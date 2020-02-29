Бензиновая мотопомпа Patriot MP 1010 ST
Арт. X1323126
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Габариты, мм
|380х300х380
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Переносная
Мотопомпа малого веса, малогабаритная, для переноски одним оператором.
|Нет
- Бензиновая мотопомпа PATRIOT MP 1010 ST 335101510 - универсальный многофункциональный агрегат, который используется для перекачивания большого объема воды: колодезное орошение, осушение затопленных подвалов, заполнение цистерн. Работа помпы не зависит от электрической сети. Диаметр входного и выходного отверстия - 1 дюйм. Помпа имеет малый вес, а благодаря металлической раме облегчено ее перемещение с места на место.
Преимущества
- Небольшой вес
- Надежный двухтактный двигатель
- Широкая сфера применения
- Максимальный напор - 30 м
- Топливо: бензин АИ-92 + масло