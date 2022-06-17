Преимущества

2-тактный двигатель

Воздушное охлаждение

Откачка воды с 8-метровой глубины

Все детали выполнены из высококачественных материалов

Мотопомпа Huter MP 25 - агрегат мощностью 1.5 л.с., предназначенный для перекачивания больших объемов жидкости. Может быть использована для откачивания воды из бассейна или организации системы полива на садовом участке. Мотопомпа оснащена 2-тактным одноцилиндровым двигателем мощностью 1.5 л.с. Благодаря небольшим размерам и малому весу транспортировка не составит труда.