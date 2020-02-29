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Бензиновая мотопомпа Patriot MP 1010 ST
4.5
2
Найти аналог
Мотопомпы
    Бензиновая мотопомпа Patriot MP 1010 ST
    Арт. X1323126
    4.5
    2
    Бензиновая мотопомпа Patriot MP 1010 ST
    Бензиновая мотопомпа Patriot MP 1010 ST
      Бензиновая мотопомпа Patriot MP 1010 ST
      Бензиновая мотопомпа Patriot MP 1010 ST

      Бензиновая мотопомпа Patriot MP 1010 ST

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1323126
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Габариты, мм
      		380х300х380
      Переносная
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензиновая мотопомпа PATRIOT MP 1010 ST 335101510 - универсальный многофункциональный агрегат, который используется для перекачивания большого объема воды: колодезное орошение, осушение затопленных подвалов, заполнение цистерн. Работа помпы не зависит от электрической сети. Диаметр входного и выходного отверстия - 1 дюйм. Помпа имеет малый вес, а благодаря металлической раме облегчено ее перемещение с места на место.

        Преимущества

        • Небольшой вес
        • Надежный двухтактный двигатель
        • Широкая сфера применения
        • Максимальный напор - 30 м
        • Топливо: бензин АИ-92 + масло