Бензоинструмент
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- 4 990 ₽6 790 ₽Мощность двигателя 3.13 л.с.Длина шины, см: 45
- -1 800 ₽
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- 14 090 ₽16 990 ₽Мощность двигателя 2 л.с.Длина шины, см: 36
- -2 900 ₽
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- 20 990 ₽Мощность двигателя 2 л.с.Длина шины, см: 35
- 20 990 ₽Мощность двигателя 2 л.с.Длина шины, см: 40
- 5 597 ₽Длина шины, см: 40
- 8 150 ₽Мощность двигателя 2.9 л.с.Длина шины, см: 40
- Персональная скидка
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- 20 100 ₽Мощность двигателя 2.1 л.с.Длина шины, см: 35
- 9 400 ₽Мощность двигателя 2 л.с.Длина шины, см: 40
- Персональная скидка
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- 8 990 ₽Мощность двигателя 1.3 л.с.Длина шины, см: 30
- Персональная скидка
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- 10 800 ₽Мощность двигателя 3.54 л.с.Длина шины, см: 45
- Персональная скидка
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- 11 399 ₽Мощность двигателя 3.4 л.с.Длина шины, см: 50
- Персональная скидка
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- 7 700 ₽Мощность двигателя 0.95 л.с.Длина шины, см: 25
- Персональная скидка
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- 18 990 ₽Мощность двигателя 2.3 л.с.Длина шины, см: 41
- 14 909 ₽20 770 ₽Мощность двигателя 2 л.с.Длина шины, см: 40
- -5 861 ₽
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- 10 550 ₽Мощность двигателя 2.9 л.с.Длина шины, см: 45
- Персональная скидка
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- 8 150 ₽Мощность двигателя 2 л.с.Длина шины, см: 40
- Персональная скидка
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- 32 990 ₽Мощность двигателя 3.1 л.с.Длина шины, см: 40
- 22 990 ₽Мощность двигателя 2 л.с.Длина шины, см: 35
- 6 111 ₽Мощность двигателя 2.3 л.с.Длина шины, см: 40
- 7 190 ₽Мощность двигателя 3.4 л.с.Длина шины, см: 50
- Персональная скидка
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- 18 409 ₽23 990 ₽Мощность двигателя 2 л.с.Длина шины, см: 36
- -5 581 ₽
- Персональная скидка
- 648 ₽760 ₽Длина шины 15"Шаг цепи: 0.325
- -112 ₽
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- 16 990 ₽Мощность двигателя 1.8 л.с.Длина шины, см: 35
- 17 990 ₽18 700 ₽Мощность двигателя 2.58 л.с.Длина шины, см: 40
- -710 ₽
- Персональная скидка
Бензоинструмент не зависит от наличия электроснабжения, за счет чего оптимален для работ на крупных участках. Он имеет достаточно высокую мощность и производительность. Позволяет двигаться свободно, без привязки к кабелю питания.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить бензоинструмент в городе Ярославль по цене от 0 до 999999 рублей. В наличии более 990 наименований. Бензоинструмент можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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