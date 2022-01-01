Немецкие насосы для скважины
Найдено: 7 товаров
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- Нет в наличии825х74, 6 кг, IP 68Производительность, л/мин: 33Глубина погружения: 150 мМощность, Вт: 1150Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии741х74, 5.5 кг, IP 68Производительность, л/мин: 56Глубина погружения: 150 мМощность, Вт: 700Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии5 кг, IP 68Производительность, л/мин: 28Глубина погружения: 150 мМощность, Вт: 1020Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии528x129, 17.3 кг, IP 68Производительность, л/мин: 100Глубина погружения: 20 мМощность, Вт: 1200Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии825x74, 6 кг, IP 68Производительность, л/мин: 56Глубина погружения: 150 мМощность, Вт: 1650Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии21 кг, IP 68Производительность, л/мин: 100Глубина погружения: 17 мМощность, Вт: 850Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии768x74, 5 кг, IP 68Производительность, л/мин: 50Глубина погружения: 150 мМощность, Вт: 1650Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
Немецкие насосы для скважины в интернет-магазине «Бигам» по цене от 14 323 рубля до 49 780 рублей. В наличии более 3 наименования. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.