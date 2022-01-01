Мотопомпы для бурения скважин в интернет-магазине «Бигам» по цене от 39 999 рублей до 90 200 рублей. В наличии более 7 наименований. Во время бурения мотопомпа перекачивает сильнозагрязненную воду из скважины. Купить водяную помпу для скважины вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.