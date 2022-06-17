Мотопомпа Huter MP-25
Арт. О00000013027
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|400x320x310
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Переносная
Мотопомпа малого веса, малогабаритная, для переноски одним оператором.
|Нет
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- Мотопомпа Huter MP 25 - агрегат мощностью 1.5 л.с., предназначенный для перекачивания больших объемов жидкости. Может быть использована для откачивания воды из бассейна или организации системы полива на садовом участке. Мотопомпа оснащена 2-тактным одноцилиндровым двигателем мощностью 1.5 л.с. Благодаря небольшим размерам и малому весу транспортировка не составит труда.
Преимущества
- 2-тактный двигатель
- Воздушное охлаждение
- Откачка воды с 8-метровой глубины
- Все детали выполнены из высококачественных материалов