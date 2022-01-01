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Погружные насосы для колодцев и скважин

Немецкие насосы для скважины

  • Страна производства: Германия
Найдено: 7 товаров
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  • Насос скважинный Grundfos SQE 2-85
    Нет в наличии
    Насос скважинный Grundfos SQE 2-85
    825х74, 6 кг, IP 68
    Производительность, л/мин: 33
    Глубина погружения: 150 м
    Мощность, Вт: 1150
    Тип насоса: скважинный
    Высота подъема, м
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  • Скважинный насос Grundfos SQE 2-55 96510151
    Нет в наличии
    Скважинный насос Grundfos SQE 2-55 96510151
    741х74, 5.5 кг, IP 68
    Производительность, л/мин: 56
    Глубина погружения: 150 м
    Мощность, Вт: 700
    Тип насоса: скважинный
    Высота подъема, м
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  • Погружной насос Grundfos SQ 1-65
    Нет в наличии
    5.0
    Погружной насос Grundfos SQ 1-65
    5 кг, IP 68
    Производительность, л/мин: 28
    Глубина погружения: 150 м
    Мощность, Вт: 1020
    Тип насоса: скважинный
    Высота подъема, м
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  • Насос скважинный Wilo TWI 5 306 EM
    Нет в наличии
    Насос скважинный Wilo TWI 5 306 EM
    528x129, 17.3 кг, IP 68
    Производительность, л/мин: 100
    Глубина погружения: 20 м
    Мощность, Вт: 1200
    Тип насоса: скважинный
    Высота подъема, м
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  • Скважинный насос Grundfos SQ 2-85
    Нет в наличии
    5.0
    Скважинный насос Grundfos SQ 2-85
    825x74, 6 кг, IP 68
    Производительность, л/мин: 56
    Глубина погружения: 150 м
    Мощность, Вт: 1650
    Тип насоса: скважинный
    Высота подъема, м
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  • Насос погружной Wilo TWI 5-SE 304 EM
    Нет в наличии
    Насос погружной Wilo TWI 5-SE 304 EM
    21 кг, IP 68
    Производительность, л/мин: 100
    Глубина погружения: 17 м
    Мощность, Вт: 850
    Тип насоса: скважинный
    Высота подъема, м
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  • Скважинный насос Grundfos SQ 2-70 96510200
    Нет в наличии
    5.0
    Скважинный насос Grundfos SQ 2-70 96510200
    768x74, 5 кг, IP 68
    Производительность, л/мин: 50
    Глубина погружения: 150 м
    Мощность, Вт: 1650
    Тип насоса: скважинный
    Высота подъема, м
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Немецкие насосы для скважины в интернет-магазине «Бигам» по цене от 14 323 рубля до 49 780 рублей. В наличии более 3 наименования. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.