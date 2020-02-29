Преимущества

Небольшой вес

Надежный двухтактный двигатель

Широкая сфера применения

Максимальный напор - 30 м

Топливо: бензин АИ-92 + масло

Бензиновая мотопомпа PATRIOT MP 1010 ST 335101510 - универсальный многофункциональный агрегат, который используется для перекачивания большого объема воды: колодезное орошение, осушение затопленных подвалов, заполнение цистерн. Работа помпы не зависит от электрической сети. Диаметр входного и выходного отверстия - 1 дюйм. Помпа имеет малый вес, а благодаря металлической раме облегчено ее перемещение с места на место.