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Электрический дренажный насос Джилекс 350/17 5150
Арт. X169125193
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Трубное соединение, дюйм
|внешняя G1 1/2
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Соединитель в комплекте
|елочка 1 1/2, елочка 1 1/4
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- Дренажный насос Джилекс 350/17 5150 предназначен для перекачивания чистой и слабозагрязненной воды, отвода жидкостей из бассейнов. Может использоваться для организации орошения сада. Для удобства погружения насоса к переносной ручке привязывается либо шнур, либо веревка. Поплавковый выключатель предохраняет насос от работы на "сухом ходу", а значит повышает его срок службы.
Преимущества
- К ручке привязывается шнур (веревка) для удобства погружения и поднятия дренажного насоса Джилекс 350/17 5150
- Допустимый диаметр частиц: 6 мм
- Поплавковый выключатель - для автоматического включения и отключения прибора, для защиты от сухого хода
- Специальная камера для теплообмена, которая охлаждает электродвигатель
- Регулировка положения поплавкового выключателя
- Подъём воды на высоту до 17 метров
- Прибор устойчив на любой поверхности
- Корпус изготовлен из высокопрочного пластика
- Самосмазывающиеся подшипники в электродвигателе
- Защита от перегрева
- Переносная ручка для удобства транспортировки
- Долгий срок службы