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Электрический дренажный насос Джилекс 350/17 5150
5.0
2
11 500 ₽
Грязевые и дренажные насосы
  • Персональная скидка
Электрический дренажный насос Джилекс 350/17 5150
Арт. X169125193
5.0
2
Электрический дренажный насос Джилекс 350/17 5150
Электрический дренажный насос Джилекс 350/17 5150
Электрический дренажный насос Джилекс 350/17 5150
  • Персональная скидка
Электрический дренажный насос Джилекс 350/17 5150
Электрический дренажный насос Джилекс 350/17 5150
Электрический дренажный насос Джилекс 350/17 5150

Электрический дренажный насос Джилекс 350/17 5150

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11 500 ₽
за штуку
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12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X169125193
5.0
2

Характеристики

Производитель
Джилекс
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Трубное соединение, дюйм
внешняя G1 1/2
Соединитель в комплекте
елочка 1 1/2, елочка 1 1/4
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
11 500 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Дренажный насос Джилекс 350/17 5150 предназначен для перекачивания чистой и слабозагрязненной воды, отвода жидкостей из бассейнов. Может использоваться для организации орошения сада. Для удобства погружения насоса к переносной ручке привязывается либо шнур, либо веревка. Поплавковый выключатель предохраняет насос от работы на "сухом ходу", а значит повышает его срок службы.

    Преимущества

    • К ручке привязывается шнур (веревка) для удобства погружения и поднятия дренажного насоса Джилекс 350/17 5150
    • Допустимый диаметр частиц: 6 мм
    • Поплавковый выключатель - для автоматического включения и отключения прибора, для защиты от сухого хода
    • Специальная камера для теплообмена, которая охлаждает электродвигатель
    • Регулировка положения поплавкового выключателя
    • Подъём воды на высоту до 17 метров
    • Прибор устойчив на любой поверхности
    • Корпус изготовлен из высокопрочного пластика
    • Самосмазывающиеся подшипники в электродвигателе
    • Защита от перегрева
    • Переносная ручка для удобства транспортировки
    • Долгий срок службы