением услуг доставки заказов, прочих дополнительных услуг, заказанных Участником программы, сертификатов СДО, подарочных сертификатов, товаров в рассрочку, товаров, приобретенных юридическими лицами; товаров марки Stihl и Viking (за исключением расходных материалов).
- Акция действует только для физических лиц.
- При оплате товара на сайте нельзя списать бонусы, однако, при оплате интернет-заказа в розничном магазине (на кассе), есть возможность оплатить покупку бонусами
- Бонусы за покупку могут быть реализованы клиентом при совершении следующей покупки в размере не более 50% от суммы покупки.
- Акционные бонусы могут быть реализованы клиентом при совершении следующей покупки в размере и сроках, установленных организатором акции.
- Списание бонусов происходит при покупке товаров с белыми и желтыми ценниками, товара с использованием подарочного сертификата.
- Списание бонусов запрещено при покупке подарочного сертификата, СДО, товаров в рассрочку, через Интернет-магазин в режиме online, товаров юридическими лицами, оплаты услуг и в частности доставки. При оплате товара на сайте нельзя списать бонусы, однако, при оплате интернет-заказа в розничном магазине (на кассе), есть возможность оплатить покупку бонусами.
- Оставшуюся часть суммы можно оплатить всеми доступными способами оплаты в магазинах розничной сети.
- Получать скидку в обмен на бонусы может только физическое лицо.
- Для оплаты одного товара/заказа не могут быть использованы бонусы, накопленные на двух и более Бонусных картах.
- Бонусы списываются с Бонусного счета только после оплаты товара.
- Накопленные бонусы нельзя использовать иначе, чем для получения скидки при покупке товара.
- Если по техническим причинам зачисление или списание бонусов с Бонусного счета невозможно, Торговая сеть «Бигам» и «H2О» вправе отказать Участнику программы в проведении операции до устранения неисправности.
- Бонусы не могут быть реализованы при покупке товаров Stihl и Viking (за исключением расходных материалов и масел- на их покупку бонусы подлежат списанию).
- При покупке уцененного товара бонусы не подлежат списанию в счет погашения чека.
- Действие бонусной системы в период акций
- Акционные бонусы становятся активными на момент их начисления и оповещения клиента через SMS.
- Бонусы за покупку могут быть реализованы клиентом при совершении следующей покупки в размере не более 50% от суммы покупки.
- Акционные бонусы могут быть реализованы клиентом при совершении следующей покупки в размере и сроках, установленных организатором акции.
- Возврат бонусов, списанных и начисленных за покупку товара
- При возврате товара бонусы становятся активными в тот же день. При этом, Участнику программы возвращается сумма фактически уплаченных денежных средств за товар, не включающая в себя сумму списанных за покупку бонусов.
- При возврате качественного товара, за покупку которого начислены бонусы, начисленные бонусы за возвращенный товар списываются с Бонусного счета Участника программы.
- Поддержка
- Поддержка клиентов (ответы на вопросы по Бонусной программе, информация о Бонусном счете и т.д.) осуществляется информационной службой 8-800-555-69-73.
- Персональная информация участников бонусной программы
- Участник программы предоставляет Организатору свои персональные данные и соглашается на их сбор, обработку, систематизацию, обновление, использование и хранение в целях реализации Бонусной программы «бонусов».
- Персональная информация Участника программы, содержащаяся в анкете Участника Программы, хранится и обрабатывается Организатором в соответствии с условиями Политики конфиденциальности (далее – Политика).
- Присоединение к Бонусной программе, с соблюдением условий п. 4.1. настоящего Договора означает безоговорочное согласие Покупателя с Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями Покупатель должен воздержаться от участия в Бонусной программе.
- Политика применима к информации, обрабатываемой в связи с участием Покупателей в Бонусных Программах и направлении Покупателям сведений информационного и рекламного характера.
- Организатор не контролирует и не несет ответственность за обработку информации сайтами третьих лиц, на которые Покупатель может перейти по ссылкам, доступным на сайтах третьих лиц.
- Организатор не проверяет достоверность персональной информации, предоставляемой Покупателем, и не имеет возможности оценивать его дееспособность. Однако, Организатор исходит из того, что Покупатель предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.
- Цели обработки персональной информации Покупателя:
- идентификация стороны в рамках участия в Бонусной Программе;
- предоставление Участнику программы персонализированных предложений по условиям приобретения товаров;
- связь с Покупателем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, касающихся использования сервисов Торговой сети «Бигам» и «H2О», исполнения соглашений и договоров, а также обработка запросов и заявок от Покупателя;
- улучшение качества сервисов Торговой сети «Бигам» и «H2О», удобства их использования, разработка новых сервисов Торговой сети «Бигам» и «H2О»;
- таргетирование рекламных материалов;
- проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.
- При обработке персональных данных Покупателей Организатор руководствуется Федеральным законом РФ «О персональных данных».
- Если Участник программы не желает, чтобы в дальнейшем его персональные данные обрабатывались, он может сообщить об этом Организатору путем обращения по телефону 8-800-555-69-73. Полученная ранее информация будет удалена из клиентской базы Организатора, а бонусный счет и карта - заблокированы. Последующее использование карты будет невозможно.
- Организатор принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты персональной информации Покупателя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.
- Организатор имеет право вносить изменения в Политику конфиденциальности. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики. Действующая редакция постоянно доступна на странице по адресу https://www.bigam.ru/customer/politika-konfidentsialnosti/.
- Подробности на сайте www.bigam.ru и по телефону 8-800-555-69-73.
- Компания «Бигам» оставляет за собой право менять правила акции и обязуется об этом оповещать на сайте компании.
- Акция проводится ООО «БИГАМ-Инвест», ОГРН 112 760 401 05 55. Юр. адрес: г. Ярославль, Силикатное ш., 15.