Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Арматура трубопроводная

Коллекторы отопления

Найдено: 51 товар
По популярности
  • По популярности
  • По рейтингу
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить коллекторы отопления в городе Ярославль по цене от 470 до 19150 рублей. В наличии более 51 наименования. Коллекторы отопления можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Коллектор для радиатора отопления Comisa 88.20.172, 2 выхода, 3/4"-1/2", нр
666 ₽
Коллектор для радиатора отопления Comisa 88.20.172, 2 выхода, 3/4"-1/2", нр
Коллектор для отопления Varmega (RBM) 06150610 S10 1
17 135 ₽
Коллектор для отопления Varmega (RBM) 06150610 S10 1
Коллектор Stout SMS 0917 000009
19 150 ₽
Коллектор Stout SMS 0917 000009
Коллекторная группа Stout SMS 0917 000004
6 859 ₽
Коллекторная группа Stout SMS 0917 000004
Коллекторная группа Stout SMS 0917 000008
15 560 ₽
Коллекторная группа Stout SMS 0917 000008
Коллекторная группа Stout SMS 0917 000007
12 609 ₽
Коллекторная группа Stout SMS 0917 000007
Коллекторная группа Stout SMS 0917 000005
9 029 ₽
Коллекторная группа Stout SMS 0917 000005
Коллекторная группа Stout SMS 0917 000003
8 087 ₽
Коллекторная группа Stout SMS 0917 000003
Коллектор ппр для отопления Tebo 015091204, 40x20x3
671 ₽
Коллектор ппр для отопления Tebo 015091204, 40x20x3
Коллектор для отопления Tebo 015091203, 40x20x3
671 ₽
Коллектор для отопления Tebo 015091203, 40x20x3
Коллектор с кранами Tebo 40*20*4 015091205
882 ₽
Коллектор с кранами Tebo 40*20*4 015091205
Коллектор с регулирующими вентилями Altstream ALT-K 005020204, 3/4"х4 вых. 1/2" нр
1 470 ₽
Коллектор с регулирующими вентилями Altstream ALT-K 005020204, 3/4"х4 вых. 1/2" нр
Коллектор для отопления Altstream ALT-K 005020202, 3/4"х2, 1/2" нр
505 ₽
Коллектор для отопления Altstream ALT-K 005020202, 3/4"х2, 1/2" нр
Коллектор стальной Valtec VTc.584.EMNX.0606
14 361 ₽
Коллектор стальной Valtec VTc.584.EMNX.0606
Коллектор для отопления TEBO 32x20x3, универсальный 030091262
470 ₽
Коллектор для отопления TEBO 32x20x3, универсальный 030091262
Коллектор универсальный TEBO 030091263, 32х20х4, краны
590 ₽
Коллектор универсальный TEBO 030091263, 32х20х4, краны
Коллектор Stout SMS 0917 000010
17 299 ₽
Коллектор Stout SMS 0917 000010
Двухконтурный коллектор Valtec VTc.580.N.0602, 1/2" нр, отсекающие краны
1 501 ₽
Двухконтурный коллектор Valtec VTc.580.N.0602, 1/2" нр, отсекающие краны
Коллектор с регулирующими вентилями VALTEC VTc.560.N.0502 3/4"x 2 вых. 1/2" нр
1 256 ₽
Коллектор с регулирующими вентилями VALTEC VTc.560.N.0502 3/4"x 2 вых. 1/2" нр
Коллектор для отопления VALTEC VTc.560.N.0504, 3/4"x 4, 1/2" нр
2 394 ₽
Коллектор для отопления VALTEC VTc.560.N.0504, 3/4"x 4, 1/2" нр
Стальная коллекторная группа Valtec VTc.584.EMNX.0605
12 835 ₽
Стальная коллекторная группа Valtec VTc.584.EMNX.0605
Коллекторная группа стальная Valtec VTc.584. EMNX.0604, 1"х4, Евроконус 3/4
10 680 ₽
Коллекторная группа стальная Valtec VTc.584. EMNX.0604, 1"х4, Евроконус 3/4
Коллектор с регулирующими вентилями Altstream ALT-K 005020203, 3/4" х3, 1/2" нр
1 110 ₽
Коллектор с регулирующими вентилями Altstream ALT-K 005020203, 3/4" х3, 1/2" нр
Узел Valtec VALMIX VT.VALMIX.0.130, 130мм, без насоса
11 178 ₽
Узел Valtec VALMIX VT.VALMIX.0.130, 130мм, без насоса
Трехходовой коллектор Comisa 88.20.055, 3/4"x1/2"
1 140 ₽
Трехходовой коллектор Comisa 88.20.055, 3/4"x1/2"
Распределительный коллектор Stout SMB 0473 000005
10 650 ₽
Распределительный коллектор Stout SMB 0473 000005
Распределительный коллектор Stout SMB 0473 000004
14 908 ₽
Распределительный коллектор Stout SMB 0473 000004