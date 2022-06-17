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Мотопомпа Huter MP-25
5.0
2
6 921 ₽
Мотопомпы
    Мотопомпа Huter MP-25
    Арт. О00000013027
    5.0
    2
    Мотопомпа Huter MP-25
    Мотопомпа Huter MP-25
    Мотопомпа Huter MP-25
      Мотопомпа Huter MP-25
      Мотопомпа Huter MP-25
      Мотопомпа Huter MP-25

      Мотопомпа Huter MP-25

      6 921 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000013027
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		400x320x310
      Переносная
      		Нет
      Все характеристики
      6 921 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мотопомпа Huter MP 25 - агрегат мощностью 1.5 л.с., предназначенный для перекачивания больших объемов жидкости. Может быть использована для откачивания воды из бассейна или организации системы полива на садовом участке. Мотопомпа оснащена 2-тактным одноцилиндровым двигателем мощностью 1.5 л.с. Благодаря небольшим размерам и малому весу транспортировка не составит труда.

        Преимущества

        • 2-тактный двигатель
        • Воздушное охлаждение
        • Откачка воды с 8-метровой глубины
        • Все детали выполнены из высококачественных материалов