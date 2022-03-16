Электрический дренажный насос Джилекс 350/17 5150

Преимущества

К ручке привязывается шнур (веревка) для удобства погружения и поднятия дренажного насоса Джилекс 350/17 5150

Допустимый диаметр частиц: 6 мм

Поплавковый выключатель - для автоматического включения и отключения прибора, для защиты от сухого хода

Специальная камера для теплообмена, которая охлаждает электродвигатель

Регулировка положения поплавкового выключателя

Подъём воды на высоту до 17 метров

Прибор устойчив на любой поверхности

Корпус изготовлен из высокопрочного пластика

Самосмазывающиеся подшипники в электродвигателе

Защита от перегрева

Переносная ручка для удобства транспортировки

Долгий срок службы

Дренажный насос Джилекс 350/17 5150 предназначен для перекачивания чистой и слабозагрязненной воды, отвода жидкостей из бассейнов. Может использоваться для организации орошения сада. Для удобства погружения насоса к переносной ручке привязывается либо шнур, либо веревка. Поплавковый выключатель предохраняет насос от работы на "сухом ходу", а значит повышает его срок службы.