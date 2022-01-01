Водонагреватели используются обеспечения горячего водоснабжения на участках, где не предусмотрена централизованная выработка горячей воды. Водонагреватели могут использовать электрическую энергию или газ (природный или сжиженный) как ресурс. Оборудование может иметь различный объем емкости (или не иметь ее вовсе) и мощность.

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