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Бензоинструмент не зависит от наличия электроснабжения, за счет чего оптимален для работ на крупных участках. Он имеет достаточно высокую мощность и производительность. Позволяет двигаться свободно, без привязки к кабелю питания.

Бензоинструмент не зависит от наличия электроснабжения, за счет чего оптимален для работ на крупных участках. Он имеет достаточно высокую мощность и производительность. Позволяет двигаться свободно, без привязки к кабелю питания.