Коллекторы отопления

При монтаже систем отопления с соблюдением высочайших требований используются коллекторы. Эти составляющие системы позволяют не только отслеживать уровень нагрева жидкости в трубах, но и автоматически регулировать заданную температуру. Изделия имеют стандартизированные параметры, могут быть совмещены для увеличения рабочей мощности.

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